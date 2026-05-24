Career Horoscope 24 May 2026: नया काम शुरू करने और स्टॉक मार्केट से बंपर कमाई का महा-संयोग, इस रविवार इन 4 राशियों की पलटेगी किस्मत की बाजी

Career Horoscope 24 May 2026: वैदिक ज्योतिष में हर दिन का अपना एक विशेष महत्व होता है, जो ग्रहों और नक्षत्रों की चाल से तय होता है. आज यानी 24 मई 2026 का दिन ब्रह्मांड में एक बेहद खूबसूरत और शक्तिशाली बदलाव का गवाह बन रहा है. इस रविवार को चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करते हुए सुख, वैभव, धन और विलासिता के कारक ग्रह शुक्र के पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं. सितारों की यह अनोखी और जादुई जुगलबंदी सभी 12 राशियों के जीवन में करियर से लेकर आर्थिक मोर्चे तक बड़े उलटफेर का संकेत दे रही है. आइए डिटेल से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक, आज आपकी किस्मत में क्या छिपा है और किस एक भूल से आपको आज हर हाल में बचना होगा.

मेष राशि

करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी राशि से पांचवें भाव में गोचर कर रहे हैं. नौकरी और बिजनेस के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी, वहीं पुराने लोग जिनसे आपके संबंध बिगड़ गए थे, उनसे भी अचानक काम बन सकता है. कुल मिलाकर आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा.

आर्थिक स्थिति: आज आपको अचानक धन लाभ होने के प्रबल योग हैं. हालांकि, आपको शेयर बाजार से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अपनी तरफ से कोई जोखिम भरा आर्थिक फैसला नहीं लेना चाहिए. स्वतः ही कहीं न कहीं से कोई अच्छी आर्थिक खबर आपको मिल जाएगी.

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वृषभ राशि

करियर/रोजगार: आपकी राशि से चंद्रमा आज चौथे भाव में विराजमान हैं. आज का दिन एक्शन या भागदौड़ करने के बजाय गहराई से चिंतन करने और नई योजनाएं बनाने का है. आज बहुत ज्यादा मीटिंग्स या महत्वपूर्ण डील्स करने से बचें और जरूरी बैठकों को आगे के लिए टाल दें. बिजनेस की प्लानिंग पर विशेष ध्यान दें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन सामान्य रहेगा. पैसों से जुड़े मामलों में जल्दबाजी करने से बचें. आज केवल विचार करने का दिन है, इसलिए कोई भी बड़ा आर्थिक निवेश या फैसला आज न लें.

मिथुन राशि

करियर/रोजगार: आज का दिन आपके लिए पराक्रम और साहस से भरा रहेगा. आप आज किसी नए प्रोजेक्ट या काम की शुरुआत कर सकते हैं. आज की गई बिजनेस मीटिंग्स पूरी तरह सफल रहेंगी. काम-धंधे के सिलसिले में आपको किसी सुदूर यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है. भाई-बहनों और पड़ोसियों के सहयोग से बिजनेस में बड़ा फायदा होने के संकेत हैं.

आर्थिक स्थिति: आपकी आर्थिक स्थिति आज सामान्य से काफी बेहतर रहेगी. यदि आप लंबे समय से पैसों से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेने की सोच रहे थे, तो आज का दिन उसके लिए उत्तम है. चंद्रमा के शुक्र के नक्षत्र में होने से आपको आज हर निवेश में सफलता मिलेगी.

कर्क राशि

करियर/रोजगार: आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा आज कुंडली के दूसरे भाव (धन और वाणी) में गोचर कर रहे हैं. आपको अपने सीनियर्स, मैनेजमेंट, उच्च अधिकारियों और सरकारी कामों में बड़ी सफलता मिलेगी. दशम भाव में मंगल के होने से कार्यक्षेत्र में आपका कमांड और कंट्रोल मजबूत रहेगा, जिससे लोग आपकी बात को वजन देंगे. व्यापारी वर्ग के लिए बिजनेस विस्तार का समय है.

आर्थिक स्थिति: आज आपको कोई विशेष और बड़ा आर्थिक लाभ अवश्य होगा. आज आपको स्टॉक मार्केट से भी अच्छा मुनाफा मिल सकता है. यदि आपका पुराना पैसा कहीं बकाया है या आपने किसी को उधार दिया था, तो उसे वापस मांगने के लिए आज का दिन सबसे उत्तम है. पुराना कर्ज वसूलने के लिए आज ही प्रयास करें.

सिंह राशि

करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र के नक्षत्र में हैं. इसका मतलब है कि आज आपके कार्यक्षेत्र में कुछ बेहद जरूरी और अटके हुए काम पूरे होंगे. सही समय पर सही लोगों से मुलाकात होने के कारण बिजनेस में तरक्की मिलेगी. नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन शुभ है, आज आप करियर से जुड़े बड़े निर्णय ले सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति आज सामान्य से काफी ज्यादा मजबूत रहेगी. आप बेझिझक होकर नए आर्थिक फैसले ले सकते हैं. आज के दिन आपको किसी गुप्त या अप्रत्याशित स्रोत से अचानक धन लाभ होने की पूरी संभावना है.

कन्या राशि

करियर/रोजगार: आज आपकी कुंडली में चंद्रमा 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं. नौकरी और रोजगार के मामले में आज का दिन बहुत संभलकर चलने का है, कार्यक्षेत्र में किसी तरह के धोखे या राजनीति का शिकार हो सकते हैं. ऑफिस के निरर्थक विवादों से दूर रहें. किसी भी तरह के जोखिम भरे काम को आज हाथ में न लें और जरूरी डील्स को आगे के लिए टाल दें.

आर्थिक स्थिति: आज आपकी आय कम और खर्चों की अधिकता रहेगी. अचानक आपके सामने कोई बड़ा और अनचाहा खर्च आ सकता है. हो सकता है कि घर के मेंटेनेंस, गाड़ियों की मरम्मत या किसी अन्य पारिवारिक काम में आपकी जेब से ज्यादा पैसा खर्च हो जाए.

तुला राशि

करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी कुंडली के 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो बिजनेस के लिहाज से एक शानदार स्थिति है. लेकिन आपको अपने बॉस, सीनियर और मैनेजमेंट से व्यवहार करते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी. सूर्य देव आपके आठवें भाव में हैं और राशि स्वामी शुक्र भी आर्द्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह का शॉर्टकट या जोखिम भरा काम करने से बचें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से आज का दिन बेहद भाग्यशाली रहेगा. आपको उम्मीद से अधिक आर्थिक लाभ मिलेगा. शेयर बाजार से भी आज लाभ की पूरी उम्मीद रख सकते हैं. यदि आपने किसी को उधार दिया है, तो आज के दिन तगादा करने पर पैसा वापस मिल सकता है.

वृश्चिक राशि

करियर/रोजगार: आज आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव (कर्म भाव) में गोचर कर रहे हैं. इसके प्रभाव से आज कार्यक्षेत्र में वर्कलोड काफी ज्यादा रहेगा, जिसके कारण आप पर काम का दबाव (प्रेशर) बना रहेगा. हालांकि, यह स्थिति आपकी उन्नति के लिए शुभ है क्योंकि आपकी मेहनत से आज सभी महत्वपूर्ण काम समय पर पूरे होंगे. राशि स्वामी मंगल के छठे भाव में होने के कारण सहकर्मियों से किसी भी तरह के वाद-विवाद या लड़ाई-झगड़े से बचें.

आर्थिक स्थिति: आज आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर और अच्छी रहेगी. हालांकि, सीधे तौर पर कोई बहुत बड़ा चमत्कारी लाभ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन दैनिक आय अच्छी बनी रहेगी. आज का दिन आर्थिक रूप से सामान्य और संतोषजनक रहेगा.

धनु राशि

करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी कुंडली के नवम भाव (भाग्य भाव) में गोचर कर रहे हैं. करियर, नौकरी और बिजनेस में आज आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. हालांकि, छठे भाव में सूर्य के होने से आपको 15 जून तक अपने बॉस और सीनियर अधिकारियों के साथ व्यवहार में थोड़ी सावधानी रखनी होगी. कार्यक्षेत्र में जरूरी मीटिंग्स आज की जा सकती हैं, बस सीनियर्स के साथ बहस की स्थिति को कुशलता से टाल दें.

आर्थिक स्थिति: आज की आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. चंद्रमा के भाग्य स्थान में होने से आप नए निवेश और आर्थिक फैसले ले सकते हैं, जहाँ से आपको कोई अच्छा समाचार मिलेगा. मंगल के पंचम भाव में अपनी मूलत्रिकोण राशि में होने से आपकी वित्तीय स्थिति बेहद सुदृढ़ रहेगी.

मकर राशि

करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम भाव (अड़चन स्थान) में गोचर कर रहे हैं. बिजनेस या नौकरी में आज आपको थोड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे अपमानजनक स्थिति बनने का डर रहेगा. ऐसे में कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार का रिस्क न लें और सारे फैसले बहुत फूंक-फूंक कर लें. हालांकि, वृषभ राशि में बैठे सूर्य के कारण आपको अपने बॉस और सीनियर्स का गुप्त सहयोग मिलता रहेगा.

आर्थिक स्थिति: आज आपकी वित्तीय स्थिति थोड़ी कमजोर रह सकती है और आय से ज्यादा खर्च होगा. आज आपको अपनी या परिवार के किसी सदस्य की सेहत और दवाओं पर धन खर्च करना पड़ सकता है. इसके अलावा ससुराल पक्ष की वजह से भी अचानक कोई नया खर्च सामने आ सकता है.

कुंभ राशि

करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं. शुक्र के नक्षत्र पूर्वाफाल्गुनी में होने के कारण आज आपको पब्लिक डीलिंग, मार्केटिंग और नए क्लाइंट्स बनाने में बड़ी सफलता मिलेगी. महत्वपूर्ण बिजनेस मीटिंग्स और डील्स के लिए आज का दिन उत्तम है. नौकरी या व्यापार में कोई बड़ा शुभ समाचार आज आपका इंतजार कर रहा है.

आर्थिक स्थिति: पैसों के मामले में आज का दिन सामान्य से काफी बेहतर रहने वाला है. केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों की शुभ स्थिति के कारण आज आपको कहीं न कहीं से बड़ा आर्थिक लाभ या अटका हुआ इंसेंटिव जरूर प्राप्त होगा.

मीन राशि

करियर/रोजगार: आज आपकी कुंडली में चंद्रमा छठे भाव से गोचर कर रहे हैं. नौकरी और बिजनेस में आज आपको बहुत संभलकर रहना होगा, किसी से अनावश्यक लड़ाई-झगड़ा या विवाद होने की पूरी आशंका है. खराब सेहत के कारण आज आपको ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ सकती है या काम में रुकावटें आ सकती हैं. बिजनेस से जुड़े महत्वपूर्ण और बड़े फैसलों को आज के लिए टाल देना ही समझदारी होगी.

आर्थिक स्थिति: आज आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी डामाडोल रह सकती है. आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपैया वाली स्थिति बनेगी. शत्रुओं या कानूनी मामलों पर भी अनचाहा धन खर्च हो सकता है. यदि आपने किसी से कर्ज लिया है, तो आज लेनदार आपके दरवाजे पर पैसे का तगादा करने आ सकते हैं, इसलिए वित्तीय प्रबंधन मजबूत रखें.