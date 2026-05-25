Career Horoscope 25 May 2026: 25 मई को इन 4 राशियों पर मंडरा रहा है बड़ा आर्थिक संकट, एक भूल और डूब जाएगा सारा पैसा

Career Horoscope 25 May 2026: 25 मई 2026 को ग्रहों और नक्षत्रों के बड़े बदलाव से सभी 12 राशियों के करियर, नौकरी और आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ने वाला है. आज जहां कुछ राशियों को बिजनेस में बंपर धन लाभ और तरक्की के सुनहरे अवसर मिलेंगे, वहीं कुछ राशियों को कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं, भारी खर्चों और बड़े फैसलों को लेकर विशेष सावधानी बरतनी होगी.

मेष राशि

करियर/रोजगार: आज के दिन आपको काम-धंधे, बिजनेस और जॉब में काफी स्ट्रेस और टेंशन बना रहेगा. किसी से लड़ाई-झगड़ा होने की भी संभावना है, इसलिए किसी भी प्रकार के विवाद को टालें. बिजनेस या जॉब में घाटा हो सकता है, आज के दिन कोई भी जरूरी फैसला न लें.

आर्थिक पक्ष: आर्थिक स्थिति भी कमजोर नजर आ रही है. आज आपको कोई भी जोखिम वाला काम नहीं करना है, जो आर्थिक रुकावट बन जाए. आज आपको स्टॉक मार्केट से दूर रहना चाहिए. किसी भी महत्वपूर्ण आर्थिक फैसले को आगे के लिए टाल दें.

Add Zee News as a Preferred Source

वृषभ राशि

करियर/रोजगार: आज चंद्रमा सुबह 9:00 बजे के बाद आपकी कुंडली के पंचम भाव में रहेंगे. यह एक शुभ स्थिति है, जिससे आज आपके बिजनेस या जॉब में कोई बड़ा फायदा मिल सकता है. आपके दशम भाव में राहु चल रहे हैं, इसलिए कोशिश करें कि मैनेजमेंट के खिलाफ कोई विद्रोह न करें. आपको सीनियर और बॉस का पूरा सहयोग मिलेगा.

आर्थिक पक्ष: आज कोई बड़ा आर्थिक लाभ होने की प्रबल संभावना है, हालांकि आर्थिक मामलों में थोड़ा-बहुत स्ट्रेस और टेंशन भी आपको आज झेलना पड़ सकता है.

मिथुन राशि

करियर/रोजगार: आज आपकी कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव में हैं. यदि आज बिज़नेस, जॉब या करियर से जुड़ी बहुत जरूरी मीटिंग्स हों, तो उन्हें आगे के लिए टाल दें. आज का दिन चिंतन और नई योजनाएं बनाने का है. आज कोई बहुत बड़ा काम शुरू न करें, मीटिंग्स में आपका ज़्यादा समय बीत सकता है.

आर्थिक पक्ष: आज का दिन आर्थिक लाभ में कमी लाएगा, यानी बहुत बड़े फायदे आज के दिन नज़र नहीं आ रहे हैं. यदि संभव हो, तो आर्थिक मामलों से जुड़े फैसलों को आज आगे के लिए टाल दें.

कर्क राशि

करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी कुंडली के तीसरे भाव में हैं, यानी आज आपके पराक्रम का दिन है. आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं. नई नौकरी की नियुक्ति के लिए भी आज का दिन बेहद शुभ है. किसी बड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए मीटिंग करनी हो, तो आज का दिन अच्छा रहेगा. ऑफिस में आप कमांड, कंट्रोल और अथॉरिटी महसूस करेंगे.

आर्थिक पक्ष: आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. कहीं न कहीं से आपको दोस्तों से मदद मिलेगी और संभवतः आपके पड़ोसी भी आपके लिए कोई आर्थिक फायदा करा सकते हैं. आर्थिक निर्णय लेने के लिए आज का दिन शुभ है.

सिंह राशि

करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी कुंडली के दूसरे भाव में हैं. मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में भाग्य स्थान पर हैं और बुध-आदित्य योग दशम स्थान पर बन रहा है. आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है. कोई बड़ा फैसला लेना हो, तो आज ही लें. ज़रूरी मीटिंग्स आज पूरी करें. काम-धंधे के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है, जो लाभदायक रहेगी.

आर्थिक पक्ष: आज निश्चित तौर पर आपको कोई न कोई बड़ा धन लाभ देखने को मिलेगा. इससे आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में अच्छी वृद्धि होगी.

कन्या राशि

करियर/रोजगार: आज चंद्रमा सुबह 9:00 बजे के बाद आपकी ही जन्म राशि से गोचर कर रहे हैं. आज के दिन आप कई महत्वपूर्ण लोगों से मिलेंगे. काफी बड़े-बड़े अवसर आपके सामने आएंगे, इस मौके को हाथ से न जाने दें. आज आपके बड़े काम और सफलता के बीच बहुत कम फासला रहेगा.

आर्थिक पक्ष: आज के दिन आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य से काफी अच्छी रहेगी. आप महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय ले सकते हैं. स्टॉक मार्केट से भी आपको अच्छा फायदा मिल सकता है.

तुला राशि

करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी कुंडली के 12वें भाव में हैं. सूर्य और बुध भी अष्टम भाव में हैं, जिसके कारण आज आपको 'Lie Low' यानी बैकफुट पर रहना चाहिए. कार्यक्षेत्र में आज कोई बहुत बड़ा फैसला न लें, धोखा मिलने की संभावना है या आप किसी षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं.

आर्थिक पक्ष: आज के दिन आपके खर्च बहुत ज़्यादा रहेंगे. किसी धोखे की वजह से आपका पैसा बर्बाद हो सकता है, इसलिए साइबर फ्रॉड से विशेष रूप से बचकर रहें. कोई भी महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय आज न लें.

वृश्चिक राशि

करियर/रोजगार: आज आपके राशि स्वामी मंगल आपकी कुंडली के छठे भाव में चल रहे हैं. हालांकि, चंद्रमा आज 11वें स्थान पर हैं, जिससे दिन कुछ मामलों में अच्छा रहेगा. लेकिन फिर भी आपको अभी बहुत बड़े फैसले नहीं लेने चाहिए. केतु आपके दशम स्थान से गोचर कर रहे हैं, जिससे काम-धंधे में असंतोष बना रहेगा. हर तरह के विवाद से दूर रहें.

आर्थिक पक्ष: आज आर्थिक स्थिति में कुछ फायदा ज़रूर मिलेगा, लेकिन साथ ही स्ट्रेस और टेंशन भी बना रहेगा क्योंकि चंद्रमा और शनि एक-दूसरे को देख रहे हैं. फायदे के साथ-साथ आर्थिक क्षेत्र में मानसिक तनाव भी देखने को मिलेगा.

धनु राशि

करियर/रोजगार: आज आपको काम-धंधे में काफी वर्कलोड और प्रेशर महसूस होगा. कई ज़रूरी काम अचानक आपके सामने आएंगे. कुल मिलाकर आज का दिन अच्छा रहेगा, लेकिन काम का दबाव लगातार बना रहेगा. आज कुछ महत्वपूर्ण लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है.

आर्थिक पक्ष: आज सरकारी कामों में आपका कुछ पैसा खर्च हो सकता है. टेलीफोन या अन्य संचार माध्यमों पर भी खर्च होने के योग हैं. आज कोई बहुत बड़ा आर्थिक लाभ होने का दिन नहीं है, इसलिए कुछ मामलों में आपको आर्थिक सावधानी बरतनी चाहिए.

मकर राशि

करियर/रोजगार: चंद्रमा आज आपकी जन्म राशि से नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी आज का दिन आपके काम-धंधे के लिए बेहद भाग्यशाली रहेगा. आपको ज़रूरी लोगों की सहायता मिलेगी और बॉस व सीनियर मैनेजमेंट का भी पूरा सहयोग मिलेगा. लेकिन आपकी राशि के स्वामी शुक्र आर्द्रा नक्षत्र में चल रहे हैं, जिससे कार्यस्थल पर कुछ उपद्रव या तनाव हो सकता है. इसलिए लड़ाई-झगड़े से बचें.

आर्थिक पक्ष: आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. आज आपको कुछ खास आर्थिक लाभ होने की संभावना है. स्टॉक मार्केट से भी आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है. आर्थिक निर्णय आज आप ले सकते हैं.

कुंभ राशि

करियर/रोजगार: आपकी कुंडली में चंद्रमा आज सातवें भाव में हैं, जिससे आज आपकी पब्लिक डीलिंग बढ़ने की संभावना है. कुछ ज़रूरी मीटिंग्स होंगी. अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस पार्टनर से बड़ा फायदा मिलेगा. प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी और आज आपको समाज या कार्यक्षेत्र में बड़ी पहचान मिल सकती.

आर्थिक पक्ष: आज आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहेगी. स्टॉक मार्केट से भी आपको अच्छा फायदा हो सकता है. किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर आर्थिक निर्णय लेना हो, तो आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ रहेगा.

मीन राशि

करियर/रोजगार: चंद्रमा आज छठे भाव में हैं, जिसके कारण गुप्त शत्रु आज आपके बिजनेस, जॉब या करियर में परेशानियां खड़ी कर सकते हैं. अक्सर आपके जान-पहचान वाले लोग ही आपके गुप्त शत्रु होते हैं, इसलिए आज किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें. यदि आपका कोई कर्मचारी है या आप खुद बिजनेस करते हैं, तो उन पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा आज न करें. काम-धंधे से जुड़ा कोई भी फैसला बहुत संभलकर लें, झगड़ा-झंझट होने की आशंका है.

आर्थिक पक्ष: आज आपकी आय से ज्यादा खर्च होने के योग हैं. बीमारी या स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता है, किसी शत्रुता के कारण भी पैसा लग सकता है या किसी छोटी-मोटी यात्रा पर खर्च हो सकता है. गाड़ी चलाते समय विशेष सावधानी रखें, क्योंकि आज वाहन से संबंधित आर्थिक हानि के संकेत मिल रहे हैं.

ये भी पढ़ें: 30 की उम्र के बाद खुलता है 4 राशिवालों का भाग्य, महाधनवान बनने के खुलते हैं रास्ते!