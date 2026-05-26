Career Horoscope Today: कुंभ राशि वालों को अपमान का डर तो मिथुन को कुर्सी की चिंता! जानें 26 मई को शनि की दृष्टि किस राशि में मचाएगी खलबली

Career Horoscope Today: 26 मई 2026 को चंद्रमा का हस्त नक्षत्र में गोचर होने जा रहा है, जिससे कई राशियों के व्यापार और रोजगार में बड़ा विस्तार देखने को मिलेगा. आज जहां कन्या और सिंह राशि वालों को करियर में मान सम्मान और बड़ा मुनाफा होने के योग हैं, वहीं तुला और कुंभ राशि वालों को ऑफिस के पॉलिटिक्स और अचानक आए खर्चों से सावधान रहना होगा. अपनी राशि के अनुसार आज का शुभ रंग, अंक और दिन को बेहतर बनाने का अचूक उपाय नीचे डिटेल से पढ़ें.

मेष राशि

करियर/रोजगार: आज आपकी कुंडली में चंद्रमा छठे भाव से गोचर कर रहे हैं. बिजनेस, करियर और जॉब के लिहाज से 25 तारीख की सुबह 9:00 बजे से लेकर 27 तारीख की शाम 7:00 बजे तक का समय आपके लिए अनुकूल नहीं है. इसलिए काम धंधे में कोई भी बड़ा फैसला न लें. आज के दिन आपको शत्रुओं और मौसमी बीमारियों से एहतियात बरतना होगा. किसी षड्यंत्र या धोखे का सामना भी करना पड़ सकता है, अतः पूरी सावधानी रखें.

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आर्थिक पक्ष: आज आय से ज्यादा खर्च होने के योग हैं. कोई अचानक आया बड़ा खर्च आपके सामने खड़ा हो सकता है. यदि आपने कहीं से कर्ज लिया है, तो वहां से भी भुगतान के लिए कॉल आ सकती है जो आपकी मानसिक परेशानी बढ़ाएगी.

वृषभ राशि

करियर/रोजगार: आज आपकी कुंडली में चंद्रमा पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं. वे 25 तारीख की सुबह 9:00 बजे से लेकर 27 तारीख की शाम 7:00 बजे तक आपके पंचम भाव में ही रहेंगे. आपके बिजनेस, जॉब या करियर के लिए यह बेहद शुभ समय है, जिसमें आप महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं. हालांकि, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण आपको थोड़ा मानसिक तनाव और टेंशन अवश्य महसूस होगी.

आर्थिक पक्ष: आज आपको बेहतरीन आर्थिक लाभ मिलने का समय है. लेकिन साथ ही शनि की दृष्टि होने के कारण धन लाभ में कुछ देरी का सामना करना पड़ सकता है. यानी लाभ आते आते अचानक टलने जैसी स्थिति लगेगी, परंतु अंततः 27 तारीख की शाम 7:00 बजे तक आपको कोई न कोई बड़ा लाभ अवश्य प्राप्त होगा.

मिथुन राशि

करियर/रोजगार: आज आपकी कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और उनके ऊपर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है. इसके प्रभाव से आज बिजनेस, जॉब और करियर में आपको अपनी स्थिति या कुर्सी बचाने की चिंता बनी रहेगी. कार्यक्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. समय थोड़ा धीमा है, इसलिए जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें. 25 तारीख की सुबह 9:00 बजे से लेकर 27 तारीख की शाम 7:00 बजे तक का यह समय सिर्फ योजना बनाने के लिए उत्तम है, एक्शन लेने के लिए नहीं.

आर्थिक पक्ष: अपने आर्थिक फैसलों को भी अभी सुरक्षित रखें, यानी कोई भी बड़ा निवेश करने से बचें. यह केवल प्लानिंग करने का समय है. चतुर्थ स्थान अध्यात्म का भाव भी होता है, इसलिए शांत दिमाग से चिंतन करने की जरूरत है.

कर्क राशि

करियर/रोजगार: चंद्रमा आज आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं. हस्त नक्षत्र में होने के कारण आज आपको बिजनेस, जॉब या करियर के सिलसिले में कोई यात्रा करनी पड़ सकती है. आज आपका ज्यादातर काम फोन और संचार माध्यमों के जरिए पूरा होगा. शनि की दृष्टि चंद्रमा पर होने के कारण थोड़ा मानसिक तनाव रह सकता है.

आर्थिक पक्ष: आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी. कहीं न कहीं से धन लाभ होने की मजबूत संभावना है. हालांकि, आज का दिन बहुत बड़े आर्थिक फैसले लेने के लिए उपयुक्त नहीं है, फिर भी दिन आपके लिए शुभ रहेगा.

सिंह राशि

करियर/रोजगार: आज आपकी कुंडली में चंद्रमा दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं. दरअसल, 25 तारीख की सुबह 9:00 बजे से लेकर 27 तारीख की शाम 7:00 बजे तक चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में ही बने रहेंगे. बिजनेस, जॉब और करियर के लिहाज से आज का दिन काफी भाग्यशाली रहेगा. सही लोगों से आपकी मुलाकात होगी और सही फैसले लेते हुए आपको सफलता मिलेगी.

आर्थिक पक्ष: आर्थिक सफलता के दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद शुभ है. चंद्रमा अपने ही नक्षत्र यानी हस्त नक्षत्र में मौजूद हैं, जिसके कारण आपको आज विशेष रूप से सकारात्मक और बड़ा धन लाभ देखने को मिलेगा.

कन्या राशि

करियर/रोजगार: आपकी कुंडली में चंद्रमा प्रथम (लग्न) भाव में गोचर कर रहे हैं. वे 25 तारीख की सुबह 9:00 बजे से लेकर 27 तारीख की शाम 7:00 बजे तक आपके प्रथम भाव में ही रहेंगे. 26 मई को चंद्रमा अपने स्वयं के हस्त नक्षत्र में हैं, जिसके कारण बिजनेस, जॉब या करियर में आज का दिन शानदार रहेगा. आज आपकी महत्वपूर्ण मीटिंग्स होंगी और बड़े फैसले लिए जाएंगे. कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपको पूरा सहयोग मिलेगा. शुक्र और बृहस्पति पहले से ही आपके दशम भाव में चल रहे हैं, जिससे समाज और नौकरी में आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

आर्थिक पक्ष: आज आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य से काफी बेहतर रहेगी. आप पैसों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं. शेयर बाजार (Stock Market) से भी आज आपको अच्छे लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है.

तुला राशि

करियर/रोजगार: आपकी कुंडली में 25 तारीख की सुबह 9:00 बजे से लेकर 27 तारीख की शाम 7:00 बजे तक चंद्रमा बारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं. बिजनेस, जॉब और करियर के लिए यह अनुकूल स्थिति नहीं है. इसलिए इस समय अपने काम धंधे में कोई भी बड़ा रिस्क या फैसला न लें. कार्यक्षेत्र में आपके साथ कोई धोखा या षड्यंत्र हो सकता है और गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं. आज चंद्रमा के हस्त नक्षत्र में होने और उस पर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण विशेष मानसिक तनाव बना रहेगा.

आर्थिक पक्ष: आज आपकी आय से ज्यादा खर्च होने के योग हैं. विशेषकर हॉस्पिटल, बीमारी, दवाइयों या घर की किसी बड़ी समस्या पर धन खर्च हो सकता है. आज के दिन फैशन, लग्जरी या दिखावे की वस्तुओं पर फिजूलखर्च करने से बचें.

वृश्चिक राशि

करियर/रोजगार: चंद्रमा के हस्त नक्षत्र में होने के कारण आज आपको बिजनेस या जॉब में बड़ा लाभ देखने को मिलेगा. अपने करियर से जुड़े अहम फैसले आज आप ले सकते हैं. हालांकि, आज काम के साथ साथ तनाव भी चरम पर रहेगा, क्योंकि शनि देव 17 डिग्री 32 मिनट पर हैं और चंद्रमा भी दिन में 17 डिग्री 34 मिनट पर रहेंगे. दोनों का यह सीधा आमना सामना आपके मानसिक सुकून को प्रभावित करेगा.

आर्थिक पक्ष: आर्थिक स्थिति के मामले में आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी, लेकिन यह लाभ आपको अत्यधिक मेहनत और मानसिक तनाव झेलने के बाद ही प्राप्त होगा.

धनु राशि

करियर/रोजगार: चंद्रमा 25 तारीख की सुबह 9:00 बजे से लेकर 27 तारीख की शाम 7:00 बजे तक आपकी राशि से दशम (कर्म) भाव में गोचर कर रहे हैं. इसके कारण आज आपके ऊपर काम का दबाव काफी ज्यादा रहेगा. हालांकि, चंद्रमा के अपने ही हस्त नक्षत्र में होने से आपको इस दबाव के बावजूद अच्छी सफलता मिलेगी. कार्यक्षेत्र में विस्तार और विकास के नए रास्ते खुलते नजर आएंगे.

आर्थिक पक्ष: आर्थिक मामलों में आज आपको थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत है. आपके सामने अचानक से कोई अनचाहा खर्च आ सकता है. इसके अलावा आज आपको अपने बिजनेस या काम धंधे को बढ़ाने के लिए भी अपनी जेब से मोटी रकम खर्च करनी पड़ सकती है.

मकर राशि

करियर/रोजगार: आज आपकी राशि से चंद्रमा नवम (भाग्य) भाव में गोचर कर रहे हैं. दरअसल, 25 तारीख की सुबह 9:00 बजे से लेकर 27 तारीख की शाम 7:00 बजे तक चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में ही रहेंगे. यह समय बिजनेस, जॉब और करियर के लिए पूरी तरह अनुकूल रहेगा. हालांकि, भाग्य स्थान के चंद्रमा पर शनि की दृष्टि होने की वजह से कार्यों में थोड़ी रुकावट और मानसिक तनाव जरूर बना रहेगा.

आर्थिक पक्ष: आज के दिन आपको किसी व्यावसायिक या धार्मिक यात्रा पर धन खर्च करना पड़ सकता है. काम धंधे में मुनाफा जरूर होगा, लेकिन उसके लिए आपको मानसिक रूप से मजबूत रहना होगा.

कुंभ राशि

करियर/रोजगार: आज आपकी कुंडली में चंद्रमा अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा इस भाव में 25 तारीख की सुबह 9:00 बजे से लेकर 27 तारीख की शाम 7:00 बजे तक बने रहेंगे. आज चंद्रमा अपने स्वयं के हस्त नक्षत्र से गुजर रहे हैं और शनि के साथ उनका समसप्तक संबंध बन रहा है. इसके कारण बिजनेस, जॉब या करियर में किसी प्रकार के अपमान या विवाद की स्थिति बन सकती है. अपने बॉस, मैनेजमेंट और वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करते समय विशेष सावधानी बरतें.

आर्थिक पक्ष: आज धन लाभ की बजाय खर्चों की अधिकता रहेगी. किसी पुरानी या बड़ी बीमारी के इलाज पर पैसा खर्च हो सकता है, या फिर कोई अचानक आया अनपेक्षित खर्च आपका बजट बिगाड़ सकता है.

मीन राशि

करियर/रोजगार: आज चंद्रमा हस्त नक्षत्र में गोचर करते हुए आपके सप्तम भाव में स्थित हैं, वहीं शनि और चंद्रमा एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं. इसके प्रभाव से आज आपको नौकरी या बिजनेस में भारी पब्लिक डीलिंग या मीटिंग्स करनी पड़ सकती हैं, जहां किसी बात को लेकर तनाव उत्पन्न होने की आशंका है. आज कोई भी पब्लिक मीटिंग या डील करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी भी प्रकार का जोखिम न लें.

आर्थिक पक्ष: आर्थिक मोर्चे पर आज आपको कोई विशेष लाभ हो सकता है. मंगल देव इस समय आपकी कुंडली में अपनी मूल त्रिकोण राशि से गुजरते हुए आपके दूसरे (धन) भाव में बेहद मजबूत स्थिति में हैं, जिसके शुभ प्रभाव से आज आपको आकस्मिक धन लाभ होने के मजबूत योग बने हुए हैं.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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