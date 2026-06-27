Career Rashifal: सिंह राशि पर साइबर फ्रॉड का खतरा, जानें मकर और कर्क समेत सभी 12 राशियों का हाल!

Aaj ka Career Rashifal in Hindi: ग्रहों और नक्षत्रों की चाल हर दिन हमारे जीवन, विशेषकर हमारे काम धंधे और जेब पर गहरा असर डालती है. आज का दिन यानी 26 जून 2026 ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद हलचल भरा रहने वाला है. आज चंद्रमा वृश्चिक राशि के अनुराधा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो शनि देव का नक्षत्र है. इसके साथ ही सूर्य देव भी आर्द्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक, सभी 12 राशियों के लिए करियर और आर्थिक मोर्चे पर कैसा रहेगा आज का दिन.
करियर और रोजगार: आज चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में शनि के अनुराधा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं. इस कारण आज आपके व्यापार, नौकरी और करियर में तनाव या अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. आज आप पूरी सावधानी बरतें और काम धंधे में कोई भी महत्वपूर्ण फैसला न लें.
आर्थिक पक्ष: आर्थिक मामलों में भी आज आय की तुलना में खर्च अधिक होगा. इसके साथ ही आज का दिन थोड़ा तनाव भरा रह सकता है.
करियर और रोजगार: आज चंद्रमा आपकी राशि से सातवें भाव में अनुराधा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं. आज के दिन आप कई लोगों से मिलेंगे, लेकिन पूरा दिन भागदौड़ और तनाव से भरा रहेगा. व्यापार और नौकरी में संभलकर रहें. हालांकि आज आपके काम बिगड़ेंगे नहीं, लेकिन मानसिक तनाव लगातार बना रहेगा.
आर्थिक पक्ष: आर्थिक मामलों में आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि 22 जून से लेकर 6 जुलाई तक सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में आपके दूसरे भाव में रहेंगे. इसलिए 6 जुलाई तक कोई भी बड़ा वित्तीय फैसला न लें.
करियर और रोजगार: आज चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में अनुराधा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं. वहीं सूर्य आपकी ही राशि में आर्द्रा नक्षत्र में 22 जून से 6 जुलाई तक स्थित हैं. आज आपको अपने बॉस, प्रबंधन और वरिष्ठ अधिकारियों से विशेष रूप से संभलकर रहना चाहिए. आपके व्यापार या नौकरी में आज घाटा होने की आशंका है.
आर्थिक पक्ष: आर्थिक स्थिति में भी आज मुनाफे की जगह नुकसान होने की संभावना है. अपने महत्वपूर्ण आर्थिक फैसलों को 29 जून की सुबह 1:08 मिनट तक के लिए टाल देना ही बेहतर रहेगा.
करियर और रोजगार: आपकी राशि में शुक्र, बृहस्पति और बुध विराजमान हैं, और चंद्रमा आपकी राशि से पांचवें भाव में अनुराधा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं. आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा. पांचवें और ग्यारहवें भाव में चंद्रमा और मंगल की एक दूसरे पर परस्पर दृष्टि आपके व्यवसाय, नौकरी और करियर में विशेष शुभ फल देगी. हालांकि काम की व्यस्तता से थोड़ा तनाव हो सकता है.
आर्थिक पक्ष: आर्थिक मामलों में आज आपका कोई बहुत बड़ा काम बन सकता है. बड़े ऑर्डर मिलने या अटके हुए भुगतान के कारण आपको आज विशेष धन लाभ होने की पूरी संभावना है.
करियर और रोजगार: जहां आपकी राशि में इस साल 5...दिसंबर तक केतु का गोचर है, वहीं चंद्रमा आज आपके चौथे भाव में अनुराधा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं. इसके प्रभाव से आपके व्यापार, नौकरी और करियर की गति आज थोड़ी धीमी नजर आएगी. आज का दिन नई योजनाएं बनाने और चिंतन करने के लिए श्रेष्ठ है. महत्वपूर्ण काम आज टाल दें. सूर्य के आर्द्रा नक्षत्र में होने के कारण 6 जुलाई तक अपने वरिष्ठों और बॉस से विवाद से बचें.
आर्थिक पक्ष: आर्थिक मामलों में 11वें भाव में सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में हैं. 6 जुलाई तक आपके साथ कोई साइबर धोखाधड़ी, ऑनलाइन स्कैम या साजिश होने की आशंका है. इसलिए 6 जुलाई तक कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला न लें.
करियर और रोजगार: आपकी राशि से तीसरे भाव में चंद्रमा का गोचर अनुराधा नक्षत्र से हो रहा है. आज का दिन आपके व्यापार और नौकरी के लिए पराक्रम बढ़ाने वाला रहेगा, यानी आप जरूरी लोगों से मुलाकात करेंगे. कोई अनजान व्यक्ति व्यापार में आपकी मदद कर सकता है. तीसरे और नवें भाव में चंद्र मंगल की परस्पर दृष्टि से भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और आज कोई बड़ा काम हाथ लग सकता है. हालांकि 6 जुलाई तक सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में हैं, इसलिए अपने बॉस और प्रबंधन के साथ व्यवहार में सावधानी बरतें.
आर्थिक पक्ष: आर्थिक मामलों में आज का दिन सामान्य रहेगा. आप महत्वपूर्ण आर्थिक फैसले ले सकते हैं, लेकिन आज कोई बड़ा भुगतान आना या अचानक धन लाभ मिलना मुश्किल दिख रहा है.
करियर और रोजगार: आपकी राशि से दूसरे भाव में चंद्रमा का गोचर है, जबकि दसवें भाव में बृहस्पति, बुध और शुक्र स्थित हैं. आज का दिन आपके व्यापार और नौकरी के लिए काफी शुभ रहने वाला है. हालांकि आपको अपने बॉस, प्रबंधन और सरकारी कामों में 6 जुलाई तक थोड़ी सावधानी रखनी होगी. कुल मिलाकर दिन आपके पक्ष में है.
आर्थिक पक्ष: आर्थिक मामलों में आज का दिन अनुकूल है. आपको कोई बड़ा धन लाभ या आकस्मिक आर्थिक लाभ मिलता हुआ नजर आएगा.
करियर और रोजगार: आज चंद्रमा आपकी ही राशि में अनुराधा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं. आज का दिन आपके व्यवसाय, नौकरी और करियर के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है. आपके मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आज आपकी मुलाकात कई महत्वपूर्ण लोगों से होगी. हालांकि सूर्य के आर्द्रा नक्षत्र में होने के कारण 6 जुलाई तक अपने बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत के दौरान थोड़ा संयम रखें.
आर्थिक पक्ष: आर्थिक मामलों में आज का दिन सामान्य रहेगा. आपकी आय और व्यय (खर्च) दोनों में अच्छा संतुलन बना रहेगा.
करियर और रोजगार: आज चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें भाव में अनुराधा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं. इस वजह से आज आपके व्यवसाय, नौकरी या करियर में किसी बड़ी बाधा, अपमानजनक स्थिति या भारी तनाव का सामना करना पड़ सकता है. आज पूरी तरह सतर्क रहें और काम धंधे से जुड़ा कोई भी बड़ा निर्णय आज बिल्कुल न लें.
आर्थिक पक्ष: आर्थिक मामलों में भी आज मुनाफे की जगह बड़ा घाटा या अप्रत्याशित नुकसान होने की आशंका है. महत्वपूर्ण आर्थिक फैसलों को आगे के लिए टालना ही समझदारी होगी.
करियर और रोजगार: आज चंद्रमा आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में अनुराधा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं. आज का दिन आपके व्यापार और नौकरी के लिए काफी अच्छा और प्रगतिशील रहेगा. बहुत दिनों से सोचे हुए काम आज पूरे हो सकते हैं. व्यवसाय में आगे बढ़ने के नए अवसर मिलने की पूरी संभावना है.
आर्थिक पक्ष: आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद भाग्यशाली रहेगा. आपको बिजनेस में कोई बड़ा भुगतान मिल सकता है या अचानक धन लाभ होने के मजबूत योग बने हुए हैं.
करियर और रोजगार: आज चंद्रमा आपकी राशि से दसवें भाव में अनुराधा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं. कार्यक्षेत्र में आज अत्यधिक व्यस्तता बनी रहेगी. कामकाज का दबाव तो रहेगा, लेकिन आपके प्रयासों को सफलता जरूर मिलेगी. नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा.
आर्थिक पक्ष: आर्थिक रूप से आज का दिन शुभ है. काफी समय से अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है और आमदनी के नए स्रोत बनने की भी संभावना है.
करियर और रोजगार: आज चंद्रमा आपकी राशि से नौवें भाव में अनुराधा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जिससे आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. व्यापार या नौकरी के सिलसिले में आज की गई यात्राएं सुखद और अत्यधिक लाभदायक रहेंगी. धार्मिक और सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी.
आर्थिक पक्ष: आर्थिक मामलों में आज उन्नति का दिन है. पुराने निवेश से लाभ होने के योग हैं और आपकी वित्तीय स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)