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Hindi Newsऐस्ट्रोCareer Horoscope Today: आज चमकेगा सिंह और कन्या राशि का व्यापार, लेकिन मेष सहित इन राशियों पर मंडरा रहा है धोखे और बड़े खर्चों का साया

Career Horoscope Today: आज चमकेगा सिंह और कन्या राशि का व्यापार, लेकिन मेष सहित इन राशियों पर मंडरा रहा है धोखे और बड़े खर्चों का साया

Career Horoscope Today: 27 मई 2026 को सभी 12 राशियों के लिए देश के प्रमुख शहरों का राहु काल समय और उनके करियर-आर्थिक जीवन की सटीक जानकारी इस आर्टिकल में दी गई है. आज जहां सिंह, कन्या, मकर और मीन राशि वालों को नौकरी और व्यापार में बड़ी सफलता मिलेगी, वहीं मेष, तुला और कुंभ राशि के जातकों को राहु काल के 90 मिनट के दौरान कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना होगा.

 

Written By  Shyam Thakur|Last Updated: May 27, 2026, 04:34 AM IST
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Career Horoscope Today: आज चमकेगा सिंह और कन्या राशि का व्यापार, लेकिन मेष सहित इन राशियों पर मंडरा रहा है धोखे और बड़े खर्चों का साया

Career Horoscope Today: 27 मई 2026 को ग्रहों और नक्षत्रों के बदलने से सभी 12 राशियों के नौकरी, बिजनेस और पैसों की स्थिति पर बड़ा असर पड़ने वाला है. आज जहां कुछ राशियों को बहुत लाभ होने वाला है, वहीं कुछ राशियों के खर्चे बढ़ सकते हैं. इसके साथ ही आज के दिन डेढ़ घंटे का राहु काल भी रहेगा, जिसमें आपको कोई भी नया काम शुरू करने से बचना चाहिए. आइए जानते हैं आज का पूरा राशिफल जानते हैं.

मेष राशि

करियर/रोजगार: चंद्रमा आज शाम 7:00 बजे तक आपके छठे भाव में रहेंगे, जिसके कारण आज आपको किसी से धोखा या कार्यक्षेत्र में षड्यंत्र का सामना करना पड़ सकता है. आज का दिन काफी संघर्षपूर्ण रहेगा, इसलिए काम-धंधे में कोई भी जोखिम भरा कदम उठाने से बचें, अत्यधिक सतर्कता बरतें और कोई भी बड़ा व्यावसायिक फैसला आज न लें.

आर्थिक स्थिति: आज आपकी आमदनी से ज्यादा खर्च होने के योग हैं. अचानक कोई बड़ा खर्च आपके सामने आ सकता है या धन हानि अथवा व्यापार में घाटा होने की आशंका बनी हुई है.

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वृषभ राशि

करियर/रोजगार: चंद्रमा आज शाम 7:00 बजे तक आपके पांचवें भाव से गोचर करेंगे और चित्रा नक्षत्र का यह प्रभाव आपके लिए बेहद कारगर सिद्ध होगा. आज कार्यक्षेत्र में आपको भरपूर लाभ मिलेगा, इसलिए आप कोई भी जरूरी मीटिंग या महत्वपूर्ण व्यावसायिक फैसले आज के दिन कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: आज आपको अचानक कहीं से धन लाभ होने की प्रबल संभावना है, हालांकि आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ा-बहुत मानसिक तनाव भी आज बना रह सकता है.

मिथुन राशि

करियर/रोजगार: आज का दिन आपके काम-धंधे के लिए आत्म-चिंतन और योजना बनाने का है. आज के दिन कोई भी अहम फैसला न लें और न ही कोई महत्वपूर्ण मीटिंग्स आयोजित करें, बल्कि अपना समय भविष्य की प्लानिंग में व्यतीत करें.

आर्थिक स्थिति: आज आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ी मंदी देखने को मिल सकती है. शेयर बाजार से पूरी तरह दूर रहें और पैसों से जुड़ा कोई भी जोखिम भरा काम आज न करें.

कर्क राशि 

करियर/रोजगार: आज आप अपनी कार्यकुशलता और नए तरीकों के दम पर किसी बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने में सक्षम होंगे, जिसमें आपको पूरी सफलता मिलेगी. महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी और कारोबार व नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मोर्चे पर लंबे समय से चल रहा असंतोष आज थोड़ा कम होगा. आज का दिन सामान्य से काफी बेहतर रहेगा, आप जरूरी आर्थिक फैसले ले सकते हैं और यदि किसी के पास आपका पैसा बकाया है, तो आज उसे वापस मांग लें.

सिंह राशि 

करियर/रोजगार: चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव में हैं और सूर्य भी 15 जून तक आपके कर्म स्थान से गोचर कर रहे हैं. ग्रहों की इस शुभ स्थिति के कारण आज आपके काम-धंधे में विशेष लाभ मिलेगा, कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए बेहद शक्तिशाली और सकारात्मक रहेगा.

आर्थिक स्थिति: आज आपको निश्चित रूप से बड़ा आर्थिक लाभ होने के योग हैं. शेयर बाजार से भी आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है, इसलिए निवेश से जुड़े जरूरी फैसले आज लिए जा सकते हैं.

 कन्या राशि

करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपको करियर, बिजनेस और नौकरी में विशेष कामयाबी हासिल होगी. कार्यक्षेत्र से कोई शुभ समाचार मिल सकता है और आज किए गए कार्यों से आपको भविष्य में बड़ा फायदा होगा.

आर्थिक स्थिति: आज आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहेगी, लेकिन इसके साथ ही आज आपके सुख-सुविधाओं पर कुछ बड़े और अप्रत्याशित खर्चे भी हो सकते हैं.

तुला राशि

करियर/रोजगार: चंद्रमा आज आपकी राशि से 12वें भाव यानी व्यय स्थान पर रहेंगे, जिससे घरेलू बिजनेस या जॉब में आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है और आपको धोखे का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, विदेश, एनआरआई  या मल्टीनेशनल कंपनियों  से जुड़े काम करने वालों को आज बड़ा फायदा मिल सकता है.

आर्थिक स्थिति: आज आपके खर्चों में भारी बढ़ोतरी होगी, विशेषकर बीमारी या अस्पताल पर धन खर्च हो सकता है. शेयर बाजार से बिल्कुल दूर रहें और वित्तीय मामलों में कोई भी रिस्क न लें.

वृश्चिक राशि

करियर/रोजगार: आपकी कुंडली में आज चंद्रमा एकादश भाव से गोचर कर रहे हैं, जो बिजनेस और जॉब के लिए शुभ है. हालांकि, केतु के दशम भाव में होने से मन में असंतोष की स्थिति बनी रहेगी, इसलिए जल्दबाजी में या कर्ज लेकर अपने बिजनेस को बढ़ाने का फैसला आज न लें, धीरे-धीरे आगे बढ़ें.

आर्थिक स्थिति: आज आपको आर्थिक लाभ तो होगा, लेकिन चंद्रमा पर शनि की दृष्टि होने के कारण पैसों को लेकर मन में भारी तनाव भी बना रहेगा, हालांकि कुल मिलाकर वित्तीय स्थिति शुभ रहेगी.

धनु राशि

करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे कार्यक्षेत्र में काम का दबाव  काफी ज्यादा रहेगा. आज 'कुकर प्रेशर' जैसी चुनौतीपूर्ण स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन यह दबाव आपके करियर की ग्रोथ के लिए बेहद शुभ साबित होगा.

आर्थिक स्थिति: आज आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. मंगल के पंचम भाव में अपनी मूलत्रिकोण राशि में होने के बावजूद आज किसी बहुत बड़े वित्तीय लाभ की उम्मीद न करें, बल्कि पैसों को लेकर थोड़ा तनाव रह सकता है.

मकर राशि

करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव यानी भाग्य स्थान से गोचर कर रहे हैं, जिससे आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. आज आप करियर से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं और यदि आज आप मंदिर होकर अपने वर्कप्लेस पर जाएं, तो विशेष लाभ होगा.

आर्थिक स्थिति: दूसरे भाव में राहु और चौथे भाव में अपनी मूलत्रिकोण राशि मेष में बैठे मंगल आज आपको बड़ी आर्थिक सफलता दिलाएंगे. आज आप शेयर बाजार में भी डीलिंग कर सकते हैं, वहां से अच्छे मुनाफे के संकेत हैं.

कुंभ राशि 

करियर/रोजगार: चंद्रमा आज आपकी राशि से आठवें भाव में रहेंगे, जिससे नौकरी या बिजनेस में किसी बात को लेकर अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. अपने बॉस और सीनियर्स के साथ बात करते समय सावधानी बरतें और कोई भी जोखिम भरा काम आज हाथ में न लें.

आर्थिक स्थिति: आज अचानक सामने आने वाली वजहों से अनायास ही धन खर्च होगा. आर्थिक मामलों में पूरी तरह सावधानी बरतें, शेयर बाजार से दूर रहें और किसी भी बड़े वित्तीय फैसले को आज के लिए टाल दें.

मीन राशि 

करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपको पब्लिक डीलिंग, सोशल मीटिंग्स और पार्टनरशिप के कामों में शानदार कामयाबी मिलेगी. आज आपके सभी महत्वपूर्ण काम सही दिशा में आगे बढ़ेंगे, जिससे आप बिजनेस और जॉब से जुड़े जरूरी फैसले ले सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: दूसरे भाव में मंगल अपनी मूलत्रिकोण राशि में हैं और चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत है, जिसके प्रभाव से आज आपके आर्थिक फैसले सफल होंगे और शेयर बाजार से भी धन लाभ की पूरी संभावना है.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

ये भी पढ़ें: चंद्रमा का तुला राशि में गोचर 4 राशि वालों के लिए शुभ,मिलेगा अपार धन और मन होगा शांत

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Shyam Thakur

श्री श्याम ठाकुर 1991 से ज्योतिष एवं साधना के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित एवं जाने-माने नाम है। ज्योतिष आचार्य के तौर पर अनेक वरिष्ठ राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारी, कॉर्पोरेट पेशेवर, एवं निजी क्षेत्र क...और पढ़ें

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