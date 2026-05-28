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Hindi Newsऐस्ट्रोCareer Horoscope Today: आज बन रहा है लक्ष्मी और बुधादित्य योग का महासंयोग! इन राशियों को मिलेगा छप्परफाड़ पैसा, लेकिन ये 2 राशियां रहें सावधान

Career Horoscope Today: आज बन रहा है लक्ष्मी और बुधादित्य योग का महासंयोग! इन राशियों को मिलेगा छप्परफाड़ पैसा, लेकिन ये 2 राशियां रहें सावधान

Career Horoscope Today: 28 मई 2026 को ग्रहों के इस महासंयोग से मेष, कर्क और धनु राशि वालों को लक्ष्मी योग के शुभ प्रभाव से नौकरी व्यापार में बड़ी सफलता और अचानक धन लाभ हो सकता है. 

 

Written By  Shyam Thakur|Last Updated: May 28, 2026, 04:34 AM IST
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Career Horoscope Today: आज बन रहा है लक्ष्मी और बुधादित्य योग का महासंयोग! इन राशियों को मिलेगा छप्परफाड़ पैसा, लेकिन ये 2 राशियां रहें सावधान

Career Horoscope Today: ज्योतिषीय गणना के अनुसार 28 मई 2026 का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज ग्रहों की चाल कई राशियों की कुंडली में लक्ष्मी योग और बुधादित्य योग जैसे महासंयोगों बनाने का काम कर रही है. सितारों की यह बदलती स्थिति जहां कुछ राशियों के लिए नौकरी और बिजनेस में अपार सफलता के द्वार खोलने वाली है, वहीं कुछ राशियों को आज करियर के मोर्चे पर बेहद संभलकर कदम बढ़ाने की जरूरत है. आइए डिटेल से जानते हैं कि आपकी राशि के लिए रोजगार का माहौल कैसा रहेगा, साथ ही आपका आर्थिक पक्ष कितना मजबूत होगा.

मेष राशि 

रोजगार: आज चंद्रमा आपकी कुंडली में जन्म राशि से सातवें भाव में हैं. मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर और चंद्रमा की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, जिससे 'लक्ष्मी योग' का निर्माण हो रहा है. यह एक बेहद शुभ योग है, जिसके कारण बिजनेस और जॉब के लिए आज का दिन अति उत्तम रहने वाला है. आज आप जरूरी फैसले ले सकते हैं और महत्वपूर्ण मीटिंग्स व कार्यों को पूरा कर सकते हैं. आज आपकी पब्लिक डीलिंग भी होगी, जिसमें आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने की पूरी संभावना है.

आर्थिक पक्ष: आपकी जन्म राशि से दूसरे भाव में सूर्य और बुध 'बुधादित्य योग' बना रहे हैं. इसके साथ ही चंद्रमा की स्थिति भी काफी अच्छी है, जिसके प्रभाव से आज आपको बेहतरीन आर्थिक सफलता मिलेगी.

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वृषभ राशि

रोजगार: आज चंद्रमा आपकी जन्म राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं. यह स्थिति आपके बिजनेस, जॉब और करियर के लिए आज अनुकूल नहीं है. आपको कार्यक्षेत्र में विशेष सावधानी रखनी चाहिए. लड़ाई झगड़े और किसी भी तरह के विवाद से दूर रहें. यदि आपने कोई कर्ज लिया है, तो आज वह आप पर भारी पड़ सकता है.

आर्थिक पक्ष: आज आमदनी से ज्यादा खर्च होने के योग हैं. आर्थिक मामलों में हर फैसला बेहद संभलकर लें. आज सेहत, बीमारी और दवाओं पर भी आपका काफी धन खर्च हो सकता है.

मिथुन राशि 

रोजगार: आज चंद्रमा आपकी कुंडली में जन्म राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं. बिजनेस, जॉब और करियर के लिए आज का दिन शुभ रहेगा. आज आपको कोई रुका हुआ काम अचानक बनता हुआ नजर आएगा. आपके प्रारब्ध यानी पहले के सुकर्म और अच्छे कर्म आज आपके बिजनेस या जॉब में विशेष सकारात्मक फल जरूर देंगे.

आर्थिक पक्ष: आज आप महत्वपूर्ण आर्थिक फैसले ले सकते हैं. आपको अचानक धन लाभ मिलने की संभावना है. आज आप स्टॉक मार्केट में भी फेरबदल कर सकते हैं, हालांकि कोई बहुत बड़ा जोखिम लेने से बचें. शनि देव आपके कर्म स्थान यानी दशम भाव से गोचर कर रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि अनुशासन और कठिन परिश्रम के बल पर ही आपको आर्थिक मामलों में विशेष लाभ मिलेगा.

कर्क राशि 

रोजगार: आज आपकी जन्म राशि से चंद्रमा चौथे भाव में विराजमान हैं. चंद्रमा और मंगल की एक दूसरे पर परस्पर दृष्टि होने से आज बिजनेस, जॉब या करियर में आपका कोई विशेष और बहुत बड़ा काम बन सकता है. व्यापार या नौकरी से संबंधित जो भी अहम फैसले लेने हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है. आज आप केवल योजना ही नहीं बनाएंगे, बल्कि एक्शन मोड में भी नजर आएंगे, यानी आज आप जरूरी मीटिंग्स जमकर कर सकते हैं जिससे सफलता मिलने की प्रबल संभावना है.

आर्थिक पक्ष: आर्थिक स्थिति में आज थोड़ी मंदी रहने की संभावना है और कोई बहुत बड़ा विशेष लाभ नजर नहीं आ रहा है. इसके बावजूद, चूंकि चंद्रमा और मंगल चतुर्थ व दशम भाव में लक्ष्मी योग बना रहे हैं, इसलिए आप आज महत्वपूर्ण आर्थिक फैसले बेझिझक ले सकते हैं.

सिंह राशि 

रोजगार: चंद्रमा आपकी कुंडली में जन्म राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी आज पराक्रम दिखाने का दिन है. आपके बिजनेस या जॉब में आज कुछ दोस्तों का भरपूर सहयोग मिलेगा. भाग्य स्थान पर मंगल अपनी मूलत्रिकोण राशि में हैं और उनकी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, जिसके चलते आज आपको अपने पराक्रम में विशेष सफलता मिलेगी और भाग्य का भी पूरा साथ रहेगा.

आर्थिक पक्ष: आज आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य से काफी बेहतर रहेगी. द्वितीय भाव के स्वामी बुध, सूर्य के साथ दशम भाव में 'बुधादित्य योग' बना रहे हैं और धन भाव में बृहस्पति व शुक्र एक साथ विराजमान हैं. इसके साथ ही तीसरे और नवम भाव में परस्पर दृष्टि से 'लक्ष्मी योग' भी बन रहा है, इसलिए आज आप आर्थिक मामलों में बड़े फैसले ले सकते हैं.

कन्या राशि

रोजगार: चंद्रमा आपकी जन्म राशि से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण आज बिजनेस, जॉब और करियर में आपको भ्रम की स्थिति हो सकती है. इसलिए आज जो भी फैसले लें, बहुत सोच समझकर लें. चंद्रमा आज स्वाति नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि कोई भी बड़ा निर्णय जल्दबाजी में न लें. यदि कोई जरूरी मीटिंग है, तो अपने विषय को पूरी तरह से समझकर ही वहां जाएं.

आर्थिक पक्ष: आज धन का आगमन होना लगभग निश्चित है, लेकिन इसके साथ ही बीमारी या किसी अन्य अचानक आए कारण से कोई बड़ा खर्च भी आपके सामने आ सकता है.

तुला राशि

रोजगार: आज चंद्रमा आपकी ही जन्म राशि में स्वाति नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं. बिजनेस, जॉब और करियर के लिहाज से आज का दिन काफी अहम होगा. हालांकि, आपको अपने सीनियर्स, मैनेजमेंट, अथॉरिटी और बॉस के साथ व्यवहार करते समय बहुत सावधानी बरतनी होगी. 15 जून तक सूर्य देव अष्टम स्थान पर रहेंगे, इसलिए किसी भी सरकारी काम को 15 जून के बाद के लिए टाल देना बेहतर होगा. कार्यस्थल पर किसी भी विवाद से दूर रहें.

आर्थिक पक्ष: आज आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. किसी भी तरह के भ्रम में न पड़ें और आज बहुत बड़े आर्थिक फैसले लेने से बचें, क्योंकि चंद्रमा आज राहु के नक्षत्र (स्वाति) में गोचर कर रहे हैं.

वृश्चिक राशि

रोजगार: चंद्रमा आपकी जन्म राशि से बारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं और आज के दिन ये स्वाति नक्षत्र में रहेंगे. आपको बिजनेस, जॉब और करियर में आज विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. आज कोई भी जरूरी फैसला न लें और व्यापार विस्तार के बारे में आज विचार न करें. जो काम बहुत ही आवश्यक हो, केवल उसी को आज पूरा करें, बाकी कार्यों के लिए आज का दिन योजना बनाने में बिताएं.

आर्थिक पक्ष: आज आमदनी से ज्यादा खर्च होने के योग हैं. अचानक कोई बड़ा खर्च आपके सामने आ सकता है. अस्पताल, बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर भी धन खर्च होने की संभावना है.

धनु राशि 

रोजगार: आज आपकी कुंडली में चंद्रमा एकादश भाव से गोचर कर रहे हैं, जिससे यह दिन बिजनेस, जॉब और करियर के लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा. मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर और चंद्रमा की दृष्टि मंगल पर होने से 'लक्ष्मीकारक योग' बन रहा है. काम धंधे के लिए आज का दिन बेहतरीन है, इसलिए करियर से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण और अहम कार्य हैं, उन्हें आज ही पूरा कर लें.

आर्थिक पक्ष: आज धन का आना लगभग तय है और आपको कहीं न कहीं से बड़ा धन लाभ जरूर मिलेगा. यदि आपने किसी को पैसा उधार दिया है, तो उसे वापस मांगने के लिए आज का दिन सबसे अच्छा है. यदि कंपनी का कोई पुराना बकाया है, तो आज उस लिस्ट पर काम करके आप अपना पैसा वापस मांग सकते हैं.

मकर राशि

रोजगार: चंद्रमा आपकी कुंडली में आज दशम भाव में विराजमान हैं, जिसके कारण आज आप पर काम का दबाव  बहुत ज्यादा रहेगा. काम की अधिकता के चलते आपको 'प्रेशर कुकर' जैसी स्थिति महसूस हो सकती है. हालांकि, इस दबाव के बीच भी आपको बिजनेस, जॉब और करियर में सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा और मंगल की एक दूसरे पर परस्पर दृष्टि पड़ रही है. आज अपनी सभी जरूरी मीटिंग्स को जरूर अटेंड करें.

आर्थिक पक्ष: आर्थिक स्थिति में आज कोई बहुत बड़ा विशेष लाभ तुरंत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन दिन अच्छा है. आप आर्थिक फैसले ले सकते हैं, हालांकि उनका पूरा फायदा आज ही मिल पाना संभव नहीं होगा.

कुंभ राशि 

रोजगार: आज आपकी कुंडली में चंद्रमा नवम भाव में हैं और उन पर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है. इसके प्रभाव से बिजनेस, जॉब और करियर में आज आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. आप जिस भी काम को हाथ में लेंगे, वह आज सफलतापूर्वक पूर्ण होगा. आज आप महत्वपूर्ण बैठकें कर सकते हैं. आपने जो भी योजनाएं बनाई हुई हैं, आज उन पर अमल करने का बिल्कुल सही दिन है.

आर्थिक पक्ष: हालांकि आज सीधे तौर पर कोई विशेष बड़ा आर्थिक लाभ नहीं दिख रहा है, लेकिन दिन सामान्य से काफी अच्छा रहेगा. चंद्रमा और मंगल की परस्पर दृष्टि 'लक्ष्मीकारक योग' तो बना रही है, लेकिन यह सीधे तौर पर आज ही धन लाभ में तब्दील हो, ऐसा जरूरी नहीं है.

मीन राशि 

रोजगार: आज आपकी कुंडली में चंद्रमा अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं. इसके कारण काम धंधे, बिजनेस और जॉब में आपके लिए भ्रम या अपमानजनक स्थिति पैदा हो सकती है. आज आपको बहुत सोच समझकर और संभलकर काम करने की जरूरत है, अन्यथा व्यापार में घाटा भी हो सकता है.

आर्थिक पक्ष: आज आपकी आय से अधिक खर्च होगा. अचानक कोई बड़ा और अनपेक्षित खर्च सामने आ सकता है, जिससे आपका बजट प्रभावित होगा. आज निवेश करने से बचें क्योंकि घाटा होने की आशंका बनी हुई है.

ये भी पढ़ें: पद्मिनी एकादशी पर बुध देंगे बड़ा सरप्राइज, इन 4 राशियों की बढ़ सकती है इनकम, करियर-व्‍यापार में मिलेगा बड़ा मौका

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Shyam Thakur

श्री श्याम ठाकुर 1991 से ज्योतिष एवं साधना के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित एवं जाने-माने नाम है। ज्योतिष आचार्य के तौर पर अनेक वरिष्ठ राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारी, कॉर्पोरेट पेशेवर, एवं निजी क्षेत्र क...और पढ़ें

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