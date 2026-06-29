/Career rashifal: आज चमकेगा इन राशियों का भाग्य, पैसों के मामले में किसे मिलेगा बंपर लाभ और किसे रहना होगा सावधान? जानें आज का राशिफल

Aaj ka Career Rashifal in Hindi: रोजमर्रा की भागदौड़ में हर इंसान यह जानना चाहता है कि उसका आज यानी 29 जून का दिन कैसा बीतने वाला है. ग्रहों की बदलती चाल और चंद्रमा का गोचर हमारी नौकरी, बिजनेस और सबसे बढ़कर हमारी जेब पर सीधा असर डालता है.
आज जहां कुछ राशियों के लिए किस्मत के बंद दरवाजे खुलने वाले हैं और धन लाभ के मजबूत योग बन रहे हैं, वहीं कुछ राशियों को लेनदेन के मामले में खास सावधानी बरतनी होगी. आइए जानते हैं कि आज का दिन आपके सितारों के लिहाज से क्या नया लेकर आया है.
करियर और रोजगार: आज चंद्रमा का गोचर आपकी जन्म राशि से नौवें स्थान से हो रहा है. आपके व्यवसाय, नौकरी और करियर के लिए आज का दिन शुभ रहेगा. जहां एक तरफ कुछ परेशानियां आएंगी, वहीं आप उनसे सफलतापूर्वक निकलते हुए अपने काम बनाते चले जाएंगे. आज का दिन आपके व्यापार या रोजगार के लिए बेहतर रहने वाला है. हालांकि, अज्ञात व्यक्तियों से आज थोड़ा सावधान रहें.
आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. मंगल आपकी जन्म राशि से दूसरे भाव में और राहु ग्यारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं. इसके साथ ही चंद्रमा का भाग्य स्थान पर होना आपके आर्थिक फैसलों को आज सफल बनाएगा. कुल मिलाकर आज का दिन शुभ है.
करियर और रोजगार: आज चंद्रमा का गोचर आपकी जन्म राशि से अष्टम (आठवें) स्थान पर हो रहा है. अपने व्यवसाय, रोजगार और काम धंधे में आज आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए. कोई अज्ञात व्यक्ति आपका अपमान कर सकता है या बिजनेस में घाटे का कारण बन सकता है. आपको कुल मिलाकर आज के दिन सतर्क रहना चाहिए.
आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में कोई परेशानी 6 जुलाई तक देखी जा सकती है, क्योंकि सूर्य 22 जून से 6 जुलाई तक आपके दूसरे भाव में आर्द्रा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और आज चंद्रमा आपके अष्टम भाव में हैं. आज शेयर बाजार से बिल्कुल दूर रहें और बाकी के आर्थिक मामलों में भी सावधानी बरतें.
करियर और रोजगार: आज चंद्रमा का गोचर आपकी जन्म राशि से सातवें भाव में हो रहा है. अपने व्यवसाय, रोजगार और काम धंधे के सिलसिले में आपको जनसंपर्क (लोगों से बातचीत) के दौरान सावधानी बरतनी है. कुछ कहासुनी के कारण तनाव आ सकता है और मान हानि भी हो सकती है. लेकिन इसके बावजूद आपके व्यवसाय और नौकरी के लिए आज का दिन शुभ रहेगा. अज्ञात लोगों से दूरी बनाकर रखें.
आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज का दिन बढ़िया है. बुध, बृहस्पति और शुक्र आपकी जन्म राशि से दूसरे भाव में हैं और चंद्रमा सातवें भाव में हैं, जिसकी वजह से कहीं न कहीं से आज आपको कोई बड़ा धन लाभ देखने को मिल सकता है.
करियर और रोजगार: चंद्रमा का गोचर आज आपकी जन्म राशि से छठे भाव में है. आपके व्यवसाय, नौकरी और रोजगार में गुप्त शत्रु आज सक्रिय रहेंगे, इसलिए आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी. हालांकि, बृहस्पति आपके पहले घर में बैठकर आपकी रक्षा करते रहेंगे, लेकिन अपनी तरफ से किसी भी अज्ञात व्यक्ति से आज विशेष सावधान रहिएगा.
आर्थिक स्थिति: आज आय से ज्यादा खर्च होने के योग हैं. सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में बारहवें भाव में हैं और चंद्रमा छठे भाव के मूल नक्षत्र में हैं. आज का दिन आर्थिक मामलों में थोड़ा घाटा दिखा सकता है, इसलिए अपने महत्वपूर्ण वित्तीय फैसले आज टाल दें.
करियर और रोजगार: आपकी जन्म राशि से चंद्रमा का गोचर आज पंचम भाव में हो रहा है. आज आपके व्यवसाय, नौकरी और रोजगार के लिहाज से दिन काफी शुभ रहने वाला है. आपको मान सामान और प्रतिष्ठा भी मिलेगी. मंगल भी आपके कर्म स्थान पर रहकर आपको मजबूत स्थिति में रखेंगे, यानी आपकी बातों को लोग वजन देंगे और आपकी सलाह मानेंगे.
आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति के मामले में भी आज का दिन शुभ रहने वाला है. हालांकि, बड़े आर्थिक फैसले आज न लें और शेयर बाजार में कोई बड़ा फेरबदल करने से बचें. अगर आपको सरकारी काम से कोई आर्थिक लाभ होता है, तो आज के दिन आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए.
करियर और रोजगार: आपकी जन्म राशि से चौथे भाव में चंद्रमा का गोचर आज मूल नक्षत्र से हो रहा है. आपके व्यवसाय, काम धंधे और रोजगार के लिए आज का दिन केवल सोच विचार और अध्ययन का है. यानी आज नई योजनाओं पर काम करें, उन्हें जमीन पर उतारने का दिन आज नहीं है. अपनी जरूरी और महत्वपूर्ण बैठकों को आगे के लिए टाल दें. आज अपने काम धंधे के बारे में मनन करें कि आगे कैसे काम करना है.
आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में भी आपको आज थोड़ी मंदी नजर आ सकती है. इसके बावजूद कुछ न कुछ फायदा आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र, बृहस्पति और बुध आपके धन स्थान से गोचर कर रहे हैं.
करियर और रोजगार: आपकी जन्म राशि से तीसरे भाव में चंद्रमा और दसवें भाव में शुक्र, बृहस्पति व बुध का गोचर है. इसके प्रभाव से आपके व्यापार, नौकरी और रोजगार में आज का दिन पराक्रम दिखाने का है. आपको अपने काम धंधे में मित्रों से पूरी सहायता मिलेगी. आज आप कोई बड़ा काम संभाल पाएंगे और आपकी बिजनेस मीटिंग्स सफल रहेंगी.
आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में भी आज के दिन आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है. कहीं से कोई अटका हुआ धन लाभ भी वापस आते हुए नजर आएगा. अगर आपने किसी को कर्ज दिया था, तो उसे आज वापस मांगने के लिए दिन बहुत अच्छा है.
आर्थिक स्थिति: आज के दिन कोई बड़ा पैसा आने की उम्मीद है, यानी सीधे तौर पर मोटा मुनाफा देखा जा सकता है. जिन लोगों के पास आपका पैसा बकाया है, उनसे आज पैसे वापस मांगने का शुभ दिन है.
करियर और रोजगार: आज आपकी ही जन्म राशि में चंद्रमा का गोचर मूल नक्षत्र से हो रहा है. आज आप अपने व्यापार या नौकरी में कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मिलेंगे और करियर से जुड़े कुछ जरूरी फैसले लेंगे, जिनमें आपको कामयाबी मिलेगी. आज का दिन एक शक्तिशाली दिन है, अगर आज आप अपनी कोई जरूरी मीटिंग करते हैं तो सफलता तय है.
आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज जरा सा संभलकर रहने की जरूरत है. आज किसी को भी कर्ज न दें, वरना वह पैसा वापस मिलने की उम्मीद बहुत कम है. आज थोड़ा आर्थिक घाटा भी हो सकता है, इसलिए पैसों के लेन देन में सतर्क रहें.
करियर और रोजगार: चंद्रमा का गोचर आज आपकी जन्म राशि से बारहवें भाव में मूल नक्षत्र से हो रहा है. वहीं, छठे भाव में सूर्य आर्द्रा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं. आपको अपने व्यवसाय, नौकरी और काम धंधे में विशेष सावधानी रखने की जरूरत है. आपके बॉस या मैनेजमेंट आपसे नाराज हो सकते हैं, इसलिए उनसे बहुत संभलकर व्यवहार करें. कुल मिलाकर आज का दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है.
आर्थिक स्थिति: आज कमाई की जगह खर्च ज्यादा होगा. साइबर फ्रॉड, सामान्य धोखाधड़ी या किसी भी तरह के षड्यंत्र से आज खुद को बचाकर रखें. कोई बड़ा खर्च भी अचानक से आपके सामने आ सकता है, यहां तक कि बीमारी आदि पर भी धन खर्च होने की संभावना है.
करियर और रोजगार: आपकी जन्म राशि से ग्यारहवें भाव में चंद्रमा का गोचर मूल नक्षत्र से हो रहा है. आपके व्यापार, नौकरी और काम धंधे के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है. आपको अपने काम में दोस्तों से या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से बड़ी मदद मिलेगी. हालांकि, कुछ सावधानी आपको अपने बॉस, मैनेजमेंट या सरकारी कामों में रखनी पड़ेगी, अन्यथा विवाद हो सकता है.
आर्थिक स्थिति: आज जहां एक तरफ से धन आने की अच्छी संभावना है, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक मामलों में कोई बड़ा विवाद होने के भी संकेत हैं. अपने गुस्से पर पूरी तरह नियंत्रण रखें और आज के दिन शेयर बाजार से बिल्कुल दूर रहें.
करियर और रोजगार: आपकी जन्म राशि से दसवें स्थान पर, जिसे कर्म स्थान बोला जाता है, चंद्रमा का गोचर है. आज आपके व्यवसाय और नौकरी में काम का दबाव काफी ज्यादा रहेगा, लेकिन आपको अपनी मेहनत का फल और सफलता भी मिलेगी. कोई भी महत्वपूर्ण काम जो आपने लंबे समय से सोच रखा है, उसे आज ही शुरू करें. आज का दिन कुल मिलाकर काफी अच्छा रहेगा.
आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में भी आज आपके लिए दिन अनुकूल है. कहीं न कहीं से कोई धन लाभ जरूर देखा जा सकता है. आज आपके द्वारा लिए गए सभी आर्थिक फैसले सफल साबित होंगे.
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(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)