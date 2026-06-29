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Career rashifal: आज चमकेगा इन राशियों का भाग्य, पैसों के मामले में किसे मिलेगा बंपर लाभ और किसे रहना होगा सावधान? जानें आज का राशिफल

Career rashifal: ये खबर सभी 12 राशियों के ग्रह गोचर के आधार पर आज के व्यापार, नौकरी, करियर और आर्थिक स्थिति का बिल्कुल सटीक और आसान जानकारी देता है.

Written ByShyam ThakurEdited By:harsh singh
Published: Jun 29, 2026, 04:30 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 04:30 AM IST
Career rashifal: आज चमकेगा इन राशियों का भाग्य, पैसों के मामले में किसे मिलेगा बंपर लाभ और किसे रहना होगा सावधान? जानें आज का राशिफल

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Shyam Thakur

Shyam Thakur

.श्री श्याम ठाकुर 1991 से ज्योतिष एवं साधना के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित एवं जाने-माने नाम है। ज्योतिष आचार्य के तौर पर अनेक वरिष्ठ राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारी, कॉर्पोरेट पेशेवर, एवं निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को परामर्श दिया गया है। सरल व्यवहार, स्पष्ट एवं पेशेवर शैली उन्हें आम लोगों के बीच अत्यंत लोकप्रिय बनाती है। इन्हें तीन दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। ये Indian Council of Astrological Sciences (I.C.A.S) (Regd.) के सदस्य भी हैं। इनसे देश-विदेश के लोग करियर, शादी, कामकाज, संतान, रोग एवं जीवन की जटिल समस्याओं के समाधान हेतु ज्योतिष परामर्श लेते हैं। यह प्रभावशाली ज्योतिष उपायों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ज्योतिषाचार्य श्याम ठाकुर का अपना Youtube Channel SHYAM THAKUR ASTRO THOUGHTS (https://www.youtube.com/@shyamthakurastrothoughts900) के नाम से है। Instagram ID (https://www.instagram.com/shyam.thakur.3382/) है, Facebook Page (https://www.facebook.com/astrologythoughts.in) है.

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