Career Horoscope Today: स्टॉक मार्केट से मिलेगी बड़ी खुशखबरी या अचानक बढ़ेंगे खर्चे? जानें 29 मई को मेष से मीन राशि तक का पूरा आर्थिक लेखा जोखा

Career Horoscope Today: आज का दिन सभी 12 राशियों के करियर, व्यापार और आर्थिक जीवन के लिए बेहद जरूरी और बड़े बदलाव लेकर आने वाला है. आज ग्रहों के राजा सूर्य, बुद्धि के दाता बुध, पराक्रम के कारक मंगल और विशाखा नक्षत्र में गोचर कर रहे चंद्रमा मिलकर कई राशियों की किस्मत चमकाने वाले हैं. आज जहां कुछ राशियों को नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में बंपर मुनाफा और शेयर बाजार से बड़ी खुशखबरी मिलने के प्रबल योग हैं, आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी जातकों के लिए रोजगार और आर्थिक पक्ष के लिहाज से आज का दिन कैसा रहने वाला है.

1. मेष राशि

रोजगार: आपकी जन्म राशि से मंगल का गोचर अपने मूल त्रिकोण स्थान से हो रहा है और चंद्रमा का गोचर विशाखा नक्षत्र में सप्तम भाव से हो रहा है, जो आपके काम धंधे के लिए बेहद शुभ संकेत है. विशाखा नक्षत्र में होने के कारण आज चंद्रमा आपको कोई विशेष कामयाबी दिला सकते हैं. समाज और कार्यक्षेत्र में मान सम्मान व प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आज आपके करियर से जुड़ी कोई बड़ी और अच्छी खबर आपको मिल सकती है.

आर्थिक पक्ष: आज आपकी कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य और बुध 'बुधादित्य योग' बना रहे हैं, साथ ही कलयुग के राजा कहे जाने वाले राहु भी धन भाव में स्थित हैं. इस मजबूत ग्रहीय स्थिति के कारण आज का दिन आर्थिक मामलों के लिए सर्वोत्तम रहने वाला है. स्टॉक मार्केट से भी आज आपको शुभ समाचार मिलने के पूरे आसार हैं.

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2. वृषभ राशि

रोजगार: आज आपको विशेष रूप से किसी भी तरह के वाद विवाद या लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए. काम धंधे में आज थोड़ा नुकसान (घाटा) होने की आशंका है. कुछ गुप्त शत्रु आज आपके खिलाफ सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए किसी भी तरह के षड्यंत्र से सावधान रहें. कार्यक्षेत्र में आज आपको अत्यधिक सतर्कता और सावधानी बरतने की आवश्यकता है.

आर्थिक पक्ष: आज आपके खर्चों में काफी बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे आर्थिक नुकसान या घाटा होने की पूरी संभावना बनी हुई है. पैसों के मामले में आज किसी भी प्रकार का जोखिम न उठाएं और संभलकर चलें.

3. मिथुन राशि

रोजगार: जहां शनि देव आपके दशम भाव में बने हुए हैं, जिसके कारण आपको कड़ी मेहनत और अनुशासन के साथ लगातार काम करते रहना होगा. वहीं दूसरी ओर चंद्रमा और मंगल की परस्पर दृष्टि पंचम और 11वें भाव से होने के कारण आज का दिन आपके लिए अति शुभ रहेगा. इसके साथ ही आज चंद्रमा का विशाखा नक्षत्र में होना आपके लिए सोने पर सुहागा जैसी स्थिति पैदा करेगा, जिससे कार्यक्षेत्र में आज आपके बड़े काम बनते चले जाएंगे.

आर्थिक पक्ष: आज शेयर बाजार से आपको कोई विशेष या अच्छी सूचना मिल सकती है. आर्थिक मामलों में किसी बड़े लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं. धन से जुड़े बड़े निर्णय आज आप ले सकते हैं. यदि कोई आर्थिक फैसला लंबित है, तो आज उस पर कदम बढ़ाना आपके लिए शुभ रहेगा.

4. कर्क राशि

रोजगार: आज चंद्रमा और मंगल की चौथे और दशम भाव में परस्पर दृष्टि बन रही है. जिस तरह कल आपको अपने कार्यों में सफलता मिली थी, ठीक उसी तरह आज भी बिजनेस, कारोबार और नौकरी में दबाव के साथ साथ आपको बेहतरीन सफलता मिलेगी. बल्कि आज सफलता मिलने की संभावना कल से भी ज्यादा है और काम का मानसिक दबाव भी आज आपको कम महसूस होगा. कार्यक्षेत्र में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आज कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ लग सकता है. चंद्र मंगल की स्थिति व्यापार और नौकरी के लिए विशेष फलदायी रहेगी.

आर्थिक पक्ष: आज का दिन मुख्य रूप से योजना बनाने का दिन है. बहुत बड़ा आर्थिक लाभ या धन लाभ तुरंत आता हुआ भले न दिखे, लेकिन भविष्य की आर्थिक उन्नति के लिए आप नई योजनाएं बना सकते हैं. आज अपनी वित्तीय विवरण की समीक्षा करें, उसका बारीकी से विश्लेषण और चिंतन करना आपके लिए हितकर रहेगा.

5. सिंह राशि

रोजगार: एक तरफ जहां 15 जून तक सूर्य आपके कर्म स्थान से गोचर कर रहे हैं, जिसके प्रभाव से आपको अपने मैनेजमेंट, सीनियर अधिकारियों और बॉस का पूरा समर्थन मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज तृतीय भाव में चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में हैं. यह स्थिति आज आपके भीतर एक विशेष पराक्रम और ऊर्जा जगाएगी. अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो आज का दिन शुभ है. बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने की दिशा में भी आज आप कदम बढ़ा सकते हैं. चंद्र और मंगल की परस्पर दृष्टि आपके व्यापार और नौकरी में विशेष लाभ कराने वाली साबित होगी.

आर्थिक पक्ष: आज धन लाभ सीधे सीधे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आज की गई मेहनत और किए गए काम आपको भविष्य में बड़ा फायदा पहुंचाएंगे. पैसों के मामलों में आज कोई बहुत बड़ा जोखिम लेने से बचें.

6. कन्या राशि

रोजगार: बृहस्पति, शुक्र और बुध आज आपके दशम स्थान से गोचर कर रहे हैं, और चंद्रमा आज आपके दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं. इसका अर्थ यह है कि आज व्यवसाय, नौकरी, या करियर के सिलसिले में आपको कहीं यात्रा करनी पड़ सकती है या किसी पब्लिक मीटिंग का हिस्सा बनना पड़ सकता है. आज आपके लिए बातचीत या लेखन से जुड़ा काम काफी ज्यादा रहने वाला है.

आर्थिक पक्ष: आज निश्चित तौर पर आपको कोई न कोई धन लाभ जरूर मिलेगा, यानी आपके वित्तीय पोर्टफोलियो में वृद्धि होने का दिन है. धन से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण फैसले हैं, उन्हें आज आप ले सकते हैं.

7. तुला राशि

रोजगार: आज चंद्रमा कल की ही तरह आपकी ही जन्म राशि से गोचर कर रहे हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि आज चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में हैं, जो कि बृहस्पति (गुरु) का नक्षत्र है. इसका मतलब यह है कि आज का दिन आपके व्यवसाय, नौकरी या करियर के लिए विशेष रूप से अच्छा रहेगा. आपके करियर से जुड़ा जो भी जरूरी काम है, उसे आज खुलकर आगे बढ़ाएं. आज अपनी बैठक और प्रस्तुति को पूरा करें. यदि आप अपने ग्राहक को सीधे कॉल करके काम के सिलसिले में बात करते हैं, तो आज आपको सफलता जरूर मिलेगी.

आर्थिक पक्ष: आज धन लाभ सीधे तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद दिन आपके पक्ष में रहेगा. आप आर्थिक फैसले ले सकते हैं. हालांकि आज सीधे आय देखने को भले न मिले, पर आर्थिक स्थिति के लिहाज से आज का दिन बेहद शुभ और अनुकूल है.

8. वृश्चिक राशि

रोजगार: आज के दिन आपको थोड़ा रक्षात्मक स्थिति पर रहना चाहिए और बहुत ज्यादा जरूरी या बड़े फैसले लेने से बचना चाहिए. चंद्रमा आपकी कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं. हालांकि, आज नक्षत्र विशाखा है, लेकिन इसके बावजूद आपको अपने काम धंधे और व्यापार से संबंधित बड़े फैसले आज टाल देने चाहिए. आज का दिन थोड़ी सावधानी बरतने का है.

आर्थिक पक्ष: आज अनायास ही अचानक से आपके खर्च बढ़ सकते हैं. हॉस्पिटल या बीमारी से जुड़े कार्यों में भी धन व्यय होने की आशंका है. आज आमदनी उतनी देखने को नहीं मिलेगी, जबकि खर्चों का ग्राफ काफी ज्यादा रहेगा.

9. धनु राशि

रोजगार: आज आपकी कुंडली में चंद्रमा 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं. कर्म स्थान के स्वामी बुध, 'भावत भावम' के सिद्धांत के अनुसार, दशम स्थान से दशम स्थान में शुक्र और गुरु के साथ युति में हैं. इसका अर्थ यह है कि आज का दिन आपके लिए विशेष लाभदायक रहने वाला है. आप अपने व्यापार से जुड़े बड़े फैसले आज के दिन ले सकते हैं. जो भी आपकी जरूरी बैठकें हैं, उनकी एक सूची बनाई जा सकती है.

आर्थिक पक्ष: आज चंद्र और मंगल की परस्पर दृष्टि पंचम और 11वें भाव में बन रही है, यानी आज आपको विशेष लाभ देखने को मिल सकता है. शेयर बाजार से संबंधित फैसले भी आज आप ले सकते हैं.

10. मकर राशि

रोजगार: आज चंद्रमा आपकी जन्म राशि से दशम भाव में गोचर कर रहे हैं. आज चंद्रमा के विशाखा नक्षत्र में होने के कारण आपके कुछ जरूरी काम बनेंगे. यानी कि आपको अपने बिजनेस और नौकरी में आज अच्छी सफलता मिलेगी. मंगल और चंद्रमा की परस्पर दृष्टि एक दूसरे पर आज भी काफी शुभ रहेगी; इसलिए जो भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं, उन्हें आज ही निपटाने का प्रयास करें.

आर्थिक पक्ष: हालांकि आज आर्थिक धन लाभ सीधे नहीं दिख रहा है, इसके बावजूद आर्थिक मामलों में आज आप फैसले ले सकते हैं. यदि धन से जुड़ा कोई भी काम अटका हुआ है, तो उसे आज आप कर सकते हैं.

11. कुंभ राशि

रोजगार: आज के दिन काम धंधे के क्षेत्र में आपको एक शाही अनुभव होगा; यानी आज आपको अपने बॉस, वरिष्ठों और प्रबंधकों से भरपूर सहयोग मिलेगा. कार्यस्थल पर आपकी वाहवाही होगी और आपके मान सम्मान व प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आज आपके कई बड़े काम आसानी से बन जाएंगे और विशेषकर सरकारी कार्यों में आपको बड़ा लाभ देखने को मिलेगा.

आर्थिक पक्ष: आज आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण रह सकती है, लेकिन इसके बावजूद स्थिति बहुत ज्यादा खराब नहीं होगी. चंद्रमा और मंगल की परस्पर दृष्टि तीसरे और नवम भाव पर पड़ रही है, जिसके प्रभाव से आज का दिन आपके लिए सुरक्षित रहेगा. यानी आज आप आर्थिक मामलों से जुड़े फैसले ले सकते हैं, हालांकि आज कोई सीधा धन लाभ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है.

12. मीन राशि

रोजगार: आज जहां आपको एक तरफ अपने बॉस, प्रबंधकों, वरिष्ठ अधिकारियों अथवा सरकारी कार्यों में सहयोग से सफलता मिलेगी; वहीं पर कहीं न कहीं आज आपको किसी अपमानजनक स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है. काम के सिलसिले में आज आपको काफी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि व्यापार में घाटा (नुकसान) होने की भी संभावना बनी हुई है. हालांकि, आज आपको अपने बॉस और वरिष्ठ लोगों से सहायता और सहयोग जरूर प्राप्त होगा.

आर्थिक पक्ष: आज आपकी आमदनी की तुलना में खर्चों का ग्राफ अधिक रहेगा. धन हानि या घाटा होने की आशंका है, इसलिए आज के दिन कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला न लें और शेयर बाजार के निवेश से दूर रहें.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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