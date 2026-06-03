Career Rashifal: आर्थिक मामलों में सचेत रहें वृषभ राशि के लोग, बहसबाजी बिगाड़ेगा सिंह वालों का काम! पढ़ें आर्थिक राशिफल

Career Rashifal 3 June 2026 Mesh to Meen: आज 3 जून 2026 को चंद्रमा का धनु राशि और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में संचरण हो रहा है. आज चंद्रमा और अन्य ग्रहों की चाल मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के बारे में गहरे संकेत दे रही हैं. आज कुछ जातकों को धोखाधड़ी या षड्यंत्र का सामन करन पड़ सकता है. कुछ लोगों को आज बहुत बड़े फैसले न लेने की भी सलाह दी जाती है. आइए आज का करियर और आर्थिक राशिफल विस्तार से जानें.

3.Career/रोजगार-मेष राशि 3 जून 2026:

आज के दिन चंद्रमा आपके नवम भाव में रहते हुए पूर्वाषाढ़ नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं. आज का दिन आपके व्यापार, करियर, नौकरी के लिए शुभ रहेगा. भाग्य का साथ मिलेगा. आप अपनी महत्वपूर्ण बैठक कर सकते हैं, जरूरी काम आज के लिए निर्धारित करें. आज पराक्रम का दिन है, कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं. आपको आज बॉस का भी सहयोग मिलेगा.

आर्थिक पक्ष

आज आपकी आर्थिक स्थिति शुभ रहेगी यानी आर्थिक फैसले ले सकते हैं. शेयर बाजार में फैसले संभलकर के लें. आर्थिक मामलों में आपको आज जो भी महत्वपूर्ण काम है उसे कर सकते हैं. कोई आर्थिक लाभ होने की संभावन है.

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2.Career/रोजगार- वृषभ राशि 3 जून 2026:

आज चंद्रमा आपके जन्म राशि से अष्टम भाव में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं. हालांकि व्यापार, करियर,नौकरी में आज भी अपमानजनक स्थिति आ सकती है, लेकिन इसके बावजूद आप कल के मुकाबले आज अपन काम अनुसूचित कर सकते हैं, यानी उस पर अमल कर सकते हैं. किसी भी विवाद, झगड़े, झंझट से बचें, अपने काम को सावधानी से करें. आपको बॉस, प्रबंधन और वरिष्ठ का सहयोग मिलेगा.

आर्थिक पक्ष

आज आय के जगह खर्च होगा, यानी आज भी आपको आर्थिक मामलों में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है. बहुत बड़े आर्थिक फैसले हों, तो आज बिल्कुल न लें. आर्थिक मामलों में आज सचेत रहें, सोच-समझकर के ही कोई आर्थिक कदम उठाएं.

3.Career/रोजगार- मिथुन राशि 3 जून 2026:

आज पहले भाव और सप्तम भाव में बुध और चंद्रमा की एक-दूसरे पर परस्पर दृष्टि है. आपके काम-धंधे में कोई उपद्रव आ सकता है यानी आज झगड़े-झंझट से और विवाद से बचें. यह संभवत किसी जन संपर्क में भी उत्पन्न हो सकता है. इसलिए आपको आज संभलकर के अपने काम-धंधे में आगे बढ़न है.

आर्थिक पक्ष

आज आर्थिक स्थिति सामान्य है. आर्थिक मामलों में संभलकर के निर्णय लेन अच्छा रहेगा.

4.Career/रोजगार- कर्क राशि 3 जून 2026:

आज चंद्रमा आपके जन्म राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं जिसकी वजह से व्यवसाय, करियर, नौकरी में आपको सचेत रहन चाहिए. कोई गुप्त शत्रु, धोखाधड़ी या षड्यंत्र का मामला आपके सामने आ सकता है. राजनीति या किसी बेकार की बात पर आज विवाद न करें, काम-धंधे में आज झगड़ा हो सकता है. जरूरी और अहम फैसलों को आप टालें. आज के दिन रोग, बीमारी संबंधित स्थितियों के कारण आपके काम-धंधे पर भी असर पड़ सकता है.

आर्थिक पक्ष

आज आय से ज्यादा खर्च होगा. किसी से आपने पुरान कर्ज लिया है तो आज परेशानी आ सकती है. आज निवेश न करें, शेयर बाजार से दूर रहें.

5.Career/रोजगार-सिंह राशि 3 जून 2026:

आज चंद्रमा आपके जन्म राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं. व्यापार, करियर, नौकरी के लिए आज अति उत्तम दिन है. आज आपको जन संपर्क में सफलता मिलेगी. अपने ग्राहक और क्लाइंट के आज आप चहेते हो जाएंगे. काम-धंधे में आज सफलता मिलेगी, अहम फैसले आज के दिन ले सकते हैं और जरूरी बैठक भी कर सकते हैं.

आर्थिक पक्ष

आर्थिक फैसलों में भी आज आपको लाभ मिलेगा लेकिन किसी उपद्रव से बचें. संभवत किसी आर्थिक मामलों में बहसबाजी हो सकती है.

6.Career/रोजगार-कन्या राशि 3 जून 2026:

आपके जन्म राशि से आज चंद्रमा चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं. आज कार्रवाई का नहीं, बल्कि योजना का दिन है. व्यापार, करियर, नौकरी में आज आपके काम-धंधे की गति धीमी हो सकती है. काम-धंधे में दबाव भी महसूस होगा. बुध आर्द्रा नक्षत्र में आपके दसवें स्थान पर हैं, जिसकी वजह से कोई विवाद या लड़ाई-झगड़े की संभावन भी बन रही है. आज विवाद से बचें. बैठक करके चीजों को समझें.

आर्थिक पक्ष

आज आर्थिक स्थिति सामान्य है यानी धीमी गति पर ही रहेगी. कोई विशेष लाभ आज नजर नहीं आ रहा है. इसलिए शेयर बाजार से आज बहुत बड़े फैसले लेने की न सोचें. आज आपको सामान्य काम ही आर्थिक मामलों में करना चाहिए.

7.Career/रोजगार तुला राशि 3 जून 2026:

आज आपके जन्म राशि से तीसरे भाव में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं. आज पराक्रम का दिन है यानी व्यापार, नौकरी और करियर में आज आप अपनी तरफ से पहल कर सकते हैं. जो भी आपके क्लाइंट और ग्राहक हैं उनसे आप आगे बढ़के बात कर सकते हैं और जरूरी बैठक कर सकते हैं. आज का दिन शुभ है लेकिन आपको विवाद से बचन है.

आर्थिक पक्ष

आज सामान्य से ज्यादा अच्छा दिन है. कोई लाभ होता हुआ नजर आएगा लेकिन बहुत बड़े आर्थिक फैसलों में जोखिम न लें.

8.Career/रोजगार वृश्चिक राशि 3 जून 2026:

आज चंद्रमा आपके जन्म राशि से दूसरे भाव में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. व्यापार, करियर, नौकरी के लिए आज के दिन आपको सफलता मिलेगी. हालांकि, किसी न किसी उपद्रव या विवाद से आप परेशान भी हो सकते हैं. किसी भी विवाद या झगड़े से आज के दिन बचें. विवादित विषयों पर बहुत सोच-समझकर के बात करें. काम-धंधे में अपनी दिनचर्या के काम को आज जारी रखें. हालांकि आज आपको लाभ जरूर होगा.

आर्थिक पक्ष

आज आपको धन लाभ होगा, आर्थिक पोर्टफोलियो में वृद्धि होगी. शेयर बाजार में आप फेरबदल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सोच-समझकर कदम उठाएं क्योंकि शनि अभी लंबे अवसर तक के लिए आपके पंचम भाव में हैं, जिससे शेयर बाजार को देखा जाता है. शनि कठिन परिश्रम और अनुशासन में विश्वास रखता है, अचानक धन से लाभ में विश्वास नहीं रखते हैं.

9.Career/रोजगार धनु राशि 3 जून 2026:

आज चंद्रमा आपके ही जन्म राशि में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं, यानी आज काम-धंधे में भी आपको काफी मन लगेगा और फायदा भी होगा. आज आप अहम लोगों से मिलेंगे और अहम फैसले भी लेंगे. आज के लिए गए फैसले आपके लिए सफलता लेकर के आएगी. आज आप अपने जरूरी काम करें, सफल होंगे.

आर्थिक पक्ष

आज आर्थिक मामलों में भी आपको सफलता मिलेगी. मंगल अपनी मूल त्रिकोण मेष राशि से आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं और उनकी सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर भी पड़ रही है. यानी चंद्रमा की स्थिति आज अच्छी होने की वजह से आप आर्थिक फैसलों में सफलता प्राप्त करेंगे. लेकिन बुध आर्द्रा नक्षत्र से सप्तम भाव से आपके राशि को देख रहे हैं, जिसके वजह से कोई उपद्रव या विवाद को विशेष रूप से टालें.

10.Career/रोजगार मकर राशि 3 जून 2026:

आज चंद्रमा आपकी जन्म राशि से 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से व्यापार, करियर, नौकरी में आज आपको धोखा, षड्यंत्र या साजिश का सामन करना पड़ सकता है. आज घाटा होने की संभावन है, बहुत बड़े फैसले आज न लें. आज सुख-सुविधा के सामान पर खर्च भी हो सकता है.

आर्थिक पक्ष

आज आय से ज्यादा खर्च होगा. आर्थिक मामलों में बड़े फैसले आज के दिन न लें. शेयर और स्टॉक मार्केट में फेरबदल न करें, कोई झटका लग सकता है.

11.Career/रोजगार कुंभ राशि 3 जून 2026:

आज आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा आपकी जन्म राशि से 11वें भाव (जो कि धन भाव है) में, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जो कि शुक्र का नक्षत्र है और आपके लिए केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, उससे गोचर कर रहे हैं. यानी व्यापार, करियर,नौकरी में आज विशेष लाभ मिलेगा. आज आप वीआईपी (VIP) लोगों से मिलेंगे और बड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए बात करेंगे, आज आपको सफलता मिलेगी.

आर्थिक पक्ष

आज आपको विशेष आर्थिक लाभ मिलने का योग है. बड़े आर्थिक फैसले भी आज आप ले सकते हैं, लेकिन वहीं पर बुध आपके पंचम भाव में आर्द्रा नक्षत्र में स्थित हैं, जिसकी वजह से आर्थिक मामलों में कोई विवाद भी बन सकता है. झगड़े और झंझट को आर्थिक मामलों से बचाकर के रखें.

12.Career/रोजगार मीन राशि 3 जून 2026:

आज चंद्रमा आपके जन्म राशि से दसवें भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी आपके व्यवसाय, व्यापार, काम, रोजगार, नौकरी, आदि के लिए अति शुभ रहने वाला है. हालांकि आपको तनाव और काम का दबाव काफी महसूस होगा, लेकिन यह आपके अच्छे के लिए है. आपको अपने वरिष्ठ और बॉस का भी सपोर्ट निरंतर आज मिलता रहेगा. काम-धंधे के लिए कुल मिलाकर आज का दिन शुभ है.

आर्थिक पक्ष

आपके दूसरे भाव में मंगल मूल त्रिकोण राशि में हैं. चंद्रमा का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में वहीं पर साथ में होना यानी दसवें भाव में होना,आपके लिए आर्थिक सफलता को दर्शाता है. आज आप बड़े आर्थिक फैसले ले सकते हैं. शेयर बाजार में भी कोई विशेष सफलता आज मिलने की संभावन है.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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