Career Horoscope Today: चंद्रदेव के गोचर से आज खुल जाएगा इन राशियों का भाग्य, लेकिन 4 राशियां रहें बेहद सावधान

Career Horoscope Today: 30 मई 2026 को ग्रहों के बड़े फेरबदल और चंद्रदेव के गोचर से सभी 12 राशियों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं. आज का यह विशेष राशिफल आपके करियर, व्यापार और आर्थिक स्थिति को लेकर बिल्कुल सटीक और स्पष्ट संकेत दे रहा है. आइए बहुत ही आसान शब्दों में जानते हैं कि आज आपकी राशि के सितारों में लाभ का योग है या आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी.

1. मेष राशि

करियर/रोजगार: आज सुबह 6:40 के बाद चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे. व्यवसाय, नौकरी या करियर के लिहाज से आज का दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है, इसलिए कार्यस्थल पर वाद विवाद या अपमानजनक स्थितियों से बचें. आज कोई भी नया काम शुरू करने या नई नौकरी ज्वाइन करने से बचें. महत्वपूर्ण बैठकें, बड़े व्यावसायिक फैसले और जोखिम भरे कार्यों को आज के लिए टाल देना ही बेहतर रहेगा.

आर्थिक पक्ष: आज आमदनी की तुलना में खर्चों की अधिकता रहेगी, जिससे घाटा होने की आशंका है. शेयर बाजार और निवेश से आज पूरी तरह दूर रहें. किसी भी बड़े आर्थिक फैसले को आगे के लिए टाल दें. अचानक सेहत या बीमारी से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं, जो आपकी चिंता बढ़ाएंगे.

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2. वृषभ राशि

करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं. यह स्थिति जनसंपर्क, सार्वजनिक बैठकों और ग्राहकों के साथ डील करने के लिए बेहद शुभ है. व्यापार, नौकरी और करियर में आज आपको बेहतरीन सफलता मिलेगी. अपने फील्ड से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों और बैठकों को आज ही निपटाने की कोशिश करें. काम के सिलसिले में आज लंबी दूरी की यात्रा भी करनी पड़ सकती है, जो फायदेमंद रहेगी.

आर्थिक पक्ष: आज आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कोई बड़ा आर्थिक जोखिम न लें. आपकी राशि के स्वामी मंगल इस समय 12वें भाव में स्थित हैं, जिसके कारण आज कोई न कोई बड़ा और अनपेक्षित खर्च आपके सामने जरूर आ सकता है.

3. मिथुन राशि

करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां पहले विशाखा और बाद में अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज आपको अपने व्यापार और नौकरी में अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है. कार्यस्थल पर आपके गुप्त शत्रु सक्रिय रह सकते हैं, इसलिए किसी भी तरह के विवाद या लड़ाई झगड़े से दूर रहें. आज महत्वपूर्ण व्यावसायिक फैसले लेने और जरूरी मीटिंग्स करने से बचें.

आर्थिक पक्ष: आज आय से अधिक खर्च होने की स्थिति बनी हुई है, जिससे अचानक कोई बड़ा आर्थिक बोझ आ सकता है. यदि आपने अतीत में किसी से कर्ज लिया था, तो आज वह परेशानी का कारण बन सकता है. शेयर बाजार में आज किसी भी तरह का निवेश न करें.

4. कर्क राशि

करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी राशि से पांचवें भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां दोपहर तक विशाखा और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र रहेगा. आज का दिन करियर, व्यापार या नौकरी से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए बेहद उत्तम है. आपको अपने प्रयासों में पूरी सफलता मिलने के योग हैं. मंगल भी अपनी मूलत्रिकोण राशि में आपके कर्म भाव से गोचर कर रहे हैं, इसलिए महत्वपूर्ण बैठकें आज ही करें, इससे विशेष लाभ होगा.

आर्थिक पक्ष: आज आर्थिक मामलों में लिए गए आपके निर्णय पूरी तरह सही साबित होंगे और आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा. हालांकि, दूसरे भाव में केतु के गोचर के कारण मन में थोड़ा असंतोष रह सकता है, लेकिन इसके बावजूद वित्तीय मामलों में आज का दिन आपको लाभ देकर जाएगा.

5. सिंह राशि

करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा की दृष्टि आपके दशम (कर्म) भाव पर है और दशम भाव में बैठे सूर्य की दृष्टि सीधे चंद्रमा पर पड़ रही है. ग्रहों की यह परस्पर दृष्टि व्यापार और नौकरी में बड़ा लाभ दिलाएगी. आज आप बेझिझक महत्वपूर्ण बैठकें कर सकते हैं, आपके फैसले सही साबित होंगे. हालांकि, कार्यों में थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन दिन के अंत तक आपको सफलता और लाभ जरूर मिलेगा.

आर्थिक पक्ष: आज आर्थिक मामलों की गति थोड़ी धीमी रह सकती है. चंद्रमा के चतुर्थ भाव में होने के कारण आज के दिन बड़े वित्तीय फैसलों को टालना ही समझदारी होगी. शेयर बाजार और सट्टेबाजी से आज पूरी तरह दूरी बनाकर रखें.

6. कन्या राशि

करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां विशाखा और अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज आपको पराक्रम के बल पर करियर, व्यापार और नौकरी में शानदार सफलता मिलेगी. आपके कर्म भाव में शुक्र, बृहस्पति और बुध की युति है तथा सूर्य आपके भाग्य स्थान पर हैं. ग्रहों की यह अनुकूल स्थिति आपको नई ऊर्जा देगी, जिससे आप अपने काम को बेहतर ढंग से पूरा कर पाएंगे.

आर्थिक पक्ष: हालांकि आज आर्थिक लाभ तुरंत या सीधे तौर पर आपके हाथ में आता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन वित्तीय फैसलों में आपको सफलता जरूर मिलेगी. भविष्य में बड़ा लाभ तब होगा जब चंद्रमा आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे. आज आप सामान्य आर्थिक फैसले ले सकते हैं, लेकिन तुरंत बड़े मुनाफे की उम्मीद न रखें.

7. तुला राशि

करियर/रोजगार: आज चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में हो रहा है, जो व्यापार और नौकरी के लिए अच्छा संकेत है. इसके बावजूद, आपके बॉस, मैनेजमेंट या वरिष्ठ अधिकारियों से जुड़े किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को 15 जून तक के लिए टाल देना बेहतर रहेगा. चूंकि सूर्य 15 जून तक आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, इसलिए कार्यस्थल पर किसी भी तरह के अपमानजनक हालात से खुद को बचाकर रखें.

आर्थिक पक्ष: दूसरे भाव का चंद्रमा आज आपको सीधे तौर पर धन लाभ करा रहा है. आज किसी न किसी माध्यम से आपके पास धन का आगमन जरूर होगा, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और आपके आर्थिक पोर्टफोलियो में वृद्धि देखने को मिलेगी.

8. वृश्चिक राशि

करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी ही राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आपके अटके हुए काम बनते हुए नजर आएंगे. इसके बावजूद आपको अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि मंगल छठे भाव में हैं और बुध, शुक्र व बृहस्पति आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं. साथ ही दशम भाव में केतु की उपस्थिति भी है. इसलिए, मानसिक रूप से सक्रिय रहने के बाद भी आज कोई भी व्यावसायिक निर्णय बहुत सोच समझकर ही लें.

आर्थिक पक्ष: आज के दिन कोई बड़ा या विशेष वित्तीय लाभ नजर नहीं आ रहा है, हालांकि आप सामान्य आर्थिक फैसले ले सकते हैं. यदि आपको कोई बहुत बड़ा निवेश करना है या कोई बड़ा आर्थिक सौदा करना है, तो आपको 2 जून 2026 तक का इंतजार करना चाहिए.

9. धनु राशि

करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं. इस स्थिति के कारण आपके कार्यक्षेत्र या व्यवसाय में अचानक कोई बड़ा व्यवधान या खर्च आ सकता है. कार्यस्थल पर किसी भी तरह के धोखे या षड्यंत्र का शिकार होने से बचें. खराब स्वास्थ्य या शारीरिक थकावट के कारण आज आपको ऑफिस से छुट्टी भी लेनी पड़ सकती है.

आर्थिक पक्ष: आज आय कम और खर्चों की स्थिति अधिक बनी रहेगी. अचानक कोई बड़ा और अनचाहा खर्च आपके सामने आ सकता है, जिससे बजट बिगड़ सकता है. हालांकि मंगल आपके पंचम भाव में मजबूत स्थिति में हैं, फिर भी 12वें भाव के चंद्रमा के कारण आज का दिन आर्थिक मामलों के लिए शुभ नहीं है. शेयर बाजार से दूर रहें.

10. मकर राशि

करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी राशि से 11वें (लाभ) भाव में गोचर कर रहे हैं. आपके कर्म भाव के स्वामी शुक्र, छठे भाव में बुध और बृहस्पति के साथ युति बना रहे हैं. व्यापार, करियर और नौकरी के लिए दिन अच्छा है, लेकिन फिर भी सतर्कता बरतें. चूंकि शुक्र आर्द्रा नक्षत्र में रहकर छठे भाव से गोचर कर रहे हैं, इसलिए कार्यस्थल पर 30 मई तक अचानक कोई छोटी मोटी परेशानी आने की संभावना बनी रहेगी.

आर्थिक पक्ष: आज आपको आर्थिक मोर्चे पर कोई बड़ी सफलता जरूर मिलेगी. सूर्य और चंद्रमा की एक दूसरे पर परस्पर दृष्टि (पांचवें और 11वें भाव पर) होने के कारण अचानक किसी विशेष धन लाभ या बड़े वित्तीय फायदे के योग बने हुए हैं.

11. कुंभ राशि

करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव यानी कर्म स्थान पर गोचर कर रहे हैं. इसके प्रभाव से आज आपके ऊपर काम का दबाव (वर्क प्रेशर) काफी अधिक रहेगा. आज का पूरा दिन अत्यधिक व्यस्तता में बीतेगा. हालांकि, काम धंधे के लिहाज से दिन शुभ है और आपकी कार्यकुशलता को देखकर व्यापार या नौकरी में वृद्धि के नए अवसर मिलेंगे.

आर्थिक पक्ष: आज आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से चलती रहेगी. किसी बहुत बड़े या चमत्कारी वित्तीय लाभ की उम्मीद आज न करें. आज का दिन अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मेहनत करने का है, जिसका फल आपको आने वाले समय में मिलेगा.

12. मीन राशि

करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी राशि से 9वें भाव यानी भाग्य स्थान से गोचर कर रहे हैं. इसके परिणामस्वरूप आज आपको अपने करियर और व्यापार में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. सूर्य और चंद्रमा की परस्पर दृष्टि के प्रभाव से आज आपको किसी उच्चाधिकारी, अपने बॉस और मैनेजमेंट से पूरा सहयोग और लाभ मिलेगा. आज महत्वपूर्ण मीटिंग्स और ग्राहकों के साथ डीलिंग करने के लिए दिन बेहद उत्तम है.

आर्थिक पक्ष: मंगल आपके दूसरे भाव में अपनी मूलत्रिकोण राशि में मौजूद हैं और चंद्रमा भाग्य स्थान पर हैं. इस बेहतरीन योग के कारण आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य से काफी अच्छी रहेगी. हालांकि आज कोई बहुत बड़ा आर्थिक उलटफेर या अप्रत्याशित लाभ तो नहीं दिखेगा, लेकिन धन का प्रवाह सुचारू रूप से बना रहेगा.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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