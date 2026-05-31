Career Horoscope Today: आज का राशिफल, जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का करियर और आर्थिक पक्ष

Career Horoscope Today: 31 मई को शाम 4:11 बजे होने वाला नक्षत्र परिवर्तन सभी 12 राशियों के करियर और आर्थिक स्थिति पर बड़ा असर डालेगा, जिसमें वृश्चिक राशि में विपरीत राजयोग बनने से और मकर मीन राशि वालों को शेयर बाजार से बड़े लाभ के संकेत मिल रहे हैं.
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Career Horoscope Today: मई महीने का आखिरी दिन यानी 31 मई 2026, ग्रहों के बड़े फेरबदल के साथ सभी 12 राशि के जातकों के करियर, नौकरी और आर्थिक स्थिति के लिए बेहद महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है. आज चंद्रमा का गोचर शाम 4:11 बजे तक शनि के अनुराधा नक्षत्र में रहेगा, जिसके बाद वह बुध के ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, और इस बड़े बदलाव का सीधा असर आपके कारोबार व धन की स्थिति पर पड़ने वाला है. आइए ज्योतिषीय गणना के मुताबिक डिटेल से जानते हैं कि आज आपका रोजगार, दफ्तर में सीनियर अधिकारियों के साथ संबंध, नई निवेश योजनाएं और बैंक बैलेंस कैसा रहने वाला है ताकि आप अपनी वित्तीय योजनाओं को सही दिशा दे सकें.
Career/रोजगार: आज भी चंद्रमा का गोचर आपकी जन्म राशि से अष्टम स्थान पर हो रहा है. आप अपने व्यापार या नौकरी में कोई जोखिम न लें. अपमानजनक स्थिति बन सकती है. किसी भी बड़े फैसले से बचें. शाम 4:11 तक चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र यानी शनि के नक्षत्र में है और उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र, जो कि बुध का नक्षत्र है, उसमें रहेंगे. इस वजह से शाम को 4:11 के बाद हो सकता है कि आपको काम धंधे से संबंधित किसी यात्रा पर भी जाना पड़े.
आर्थिक पक्ष: आज शाम 4:11 तक कोई न कोई खर्च होने की संभावना जरूर है. यह काफी बड़ा खर्च हो सकता है. शाम 4:11 तक आर्थिक मामलों में काफी तनाव भी बना रहेगा. शाम 4:11 के बाद भी कहीं न कहीं आपसे कोई आर्थिक गलती हो सकती है, इसलिए आज सारा दिन आर्थिक मामलों में कोई बड़ा फैसला न लें.
Career/रोजगार: आज भी चंद्रमा का गोचर आपकी जन्म राशि से सप्तम भाव में हो रहा है. शाम 4:11 तक चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र यानी शनि के नक्षत्र में रहेंगे और उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र यानी बुध के नक्षत्र में रहेंगे. इसके कारण शाम 4:11 तक सार्वजनिक व्यवहार से लेकर बैठकों से संबंधित कोई न कोई तनाव आपको बना रहेगा. शाम 4:11 के बाद आपको कोई प्रस्तुति देने या बैठक करने जाना पड़ सकता. आज आपके लिए सार्वजनिक व्यवहार का विशेष दिन है.
आर्थिक पक्ष: आपके दूसरे भाव में शुक्र, बुध और बृहस्पति तीनों का गोचर हो रहा है, जिसके कारण आपको कोई बड़ी आय देखने को जरूर मिलेगी. हालांकि, 12वें भाव में मंगल का गोचर अपने साथ कोई बड़ा खर्च भी लेकर आएगा.
Career/रोजगार: आज शाम 4:11 तक चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में हैं और उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र, जो कि बुध का नक्षत्र है, उससे गोचर करेंगे. आपकी जन्म राशि से चंद्रमा आज छठे भाव में हैं, जिसके कारण व्यापार, करियर और नौकरी में आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. किसी भी विवाद को आज के दिन टालें. लड़ाई झगड़े में बिल्कुल न पड़ें. कोई बड़ा खर्च आ सकता है या ऋण से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
आर्थिक पक्ष: आज आय से ज्यादा खर्च होगा. आर्थिक फैसलों से आज बचें. यानी कोई भी आर्थिक निर्णय लेना हो तो उसे आगे के लिए टाल दें. शेयर बाजार से आज पूरी तरह दूर रहें.
Career/रोजगार : आज चंद्रमा आपकी जन्म राशि से पंचम भाव में हैं, वहीं मंगल 10वें में और सूर्य 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं. इस वजह से व्यापार, करियर और नौकरी के लिए आज बहुत शुभ दिन रहेगा. हालांकि, शाम 4:11 तक थोड़ा तनाव रह सकता है क्योंकि तब तक चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में रहेंगे, जो कि शनि का नक्षत्र है. शाम 4:11 के बाद से चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, जो कि बुध का नक्षत्र है. इस कारण आपके काम धंधे में महत्वपूर्ण बैठकें होने की पूरी संभावना है.
आर्थिक पक्ष: आज आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रहेगी, यानी कहीं न कहीं से धन आने की पूरी संभावना है. शेयर बाजार से भी आज फायदा हो सकता है. आप महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय ले सकते हैं, आज का दिन बेहद शुभ है.
Career/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी जन्म राशि से चौथे भाव में हैं. शाम 4:11 तक अनुराधा नक्षत्र (शनि का नक्षत्र) और उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र (बुध का नक्षत्र) में गोचर करेंगे. आपकी जन्म राशि से 10वें भाव में सूर्य का गोचर 15 जून तक हो रहा है और 11वें भाव में बुध, शुक्र व गुरु का गोचर चल रहा है. आज का दिन योजना बनाने यानी आत्म चिंतन करने का है. आज कार्यक्षेत्र में बहुत ज्यादा सक्रियता देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इसके बावजूद यदि आप अपने काम धंधे से जुड़ी योजनाएं बनाएं तो शुभ रहेगा. आज की बनाई योजना आगे चलकर आपको बड़ा लाभ देगी.
आर्थिक पक्ष: आज कोई विशेष आर्थिक सफलता सीधे सीधे नजर नहीं आ रही है, लेकिन आज किए गए काम आपको भविष्य में अच्छी आर्थिक सफलता दिलाएंगे. शेयर बाजार में भी आज आपके लिए कोई खास चहल पहल देखने को नहीं मिलेगी.
Career/रोजगार: आज आपकी जन्म राशि से तीसरे भाव में चंद्रमा का गोचर है. शाम 4:11 तक चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र (शनि का नक्षत्र) में हैं और उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र (बुध का नक्षत्र) में शेष दिन बिताएंगे. आपके 10वें भाव में बुध, शुक्र और बृहस्पति का गोचर है, जबकि सूर्य इस वक्त 15 जून तक आपके नौवें भाव से गोचर कर रहे हैं. इस ग्रह दशा के कारण व्यापार, करियर और नौकरी के लिए आज कोई शुभ समाचार मिलेगा, जिससे आपको अपने कार्यक्षेत्र में बड़ा फायदा होगा.
आर्थिक पक्ष: आज आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य से काफी बेहतर रहेगी, यानी अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है. शेयर बाजार से भी मुनाफे के योग हैं. आर्थिक मामलों से जुड़े निर्णय आज आप आसानी से ले सकते हैं.
Career/रोजगार: आपकी जन्म राशि से दूसरे भाव में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं. शाम 4:11 तक अनुराधा यानी शनि के नक्षत्र में और शाम 4:11 के बाद ज्येष्ठा, जो कि बुध का नक्षत्र है, उससे गोचर करेंगे. आपके नवम भाव में शुक्र, गुरु और बुध विराजमान हैं. अष्टम भाव में 15 जून तक सूर्य का गोचर हो रहा है, जबकि शनि छठे में, मंगल सप्तम में और राहु पंचम में चल रहे हैं. इन ग्रहों की स्थिति के हिसाब से आज आपके काम धंधे, व्यापार या नौकरी के लिए दिन शुभ रहेगा. हालांकि, आपको विशेष ध्यान यह रखना है कि अपने बॉस, वरिष्ठ अधिकारियों, प्रबंधन और सरकारी कामों में विशेष सावधानी बरतें. आज छुट्टी न लें, बल्कि 15 जून तक आपको छुट्टी न लेने और पूरी निष्ठा व अनुशासन के साथ काम करने की सलाह दी जाती है.
आर्थिक पक्ष: आज आपको कोई विशेष लाभ देखने को जरूर मिलेगा क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं. यदि आपने किसी को ऋण दिया था, तो आज पैसा वापस मांगने का बहुत अच्छा दिन है. अगर आप कोई कंपनी चलाते हैं और किसी पर पुराना बकाया है, तो आज आप उन्हें फोन या ईमेल कर सकते हैं.
Career/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी ही राशि से गोचर कर रहे हैं. शाम 4:11 तक चंद्रमा अनुराधा (शनि के नक्षत्र) में हैं और 4:11 के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र (बुध के नक्षत्र) में दिनभर गोचर करेंगे. गुरु, शुक्र और बुध आपके अष्टम स्थान पर हैं और मंगल अपनी ही राशि में छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं. इसके प्रभाव से व्यापार, करियर और नौकरी के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहेगा. आज आप कुछ अहम निर्णय लेंगे. सही समय पर सही स्थान और सही लोगों से आज आपकी मुलाकात होगी, जिससे काम धंधे को नई गति मिलेगी.
आर्थिक पक्ष: आर्थिक स्थिति भी आज काफी शुभ रहेगी. हालांकि, अचानक से बड़ा धन कमाने के चक्कर में कोई बड़ा या जल्दबाजी भरा आर्थिक निर्णय न लें. शनि देव आपके पंचम स्थान से गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे ही सुधार होगा. कठिन परिश्रम और अनुशासन के साथ निरंतर काम करने से ही आपको बड़ा लाभ मिलेगा.
Career/रोजगार: आज भी चंद्रमा आपकी जन्म राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं. बुध, शुक्र और बृहस्पति आपके सप्तम भाव में हैं, जिसके कारण आज के दिन भी आपको अपने काम धंधे में किसी षड्यंत्र या धोखे का सामना करना पड़ सकता है. आज आपको बैकफुट पर रहना चाहिए, यानी कोई भी अहम निर्णय लेने से बचें. अपने बॉस, प्रबंधन, वरिष्ठ अधिकारियों और सरकारी कामों में विशेष सावधानी बरतें. किसी से भी बेवजह झगड़ा मोल न लें और विवादों से दूर रहें.
आर्थिक पक्ष: आज आय की तुलना में खर्चों की अधिकता रहेगी, यानी आज का दिन काफी खर्चीला साबित हो सकता है. इस वजह से आपको आज कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय नहीं लेना चाहिए. आज बीमारी या अस्पताल से संबंधित कार्यों पर भी धन खर्च हो सकता है.
Career/रोजगार: आज के दिन चंद्रमा आपकी जन्म राशि से 11वें भाव से गोचर कर रहे हैं. शाम 4:11 तक शनि के नक्षत्र अनुराधा से और उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र (बुध का नक्षत्र) से गोचर करेंगे. बुध, शुक्र और बृहस्पति आपके छठे भाव में हैं और सूर्य पंचम भाव से 15 जून तक गोचर करेंगे. इस ग्रह स्थिति के कारण आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक रहेगा. आज आपको महत्वपूर्ण बैठकों या सार्वजनिक व्यवहार से जुड़े कार्यों में जाना पड़ सकता है. चर्चाओं में आपका योगदान सराहनीय रहेगा और कोई बड़ा काम आपके हाथ आने की पूरी संभावना है.
आर्थिक पक्ष: आज आपको कोई विशेष बड़ा लाभ होने की संभावना है. सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे पर परस्पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण शेयर बाजार और अन्य आर्थिक मामलों में मुनाफा कमाने के लिए आज का दिन अति उत्तम साबित होगा.
Career/रोजगार: आज के दिन चंद्रमा आपके दशम भाव में शाम 4:11 तक अनुराधा (शनि का नक्षत्र) से गोचर करेंगे और उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र (बुध का नक्षत्र) से गोचर करेंगे. सूर्य और चंद्रमा की आपस में परस्पर दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण व्यापार और नौकरी में आज का दिन विशेष शुभ रहेगा. कार्यक्षेत्र में आज काम का दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद आपको बेहतरीन सफलता मिलेगी. आज महत्वपूर्ण बैठकों और बाहरी गतिविधियों के चलते आपको यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है.
आर्थिक पक्ष: आज आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी धीमी गति से आगे बढ़ेगी, यानी कोई बड़ा सीधा लाभ तुरंत हाथ आता नजर नहीं आ रहा है. इसके बावजूद दिन सामान्य रहेगा और किसी भी तरह का घाटा होने की संभावना नहीं है.
Career/रोजगार: चंद्रमा आपकी जन्म राशि से नवम भाव में गोचर कर रहे हैं. तीसरे भाव में स्थित सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे पर परस्पर दृष्टि डाल रहे हैं. बुध, शुक्र और बृहस्पति चतुर्थ भाव में विराजमान हैं, जिसके कारण आज का दिन आपके व्यापार, करियर और नौकरी के लिए बेहद भाग्यशाली रहने वाला है. आप अपने महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं और किसी बड़ी बैठक का हिस्सा बन सकते हैं. कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए पूरी तरह सफल रहेगा.
आर्थिक पक्ष: मंगल अपनी मूलत्रिकोण राशि यानी मेष राशि में आपकी जन्म राशि से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा आपके भाग्य स्थान पर हैं. इन सभी ग्रहों की अनुकूल स्थिति को देखते हुए आर्थिक मामलों में आज आपको शानदार सफलता मिलेगी. आप अपने अहम आर्थिक फैसले ले सकते हैं और शेयर बाजार से भी आपको बड़ा फायदा मिल सकता है.
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