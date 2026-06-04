Career Rashifal 4 June 2026: तुला, वृश्चिक और मीन राशि वालों की चमकेगी किस्मत, बनेगा 'गजकेसरी योग', लेकिन इन 3 राशियों पर मंडरा रहा है घाटे का खतरा!

Career Rashifal 4 June 2026: आज गुरुवार को चंद्रमा का गोचर सूर्य के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा में होने जा रहा है, जिससे कई राशियों के लिए गजकेसरी योग का चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलेगा. आज जहां कुछ राशियों को वीआईपी क्लाइंट्स से बड़े सौदे और शेयर बाजार में बंपर मुनाफा मिलने के योग हैं, वहीं बुध के आर्द्रा नक्षत्र में होने के कारण कुछ राशियों को भारी घाटे, ऑफिस पॉलिटिक्स और साइबर क्राइम से बहुत सावधान रहना होगा. आइए मेष से लेकर मीन तक, सभी 12 राशियों के करियर और आर्थिक जीवन का पूरा हाल जानते हैं.

मेष राशि

Career/रोजगार: आज के दिन चंद्रमा आपके दशम भाव में हैं, जो कि कर्म का भाव है. इसका मतलब है कि आज कार्यक्षेत्र में काम का दबाव और तनाव काफी रहेगा, लेकिन इसके साथ ही आज आपको सफलता भी बहुत अच्छी मिलेगी. आपके राशि स्वामी मंगल 21 जून तक आपकी ही राशि में मौजूद हैं. अपनी मूलत्रिकोण राशि में होने के कारण उनकी स्थिति काफी मजबूत और विशेष हो जाती है, जो आपको आपके काम-धंधे, व्यापार और नौकरी में उचित सफलता दिलाएगी. चंद्रमा भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होकर आज आपको आगे बढ़ने के अच्छे अवसर देंगे.

आर्थिक पक्ष: हालांकि, आज के दिन कोई बहुत बड़ा या अचानक लाभ दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी पंचमेश सूर्य 15 जून तक आपके आय स्थान से गोचर कर रहे हैं. इसके प्रभाव से आर्थिक मामलों में आपको निरंतर कोई न कोई सफलता मिलने की संभावना बनी रहेगी.

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वृषभ राशि

Career/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी जन्म राशि से नवम भाव यानी भाग्य स्थान से गोचर कर रहे हैं. इसके प्रभाव से व्यापार, करियर और नौकरी में आज आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. आज आपका कोई न कोई अटका हुआ अच्छा काम बनने की पूरी संभावना है. आज अपनी सारी महत्वपूर्ण बैठकें रखें, क्लाइंट्स या ग्राहकों से मिलें, आपको अपने हर काम में सफलता मिलेगी. सूर्य भी 15 जून तक आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको अपने बॉस, वरिष्ठ अधिकारियों और प्रबंधन से विशेष लाभ मिलता रहेगा.

आर्थिक पक्ष: हालांकि, आज कोई बहुत बड़ी आर्थिक छलांग नजर नहीं आ रही है, लेकिन इसके बावजूद धन का आगमन तय है. ध्यान रहे कि पैसों के आने के साथ-साथ कुछ आर्थिक व्यवधान या उपद्रव होने की भी आशंका है, क्योंकि बुध दूसरे भाव में बैठकर 2 जून से 11 जून तक आर्द्रा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं. इसलिए धन से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला आज न लें.

मिथुन राशि

Career/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी जन्म राशि से अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं. आपकी ही राशि में आपके राशि स्वामी बुध इस समय आर्द्रा नक्षत्र में गोचररत हैं. यहां पर हालांकि शुक्र भी मौजूद हैं, लेकिन बुध और चंद्रमा की इस स्थिति को देखते हुए व्यापार, करियर और नौकरी में आपको आज अत्यंत सतर्क रहने की जरूरत है. कहीं से कोई बड़ा घाटा हो सकता है. ध्यान रखने वाली बात यह है कि 2 जून से 11 जून तक बुध आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे, जिसकी वजह से आप किसी बड़ी परेशानी या विवाद में पड़ सकते हैं. चंद्रमा का अष्टम गोचर आज आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है.

आर्थिक पक्ष: आज आर्थिक स्थिति में भी आपको विशेष सावधानी रखने की जरूरत है. शेयर बाजार से आज बिल्कुल दूर रहें और अपने सभी महत्वपूर्ण आर्थिक फैसलों को आगे के लिए टाल दें.

कर्क राशि

Career/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी जन्म राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हैं. इसकी वजह से आज आपको व्यापार, करियर और नौकरी में कोई विशेष और बड़ी सफलता मिल सकती है. आज आप अपनी महत्वपूर्ण बैठकें रख सकते हैं और अपने सारे जरूरी काम पूरे कर सकते हैं. आज काम-धंधे में आपको भाग्य का पूरा साथ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि कर्म स्थान पर मंगल भी अपनी मूलत्रिकोण राशि से गुजर रहे हैं और वहां 21 जून तक बने रहेंगे.

आर्थिक पक्ष: आर्थिक दृष्टिकोण से आज कोई बहुत बड़ा तात्कालिक लाभ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद आज आप जो भी आर्थिक फैसले लेंगे, वे भविष्य में आपके लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध होंगे.

सिंह राशि

Career/रोजगार: आज के दिन चंद्रमा आपकी जन्म राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं. इसकी वजह से आज आपके काम-धंधे में अचानक कोई रुकावट या परेशानी आने की संभावना है. कार्यस्थल पर किसी भी तरह के विवाद को आज टालें. किसी भी संवेदनशील या जोखिम भरे विषय पर आज काम न करें तो बेहतर रहेगा. यदि आप अपने जरूरी कामों को 7 जून तक के लिए आगे बढ़ा सकें, तो वह ज्यादा अच्छा रहेगा. आज व्यापार में घाटा होने की आशंका है.

आर्थिक पक्ष: आज आपके धन भाव में शुक्र और बुध की युति है, जहां बुध आर्द्रा नक्षत्र में 2 जून से 11 जून तक रहने वाले हैं. इसका अर्थ है कि आर्थिक मामलों में आपको 11 जून तक विशेष सावधानी बरतनी होगी. धन से जुड़े बड़े फैसलों को फिलहाल 11 जून के बाद के लिए टाल देना ही समझदारी होगी.

कन्या राशि

Career/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी जन्म राशि से पांचवें भाव में गोचर कर रहे हैं. व्यापार, करियर और नौकरी के लिहाज से आज का दिन आपके लिए काफी सफल रहेगा. आपको कहीं से काम-धंधे से संबंधित कोई अच्छी या शुभ सूचना मिल सकती है. यदि आप किसी बड़े अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) के लिए प्रयास करना चाहते हैं, तो आज का दिन उसके लिए बेहद शुभ है.

आर्थिक पक्ष: आर्थिक स्थिति में कोई बहुत बड़ा चमत्कारी लाभ तो आज नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद दिन सामान्य से काफी बेहतर रहेगा. यदि आप शेयर बाजार में विशेष रूप से कोई फेरबदल या निवेश करना चाहते हैं, तो आज का दिन उसके लिए अनुकूल है.

तुला राशि

Career/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी जन्म राशि से चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं. देवगुरु बृहस्पति की चंद्रमा पर और चंद्रमा की बृहस्पति पर सीधी दृष्टि होने से आज आपकी कुंडली में 'गजकेसरी योग' बन रहा है. इसके प्रभाव से आज आप अपने महत्वपूर्ण कामों को अमल में लाएं. आज आपकी व्यावसायिक बैठकें और भविष्य की योजनाएं पूरी तरह सफल रहेंगी. रोजगार के नए अवसर भी मिल सकते हैं.

आर्थिक पक्ष: द्वितीय भाव (धन भाव) के स्वामी मंगल आपके सप्तम भाव में अपनी मूलत्रिकोण राशि में मौजूद हैं, जिसके कारण आज आपको अच्छी आर्थिक सफलता मिलने की उम्मीद है. आप बेझिझक आज आर्थिक फैसले ले सकते हैं, आपको लाभ होगा.

वृश्चिक राशि

Career/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी जन्म राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और सारा दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे. इसके प्रभाव से आज आपको अपने व्यापार, करियर और नौकरी में मनमुताबिक सफलता मिलने की पूरी संभावना है. चंद्रमा और बृहस्पति तीसरे और नवम भाव से एक-दूसरे को परस्पर देख रहे हैं, जिससे बन रहे गजकेसरी योग का पूरा फल आज आपको मिलेगा. आपके सोचे हुए विशेष काम आज पूरे होंगे.

आर्थिक पक्ष: 2 जून से लेकर 11 जून तक बुध आर्द्रा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके धन भाव के स्वामी हैं. इसके कारण 2 से 11 जून के बीच में कोई बहुत बड़ा वित्तीय जोखिम या आर्थिक फैसला न लें. हालांकि, दैनिक जीवन से जुड़े छोटे-मोटे फैसले आज आप ले सकते हैं, उनमें सफलता मिलेगी.

धनु राशि

Career/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी जन्म राशि से दूसरे भाव में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. साथ ही, गुरु की दृष्टि अष्टम भाव से उनके ऊपर पड़ रही है. इसका मतलब है कि आपके बिजनेस, करियर और जॉब के लिए आज का दिन काफी शुभ रहने वाला है. हालांकि, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके कर्म भाव के स्वामी बुध 11 जून तक आर्द्रा नक्षत्र में हैं, जिससे काम-धंधे में कोई विवाद, मतभेद या उपद्रव की स्थिति बन सकती है. कार्यस्थल पर विशेष सावधानी रखें और 11 जून तक कोई बड़ा बदलाव या नया काम शुरू न करें.

आर्थिक पक्ष: आज आर्थिक लाभ होना लगभग तय है. बृहस्पति की चंद्रमा पर दृष्टि आपके लिए विशेष शुभ फल लेकर आई है, जिससे आज आपको कहीं न कहीं से धन लाभ जरूर होगा. मंगल भी 21 जून तक अपनी मूलत्रिकोण राशि मेष में होकर आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखेंगे.

मकर राशि

Career/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी ही राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. करियर, व्यापार और नौकरी के लिहाज से आज का दिन शानदार है. आज आप कुछ वीआईपी लोगों से मिलेंगे और महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेंगे, जो आगे चलकर शुभ फल देंगे. सही समय पर, सही व्यक्ति से और सही जगह पर मिलने का आज विशेष योग है. काम-धंधे से जुड़े बड़े फैसले आज आप ले सकते हैं.

आर्थिक पक्ष: 11वें भाव के स्वामी मंगल अपनी मूलत्रिकोण मेष राशि में आपके चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा आपकी ही राशि में हैं. इसके प्रभाव से आज आपको अच्छा आर्थिक लाभ होने की संभावना है. हालांकि, यह लाभ बहुत विशाल नहीं होगा, फिर भी आर्थिक मामलों में आज का दिन सामान्य से काफी बेहतर रहेगा.

कुंभ राशि

Career/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी जन्म राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं. इसलिए व्यापार, करियर और नौकरी के मामलों में आज आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी. आज कार्यक्षेत्र में किसी धोखे, षड्यंत्र या ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ सकता है. व्यापार में घाटा होने की भी आशंका है. आज का दिन बहुत अनुकूल नहीं है, इसलिए कोई भी नया या बड़ा काम आज न करें. अपने दैनिक कार्यों को सामान्य रूप से निपटाएं.

आर्थिक पक्ष: आज आपकी आय से ज्यादा खर्च होने के योग हैं. घर के किसी बड़े-बुजुर्ग के स्वास्थ्य या अन्य जरूरतों पर धन खर्च हो सकता है. आज आपको वित्तीय लेन-देन में बेहद सतर्क रहना होगा, विशेषकर ऑनलाइन धोखाधड़ी या साइबर क्राइम से खुद को बचाकर रखें.

मीन राशि

Career/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी जन्म राशि से 11वें भाव (लाभ भाव) में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जहां बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव से उनके ऊपर पड़ रही है. इसके प्रभाव से आपके व्यापार, करियर और नौकरी में आज कोई बड़ा और विशेष लाभ मिलने की प्रबल संभावना है. आज आपका कोई बहुत बड़ा व्यावसायिक काम बन सकता है. जो आपके वीआईपी ग्राहक या क्लाइंट्स हैं, उनके साथ आज सौदेबाजी करें, आपको बड़ी सफलता मिलेगी.

आर्थिक पक्ष: आज आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा. गुरु की चंद्रमा पर लाभ भाव में पड़ रही दृष्टि 'गजकेसरी योग' का निर्माण कर रही है, जिसके कारण शेयर बाजार, कमोडिटी या निवेश के अन्य किसी भी क्षेत्र में आज आपको विशेष और बड़ी सफलता मिलने के योग हैं.

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Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.