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Aaj Ka Career Rashifal: गजकेसरी योग चमकाएगा इन राशियों का भाग्य! जानें 6 जून का करियर और आर्थिक राशिफल

Aaj Ka Career Rashifal: ये करियर और आर्थिक राशिफल 6 जून 2026 को बनने वाले शुभ 'गजकेसरी योग' के कारण कई राशियों के व्यापार, नौकरी और धन प्रवाह में आने वाले सकारात्मक उछाल को दर्शाता है. इसके साथ ही, इसमें आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव से कुछ विशेष राशियों को कार्यस्थल पर होने वाले उपद्रव, तनाव और शेयर बाजार में बड़े आर्थिक नुकसान के प्रति सावधान रहने की चेतावनी भी दी गई है.

Written ByShyam ThakurEdited By:harsh singh
Published: Jun 06, 2026, 04:40 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 04:40 AM IST
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