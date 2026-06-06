/Aaj Ka Career Rashifal: गजकेसरी योग चमकाएगा इन राशियों का भाग्य! जानें 6 जून का करियर और आर्थिक राशिफल

Aaj Ka Career Rashifal: ज्योतिषीय गणना के मुताबिक, 6 जून यानी आज का दिन ग्रहों की एक बेहद दुर्लभ और शुभ स्थिति लेकर आ रहा है. आज चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण ब्रह्मांड में गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है, जो कई राशियों के व्यापार, नौकरी और मनी फ्लो में जबरदस्त उछाल लाने वाला है. साथ ही जहां एक तरफ कुछ राशियों के लिए आज शेयर बाजार से लेकर नए प्रोजेक्ट्स तक में बंपर लाभ के योग हैं, वहीं दूसरी ओर आर्द्रा नक्षत्र में बैठे बुध और केतु की चाल कुछ राशियों के बनते कामों में उपद्रव या अचानक बड़ा आर्थिक नुकसान भी करा सकती है. आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए आज शाम 7:00 बजे तक और उसके बाद का समय करियर और पैसों के मामले में क्या नया मोड़ लेने वाला है.
Career/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी जन्म राशि से दसवें भाव में गोचर कर रहे हैं. धनिष्ठा नक्षत्र में होने के कारण आज कामकाज की अधिकता रहेगी, जिससे आप पर काम का दबाव और तनाव काफी देखा जा सकता है. आज नए काम मिलने की भी प्रबल संभावना है. आपके व्यापार, करियर और नौकरी में विशेष सफलता की स्थिति बन रही है. बृहस्पति और चंद्रमा की एक दूसरे पर परस्पर दृष्टि होने के कारण आपको कार्यक्षेत्र में गजकेसरी योग का शुभ फल भी प्राप्त होगा.
आर्थिक पक्ष: आज आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी, इसलिए आप आर्थिक मामलों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं. हालांकि, आपको शेयर बाजार में निरंतर सावधानी बरतनी होगी क्योंकि केतु का गोचर 5 दिसंबर 2026 तक आपके पंचम भाव से हो रहा है. इसे छोड़कर बाकी अन्य आर्थिक मामलों के लिए आज का दिन बेहद शुभ और निर्णय लेने के अनुकूल है.
Career/रोजगार: चंद्रमा का गोचर आपकी जन्म राशि से नवम भाव यानी भाग्य स्थान से हो रहा है. आपके व्यापार, करियर और नौकरी में आज गजकेसरी योग का शानदार फल मिलेगा क्योंकि बृहस्पति की सीधी दृष्टि भाग्य स्थान पर बैठे चंद्रमा पर पड़ रही है. आज आपके कार्यक्षेत्र में सफलता के योग हैं. अपनी महत्वपूर्ण बैठकों और व्यावसायिक कामकाज को आप पूरी तरह से संपन्न कर सकते हैं.
आर्थिक पक्ष: 2 जून से 11 जून के बीच आपको धन के मामलों में थोड़ा सतर्क रहना होगा. आपके दूसरे भाव के स्वामी बुध, राहु के नक्षत्र 'आर्द्रा' से गोचर करते हुए आपको भ्रम की स्थिति में डाल सकते हैं. हालांकि, आज चंद्रमा इस दोष के कुप्रभाव से आपको बचाकर रखेंगे.
Career/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी जन्म राशि से अष्टम (आठवें) स्थान पर गोचर कर रहे हैं. आपकी राशि के स्वामी बुध पहले से ही 2 जून से 11 जून तक आर्द्रा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण आज व्यापार, करियर और नौकरी में आपको किसी अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. कामधंधे में कोई व्यवधान या उपद्रव होने की आशंका है. इसलिए आज केवल बेहद जरूरी कार्य ही करें. यदि आपके पास विकल्प हो, तो आज के टलने वाले कार्यों को आगे के लिए टाल देना ही बेहतर रहेगा.
आर्थिक पक्ष: आज आपकी आर्थिक स्थिति भी डांवाडोल रह सकती है. आर्थिक मामलों में आज कोई भी विशेष या बड़ा फैसला न लें. स्टॉक मार्केट (शेयर बाजार) से आज पूरी तरह दूरी बनाए रखें.
Career/रोजगार: आज शाम 7:00 बजे तक चंद्रमा आपकी जन्म राशि से सातवें भाव में गोचर कर रहे हैं, इसके बाद वे अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे. इसलिए शाम 7:00 बजे तक का समय आपके व्यापार और नौकरी के लिए बेहद शुभ है. आज आपका जनसंपर्क बढ़ेगा, यानी कई महत्वपूर्ण और विशेष लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है. अपने मुख्य क्लाइंट्स या ग्राहकों के साथ आज आप सफलतापूर्वक व्यावसायिक लेन देन कर सकते हैं.
आर्थिक पक्ष: आपके दूसरे भाव से केतु का गोचर 5 दिसंबर 2026 तक रहेगा, जिसकी वजह से आपको आर्थिक तौर पर असंतोष की भावना रह सकती है. लेकिन आज चंद्रमा के धनिष्ठा नक्षत्र और आपके सातवें भाव में होने के कारण, कुछ हद तक आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने की अच्छी संभावना है.
Career/रोजगार: एक तरफ जहां सूर्य देव दिग्बली अवस्था में आपके कर्म स्थान से गोचर कर रहे हैं, जो आपको कार्यक्षेत्र और रोजगार में बड़ा मान सम्मान व प्रतिष्ठा दिलाएंगे (यह बेहतरीन समय 15 जून तक बना रहेगा). वहीं दूसरी तरफ, आज चंद्रमा शाम 7:00 बजे तक छठे भाव में रहेंगे, जिसके कारण आज आपको कामधंधे में कोई भी अहम फैसला लेने से बचना चाहिए. कार्यस्थल पर वाद विवाद और झगड़ों से दूर रहें तथा रोजगार से संबंधित कोई भी जरूरी निर्णय आज न लें.
आर्थिक पक्ष: आज आय की तुलना में खर्चों की अधिकता रहेगी. बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर भी धन खर्च हो सकता है. शेयर बाजार से दूर रहें और आज के दिन कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय न लें.
Career/रोजगार: आज आपके कामधंधे में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे. हालांकि, यह ध्यान रखने वाली बात है कि 2 जून से लेकर 11 जून तक आपके कर्म स्थान के स्वामी बुध, आर्द्रा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से कार्यस्थल पर कोई व्यवधान आ सकता है. वाद विवाद और झगड़ों से बचें, मन में अस्थिरता न आने दें और करियर में फिलहाल किसी भी तरह का बड़ा बदलाव करने से बचें.
आर्थिक पक्ष: आज आपको बेहतरीन धन प्रवाह (मनी फ्लो) देखने को मिलेगा. धन स्थान पर बैठे बृहस्पति और चंद्रमा की आपस में परस्पर दृष्टि होने से (पंचम और एकादश भाव का संबंध) आपको विशेष आर्थिक लाभ होने के प्रबल योग हैं. शेयर बाजार में भी आज आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है.
Career/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी जन्म राशि से चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं. यहाँ वे मंगल के नक्षत्र 'धनिष्ठा' में स्थित हैं और बृहस्पति की भी सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है. यह दिन नई योजनाएं बनाने के लिए सबसे उत्तम है. आज का दिन भागदौड़ करने का नहीं बल्कि आत्मचिंतन का है. आगे की बैठकें कैसे करनी हैं और अपने सेल्स बजट को कैसे पूरा करना है, इन विषयों पर रणनीति बनाने के लिए आज का दिन विशेष रूप से शुभ है.
आर्थिक पक्ष: आज आर्थिक मामलों में कोई बहुत बड़ा तात्कालिक लाभ नहीं दिख रहा है. शेयर बाजार से भी दूरी बनाए रखें. हालांकि, आप भविष्य के लिए ऐसे आर्थिक फैसले ले सकते हैं जो शेयर बाजार से जुड़े हुए न हों.
Career/रोजगार: आज शाम 7:00 बजे तक चंद्रमा आपकी जन्म राशि से तीसरे भाव में धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. बृहस्पति और चंद्रमा की एक दूसरे पर परस्पर पूर्ण दृष्टि होने के कारण आज भाग्य और पराक्रम दोनों का पूरा साथ मिलेगा. व्यापार, करियर और नौकरी में आज आपको विशेष सफलता मिलने की संभावना है.
आर्थिक पक्ष: आज आपको भरपूर आर्थिक सफलता मिलने के योग हैं और गजकेसरी योग का पूरा लाभ मिलेगा. हालांकि, शेयर बाजार से सीधे तौर पर बहुत ज्यादा फायदा नजर नहीं आ रहा है, इसलिए स्टॉक मार्केट में बड़े निवेश या फैसले को आज टाल दें.
Career/रोजगार: आज आपके कामधंधे में सफलता मिलने का दिन है, लेकिन इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि आर्द्रा नक्षत्र से गोचर कर रहे बुध की सीधी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है. इसके प्रभाव से कार्यों में अचानक कोई रुकावट आ सकती है. इसलिए आज करियर में कोई बड़ा बदलाव न करें.
आर्थिक पक्ष: आर्थिक दृष्टिकोण से आज शाम 7:00 बजे तक आपको कोई बड़ा धन लाभ अवश्य देखने को मिलेगा. आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में वृद्धि होती हुई साफ नजर आ रही है. हालांकि, कोई भी नया या बड़ा आर्थिक फैसला सोच समझकर ही लें.
Career/रोजगार: आज चंद्रमा शाम 7:00 बजे तक आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और धनिष्ठा नक्षत्र में बने हुए हैं. इसके शुभ प्रभाव से करियर, व्यापार और नौकरी में आज आप सही समय पर सही महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात करेंगे. आपको कामधंधे में आज मनमुताबिक सफलता मिलेगी और गजकेसरी योग का बेहतरीन लाभ प्राप्त होगा.
आर्थिक पक्ष: आज आर्थिक मामले काफी अच्छे रहेंगे. शाम 7:00 बजे के बाद स्थितियां और भी ज्यादा मजबूत होने की संभावना है, क्योंकि इसके बाद चंद्रमा कुंभ राशि (आपके धन भाव) में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आपको अगले दिन किसी बड़े धन लाभ होने की उम्मीद रहेगी.
Career/रोजगार: आज शाम 7:00 बजे तक चंद्रमा आपके बारहवें भाव से गोचर करेंगे. इसके कारण करियर, व्यापार और नौकरी में आज आपको बेहद संभालकर और सतर्क रहकर फैसले लेने होंगे. आज कार्यक्षेत्र में हानि होने की आशंका है, इसलिए कोई भी बड़ा जोखिम उठाने से बचें. ऑफिस की राजनीति, षड्यंत्र और धोखेबाजों से खुद को दूर रखें.
आर्थिक पक्ष: आज आपकी आय से ज्यादा खर्च होने के योग हैं, जिससे बजट बिगड़ सकता है. कहीं पर धन का घाटा या नुकसान भी हो सकता है. इसलिए आज बड़े आर्थिक फैसले बिल्कुल न लें और शेयर बाजार से पूरी तरह दूर रहें.
Career/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी जन्म राशि से ग्यारहवें भाव यानी लाभ स्थान से गोचर कर रहे हैं. इसके परिणाम स्वरूप आपके व्यापार या नौकरी में आपको बड़ी सफलता हाथ लगेगी. कार्यक्षेत्र में दोस्तों या किसी करीबी जान पहचान वाले व्यक्ति से आपको कोई महत्वपूर्ण मदद मिल सकती है. आपके कामधंधे के लिए आज का दिन बेहद शुभ और प्रगतिशील है. आपको गजकेसरी योग का भी पूरा फायदा मिलेगा.
आर्थिक पक्ष: आज का दिन आर्थिक सफलता के लिए विशेष रूप से फलदायी है. मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में आपके दूसरे भाव (धन भाव) में चल रहे हैं और ग्यारहवें भाव के चंद्रमा पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ रही है. इस धन योग के कारण आज आपको कोई बड़ा आर्थिक लाभ अवश्य होना चाहिए. शेयर बाजार से भी आज मुनाफा मिलने की पूरी संभावना है.
Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)