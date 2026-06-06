/Aaj Ka Career Rashifal: गजकेसरी योग चमकाएगा इन राशियों का भाग्य! जानें 6 जून का करियर और आर्थिक राशिफल

Aaj Ka Career Rashifal: ज्योतिषीय गणना के मुताबिक, 6 जून यानी आज का दिन ग्रहों की एक बेहद दुर्लभ और शुभ स्थिति लेकर आ रहा है. आज चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण ब्रह्मांड में गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है, जो कई राशियों के व्यापार, नौकरी और मनी फ्लो में जबरदस्त उछाल लाने वाला है. साथ ही जहां एक तरफ कुछ राशियों के लिए आज शेयर बाजार से लेकर नए प्रोजेक्ट्स तक में बंपर लाभ के योग हैं, वहीं दूसरी ओर आर्द्रा नक्षत्र में बैठे बुध और केतु की चाल कुछ राशियों के बनते कामों में उपद्रव या अचानक बड़ा आर्थिक नुकसान भी करा सकती है. आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए आज शाम 7:00 बजे तक और उसके बाद का समय करियर और पैसों के मामले में क्या नया मोड़ लेने वाला है.