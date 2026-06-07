/Aaj Ka Career Rashifal: 7 जून को शतभिषा नक्षत्र और राहु का संयोग, इन 4 राशियों पर मंडरा रहा है बड़ा आर्थिक खतरा, रहें सावधान

Career/रोजगार: आज आपकी जन्म राशि से दसवें स्थान पर चंद्रमा गोचर कर रहे हैं और दसवें स्थान पर राहु के साथ युति में हैं. काम-धंधे में दबाव बना रहेगा, लेकिन रोजगार, व्यापार और नौकरी के लिए आज का दिन पूरी तरह से सफल है. काम के अधिक दबाव और तनाव की वजह से आज परेशान न हों, यह आपके लिए एक प्रगतिशील दिन साबित होगा. हालांकि, राहु के साथ युति में चंद्रमा आज हैं, जिसके वजह से आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, यानी किसी भ्रम में न पड़ें.