/Aaj Ka Career Rashifal: 7 जून को शतभिषा नक्षत्र और राहु का संयोग, इन 4 राशियों पर मंडरा रहा है बड़ा आर्थिक खतरा, रहें सावधान

Aaj Ka Career Rashifal: 7 जून 2026 का दिन अंतरिक्षीय ऊर्जा और ग्रहों के गोचर के लिहाज से बेहद हलचल भरा रहने वाला है. आज चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर करते हुए राहु के साथ युति बना रहे हैं, साथ ही उनका संचरण राहु के ही नक्षत्र 'शतभिषा' में होने जा रहा है. ग्रहों का यह मायावी संयोग कुछ राशियों के लिए सफलता के नए द्वार खोलेगा, तो कुछ के लिए भारी भ्रम और आर्थिक जोखिम की स्थिति पैदा कर सकता है.
Career/रोजगार: आज आपकी जन्म राशि से 11वें भाव में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं और राहु के साथ युति में हैं. व्यापार, करियर और नौकरी में आज विशेष करके भ्रम से बचें. हालांकि, सफलता की पूरी संभावना है. आपके दोस्त या जान-पहचान वाले आपके काम-धंधे में मददगार साबित हो सकते हैं. आज आप अपने काम-धंधे से संबंधित अहम फैसले ले सकते हैं.
आर्थिक पक्ष: आज आपकी आर्थिक स्थिति भी शुभ रहेगी, यानी आप आर्थिक फैसले ले सकते हैं. लेकिन शेयर बाजार में कोई बड़ा फैसला न लें, क्योंकि केतु इस साल 5 दिसंबर 2026 तक आपके पंचम स्थान से गोचर कर रहे हैं. इसके अलावा बाकी आर्थिक मामलों में आज का दिन शुभ है और आप अपने फैसले सफलतापूर्वक ले पाएंगे.
Career/रोजगार: आज आपकी जन्म राशि से दसवें स्थान पर चंद्रमा गोचर कर रहे हैं और दसवें स्थान पर राहु के साथ युति में हैं. काम-धंधे में दबाव बना रहेगा, लेकिन रोजगार, व्यापार और नौकरी के लिए आज का दिन पूरी तरह से सफल है. काम के अधिक दबाव और तनाव की वजह से आज परेशान न हों, यह आपके लिए एक प्रगतिशील दिन साबित होगा. हालांकि, राहु के साथ युति में चंद्रमा आज हैं, जिसके वजह से आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, यानी किसी भ्रम में न पड़ें.
आर्थिक पक्ष: आर्थिक स्थिति थोड़ी नाजुक है. 2 जून से 11 जून तक बुध आपकी राशि से दूसरे भाव में अपनी ही राशि में आर्द्रा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जिसके वजह से कोई बड़ा आर्थिक फैसला न लें. शेयर बाजार में भी कोई बड़ा जोखिम 11 जून तक न लें.
Career/रोजगार: आपकी जन्म राशि से नवम भाव में यानी भाग्य स्थान पर चंद्रमा का गोचर हो रहा है. हालांकि, यहां पर राहु पहले से स्थित हैं, जिसके वजह से चंद्रमा और राहु की युति भी है और चंद्रमा का गोचर आज के दिन शतभिषा नक्षत्र (जो कि राहु का नक्षत्र है) से हो रहा है. जहां एक तरफ भाग्य साथ रहेगा, वहीं दूसरी तरफ आपको अपने व्यापार, करियर और नौकरी में काफी सावधानी बरतनी है. किसी भ्रम की स्थिति में न पड़ें, बाकी दिन सफल रहेगा.
आर्थिक पक्ष: आर्थिक फैसलों में भी भ्रम से बचें, बाकी सारा दिन आपके लिए शुभ रहेगा. बृहस्पति का गोचर आपके दूसरे भाव में उच्च राशि से 31 अक्टूबर तक हो रहा है. चंद्रमा का नवम भाव में गोचर आर्थिक फैसलों के लिए आज शुभ है.
Career/रोजगार: आपकी जन्म राशि से अष्टम स्थान पर चंद्रमा गोचर कर रहे हैं. आज आपके काम-धंधे के लिए अशुभ दिन है, यानी आज आपको रोजगार में संभलकर रहना होगा. यदि व्यापार है तो घाटा भी हो सकता है और नौकरी है तो अपमानजनक स्थिति भी बन सकती है. आज कोई जोखिम वाला काम या अहम फैसला न लें, आज के दिन बचकर रहें.
आर्थिक पक्ष: आर्थिक स्थिति में भी खर्च बढ़ता हुआ दिख रहा है. रोग आदि पर भी धन खर्च हो सकता है. आर्थिक मामलों में अहम फैसले आज के दिन बिल्कुल न लें और शेयर बाजार से भी दूर रहें.
Career/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी जन्म राशि से सप्तम भाव में गोचर करेंगे. व्यापार, करियर और नौकरी के लिए आज अच्छा दिन रहेगा. पब्लिक मीटिंग्स या जन-बैठक में आप सफल रहेंगे. सूर्य भी 15 जून तक दिग्बली अवस्था में आपके कर्म स्थान पर हैं, जिससे आपको कोई राजकीय उपलब्धि मिलने की संभावना है. आज के फैसले आपके लिए महत्वपूर्ण और सफल रहेंगे.
आर्थिक पक्ष: आर्थिक स्थिति में 2 जून से 11 जून तक कोई बहुत बड़ा फैसला न लें. द्वितीय भाव और 11वें भाव के स्वामी बुध आपकी कुंडली में 11वें भाव से आर्द्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जिसके वजह से कोई उपद्रव दिख रहा है. शेयर बाजार से 11 जून तक दूर रहें.
Career/रोजगार: आज आपकी जन्म राशि से चंद्रमा छठे भाव में हैं. काम-धंधे में आज अड़चनें आएंगी और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. गुप्त शत्रु भी आज आपको परेशान कर सकते हैं. कर्ज की वजह से भी आप अपने काम-धंधे में तनाव में रह सकते हैं. कुल मिलाकर आज के दिन कोई अहम फैसला न लें और दिन सावधानी से बिताएं.
आर्थिक पक्ष: आज आय से ज्यादा खर्च होगा. यदि आप किसी के कर्जदार हैं तो आज परेशानी आ सकती है. पैसे से संबंधित लेनदेन आज जितना कम से कम हो सके, उतना ही करें.
Career/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी जन्म राशि से पांचवें भाव में हैं. व्यापार, करियर और नौकरी के लिए आज शुभ दिन है. बृहस्पति का गोचर भी 31 अक्टूबर तक आपके कर्म भाव में है, जिसके वजह से आज रोजगार में विशेष लाभ मिलेगा. हालांकि, भ्रम की स्थिति को टालिए, क्योंकि चंद्रमा आज शतभिषा नक्षत्र (जो कि राहु का नक्षत्र है) से गोचर कर रहे हैं. हर काम को सोच-समझकर करना आज बेहद जरूरी है.
आर्थिक पक्ष: आर्थिक मामलों में भी आपको आज सफलता मिलेगी और आप आर्थिक फैसले ले सकते हैं. शेयर बाजार में भी सफलता की संभावना है, जिससे आपके आर्थिक पोर्टफोलियो में वृद्धि दिखेगी.
Career/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी जन्म राशि से चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं. आज चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में हैं. आज के दिन आपको मीटिंग से ज्यादा प्लानिंग पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज तैयारी करने का दिन है. आज अपने रोजगार में, चाहे व्यापार हो या नौकरी, बेहतर योजनाएं बनाएं.
आर्थिक पक्ष: आज आर्थिक स्थिति थोड़ी धीमी गति से आगे बढ़ेगी. हालांकि, यह कोई विपरीत स्थिति नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आज कोई विशेष लाभ नहीं दिख रहा है. फिर भी आप बाकी आर्थिक मामलों में सामान्य फैसले ले सकते हैं.
Career/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी जन्म राशि से तीसरे भाव में हैं और चंद्रमा का गोचर शतभिषा नक्षत्र से हो रहा है. करियर, व्यापार और नौकरी में आज आपको सफलता मिलेगी. हालांकि, आपके कर्मेश बुध 11 जून तक आर्द्रा नक्षत्र में हैं, जिसके वजह से आपको उपद्रव या विवादों से बचना जरूरी है, यानी कोई बहुत बड़ा बदलाव आप 11 जून तक न करें.
आर्थिक पक्ष: आज आर्थिक मामलों में एक शुभ दिन है, बस किसी भी प्रकार के भ्रम से बचें. कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अच्छी तरह मंथन कर लें.
Career/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी जन्म राशि से दूसरे भाव में हैं. आपके कर्मेश शुक्र छठे भाव से गोचर कर रहे हैं, जहां बुध भी स्थित हैं. इसका अर्थ है कि व्यापार, करियर और नौकरी में आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. हर काम और हर फैसला बेहद सोच-समझकर लें, क्योंकि गुप्त शत्रु आपके खिलाफ सक्रिय हैं.
आर्थिक पक्ष: आज आर्थिक मामलों में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन भ्रम की स्थिति से बचें. आज आप जरूरी आर्थिक फैसले ले सकते हैं और शेयर बाजार में भी फेरबदल कर सकते हैं.
Career/रोजगार: आज चंद्रमा कुंभ राशि से ही गोचर कर रहे हैं और उनका गोचर शतभिषा नक्षत्र (जो कि राहु का नक्षत्र है) से हो रहा है. आज काम-धंधे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी. आज आपकी वीआईपी और समाज के अहम लोगों से मुलाकात संभव है. काम-धंधे में आप जरूरी निर्णय लें, आज आप किसी बड़े अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट पर भी काम कर सकते हैं.
आर्थिक पक्ष: आज आपकी आर्थिक स्थिति फलदायी रहेगी, यानी आर्थिक मामलों में दिन शुभ है. अपने अहम आर्थिक फैसले आज आप ले सकते हैं. हालांकि, शेयर बाजार में सावधानी बरतें, क्योंकि आपके पंचम भाव में बुध और शुक्र हैं. बुध वहां पर 11 जून तक आर्द्रा नक्षत्र में हैं, जिसके कारण शेयर बाजार में किसी उतार-चढ़ाव या उपद्रव का सामना करना पड़ सकता है.
Career/रोजगार: आज चंद्रमा आपके 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं. व्यापार, करियर और नौकरी के लिए यह काफी अशुभ स्थिति है. आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए और कोई भी अहम फैसला आज न लें. जो भी जरूरी काम है, उसे आगे के लिए टाल दें. आज सावधानी से काम करें, क्योंकि किसी षड्यंत्र या धोखे का सामना करना पड़ सकता है.
आर्थिक पक्ष: हालांकि, मंगल अपने मूल त्रिकोण मेष राशि से गोचर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में विशेष सावधान रहने वाला है. आज आय से ज्यादा खर्च होगा और रोग आदि पर भी धन व्यय हो सकता है.
Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)