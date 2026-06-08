/Aaj Ka Career Rashifal: मेष से मीन राशि तक का करियर और आर्थिक राशिफल, जानें किसे मिलेगा शेयर बाजार से लाभ

Aaj Ka Career Rashifal: जून महीने का यह रविवार आपके करियर, व्यापार और आर्थिक स्थिति के लिए कितने बड़े बदलाव लेकर आने वाला है. आज चंद्रमा का गोचर देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र यानी पूर्वाभाद्रपद में होने जा रहा है, जिसका सीधा असर सभी 12 राशियों के रोजगार और बैंक बैलेंस पर पड़ेगा. आज जहां कुछ राशियों को शेयर बाजार और नए निवेश से छप्परफाड़ धन लाभ होने के योग हैं, वहीं कुछ राशियों पर ग्रहों की चाल के कारण आर्थिक नुकसान और कार्यक्षेत्र में वाद विवाद का खतरा भी मंडरा रहा है. आइए डिटेल से जानते हैं कि आज 7 जून को मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का करियर और आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा.
Career/रोजगार: चंद्रमा का गोचर आज आपके धन भाव यानी 11वें भाव से हो रहा है. व्यापार, करियर और नौकरी के लिए आज का दिन बेहद शुभ है. चंद्रमा आज पूर्व भाद्रपद यानी बृहस्पति के नक्षत्र में हैं. आज काम धंधे में आपको विशेष सफलता मिलेगी. आप अपनी महत्वपूर्ण बैठकें आज ही आयोजित कर सकते हैं.
आर्थिक पक्ष: 15 जून तक सूर्य का गोचर आपके दूसरे भाव में और चंद्रमा का गोचर आज धन भाव में रहेगा. इस वजह से आज के दिन विशेष आर्थिक सफलता मिलने की संभावना है. शेयर बाजार से फिर भी सावधान रहें, क्योंकि केतु का गोचर 5 दिसंबर 2026 तक आपके पांचवें भाव से हो रहा है.
Career/रोजगार: चंद्रमा का गोचर आज आपके कर्म भाव से हो रहा है. आज चंद्रमा पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र यानी बृहस्पति के नक्षत्र में हैं, जिसकी वजह से व्यापार, करियर और नौकरी में आज आपको विशेष लाभ मिलेगा. आज व्यापार या नौकरी से संबंधित काफी अहम काम पूरे होंगे. आपके प्रबंधक, बॉस और वरिष्ठ अधिकारी भी आज आपके पक्ष में रहेंगे.
आर्थिक पक्ष: आर्थिक मामलों में आपको 11 जून तक संभलकर चलना चाहिए, क्योंकि बुध दूसरे भाव में अपनी राशि में रहते हुए आर्द्रा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं. यहाँ कोई अप्रत्याशित समस्या देखने को मिल सकती है, इसलिए कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला 11 जून तक न लें और उसे आगे के लिए टाल दें.
Career/रोजगार: आज चंद्रमा आपके भाग्य स्थान यानी नवम भाव से गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा का गोचर आज पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र से होने की वजह से व्यापार, करियर और नौकरी में आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा. आपके रोजगार से संबंधित जो भी जरूरी काम रुके हुए हैं, उन्हें आज आप पूरा कर सकते हैं. आज अहम लोगों से मिलने या करियर से संबंधित बड़े फैसले लेने का शुभ दिन है.
आर्थिक पक्ष: बृहस्पति उच्च राशि में दूसरे भाव में हैं और मंगल अपनी मूलत्रिकोण राशि में आपके 11वें भाव में मौजूद हैं. इसके साथ ही चंद्रमा का नवम भाव और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होना विशेष सफलता का संकेत देता है. शेयर बाजार से भी आज आपको अच्छा फायदा मिल सकता है.
Career/रोजगार: चंद्रमा का गोचर आपकी जन्म राशि से अष्टम स्थान पर हो रहा है, जहाँ राहु भी पहले से स्थित हैं. आज व्यापार, करियर और नौकरी में आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए. कार्यक्षेत्र में अपमानजनक स्थिति बन सकती है और घाटा होने की भी आशंका है. बीमारी या शारीरिक परेशानी के कारण भी आपके काम धंधे पर असर पड़ सकता है. आज विशेष सतर्कता बरतें.
आर्थिक पक्ष: केतु का गोचर दूसरे भाव में इस पूरे साल यानी 5 दिसंबर 2026 तक रहेगा, जिसके कारण आपको लंबे समय तक आर्थिक असंतोष का सामना करना पड़ सकता है. आज चंद्रमा के अष्टम भाव में रहने से आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं, जिससे आपकी योजनाएं विफल होने की आशंका है. अपने आर्थिक फैसलों को आगे के लिए टालें और आज शेयर बाजार से पूरी तरह दूर रहें.
Career/रोजगार: चंद्रमा आपकी जन्म राशि से सप्तम भाव में राहु के साथ स्थित हैं. चंद्रमा का आज पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होना आपके व्यापार, करियर और नौकरी के लिए विशेष सफलता लेकर आएगा. 15 जून तक सूर्य भी आपके 10वें स्थान यानी कर्म भाव से गोचर कर रहे हैं. इसके प्रभाव से आपको एक राजसी सुख का अहसास होगा. वरिष्ठ अधिकारियों, प्रबंधकों और सरकारी कामों से आपको विशेष लाभ तथा निरंतर सहयोग मिलेगा. काम धंधे के लिए कुल मिलाकर आज बहुत शुभ दिन है.
आर्थिक पक्ष: आज आपको बेहतरीन आर्थिक सफलता भी मिलेगी. हालांकि, 11 जून तक कोई बहुत बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें, क्योंकि बुध आपके 11वें भाव में आर्द्रा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं. बड़े निवेशों से अभी दूर रहें और 11 जून तक शेयर बाजार में पैसा लगाने से बचें.
Career/रोजगार: आज चंद्रमा का गोचर आपकी जन्म राशि से छठे भाव में हो रहा है. इसका अर्थ है कि आज व्यापार, करियर और नौकरी में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी. किसी भी तरह के धोखे, झगड़े और वाद विवाद से खुद को दूर रखें. काम धंधे के लिहाज से आज का दिन थोड़ा अशुभ रह सकता है, इसलिए बड़े फैसले आज न लें. मंगल भी अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जिसके कारण कठिन परिश्रम के बाद ही सफलता मिलने की संभावना है.
आर्थिक पक्ष: आज आपकी आय की तुलना में खर्चों में बढ़ोतरी होगी. बड़े आर्थिक फैसले आज के दिन न लें और शेयर बाजार से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें. आर्थिक मामलों में आज किसी भी तरह का जोखिम उठाना नुकसानदेह साबित हो सकता है.
Career/रोजगार: आपकी जन्म राशि से पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर हो रहा है. आज चंद्रमा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र यानी बृहस्पति के नक्षत्र में हैं, जिसकी वजह से आपके व्यापार, करियर और नौकरी में विशेष लाभ मिलेगा. महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात और आपकी व्यावसायिक बैठकें पूरी तरह सफल होने की संभावना है.
आर्थिक पक्ष: आर्थिक मामलों में भी आज आपको विशेष सफलता मिलने की उम्मीद है. आप अपने धन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले निसंकोच ले सकते हैं. आज शेयर बाजार में निवेश करने से भी आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है.
Career/रोजगार: आज आपकी जन्म राशि से चंद्रमा चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज का दिन भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए श्रेष्ठ है. आज काम की गति थोड़ी धीमी रह सकती है और आपका अधिकांश समय बैठकों में बीतेगा. रोजगार के दृष्टिकोण से यह एक सामान्य दिन रहेगा.
आर्थिक पक्ष: आज के दिन आर्थिक स्थिति में कोई बहुत बड़ा या विशेष लाभ नजर नहीं आ रहा है. धन से संबंधित कोई भी बड़ा निर्णय आज न लें और शेयर बाजार में भी पूरी सतर्कता बनाए रखें.
Career/रोजगार: चंद्रमा आज आपकी जन्म राशि से तीसरे भाव में राहु के साथ युति बना रहे हैं. चंद्रमा का गोचर आज बृहस्पति के नक्षत्र यानी पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र से हो रहा है, जिसके प्रभाव से काम धंधे में आज का दिन अनुकूल रहेगा. हालांकि, फैसले बहुत सोच समझकर लें, क्योंकि 11 जून तक आपके कर्म भाव के स्वामी बुध आर्द्रा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जिससे काम में कुछ रुकावटें आ सकती हैं. दिन अच्छा होने के बावजूद सजग रहें.
आर्थिक पक्ष: आर्थिक प्रगति के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है. पंचम भाव में मंगल अपनी मूलत्रिकोण राशि मेष में स्थित हैं, जिससे शेयर बाजार से आपको विशेष लाभ मिल सकता है. आज के दिन आपके दोस्तों या पड़ोसियों के माध्यम से भी धन लाभ होने की पूरी संभावना है.
Career/रोजगार: आपकी जन्म राशि से दूसरे भाव में चंद्रमा आज गोचर कर रहे हैं. यहाँ यह पूर्वाभाद्रपद यानी बृहस्पति के नक्षत्र में हैं, जिसके कारण आज आपको काम धंधे में विशेष लाभ देखने को मिलेगा. शुक्र और बृहस्पति का सप्तम स्थान में होना भी आपके करियर में मददगार साबित होगा. आपकी जनसंपर्क से जुड़ी गतिविधियां आज सफल रहेंगी. आज आप जितनी अधिक बैठकें करेंगे, उनमें सफलता मिलने के योग उतने ही मजबूत होंगे.
आर्थिक पक्ष: आज आपको कोई बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है. शेयर बाजार में किया गया निवेश भी फायदेमंद साबित होगा. अपने महत्वपूर्ण आर्थिक फैसले आज ही लें. यदि धन से जुड़ा कोई बड़ा फेरबदल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आज का दिन बेहद शुभ रहेगा.
Career/रोजगार: चंद्रमा आज आपकी जन्म राशि से पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन आपके लिए काफी अहम रहेगा. व्यापार, करियर और नौकरी से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले आप आज ले सकते हैं. आज कुछ प्रभावशाली लोगों से आपका मिलना जुलना होगा, जो भविष्य में काम आएगा. आपके रोजगार से जुड़े काम आसानी से बनेंगे. आज आप कोई बड़ा व्यावसायिक निर्णय या सार्वजनिक व्यवहार कर सकते हैं.
आर्थिक पक्ष: आर्थिक स्थिति के लिहाज से भी आज का दिन शुभ है. हालांकि, इस बात का ध्यान रखें कि बुध 11 जून तक आर्द्रा नक्षत्र से होते हुए आपके पंचम भाव में रहेंगे, जिसकी वजह से शेयर बाजार में आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए. शेयर बाजार के अतिरिक्त अन्य सभी आर्थिक फैसलों के लिए आज का दिन उत्तम रहेगा.
Career/रोजगार: आपकी जन्म राशि से बारहवें भाव में चंद्रमा का आज गोचर हो रहा है, जिसकी वजह से आपको अपने व्यापार, करियर और नौकरी में विशेष सावधानी रखनी चाहिए. कार्यक्षेत्र में आप किसी साजिश या धोखे का शिकार हो सकते हैं. आज कोई नया काम शुरू न करें और न ही नई नौकरी में जॉइनिंग लें. अपने पेशेवर जीवन में पूरी तरह सजग रहें. यदि आप व्यापार करते हैं, तो घाटा होने की आशंका बनी हुई है.
आर्थिक पक्ष: आज के दिन आर्थिक मामलों में अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है. आप किसी वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं, इसलिए आज किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें. धन से जुड़े हर एक फैसले में आज सावधानी बरतने की सख्त जरूरत है.
Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)