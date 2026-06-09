/Aaj Ka Career Rashifal: नौकरी में काम का दबाव महसूस करेंगे मिथुन राशि के लोग, सिंह वालों को बिजनेस में घाटे की संभावना! पढ़ें करियर राशिफल

Career Rashifal 9 June 2026: आज 9 जून 2026 को चंद्रमा सुबह 3:36 पर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 11 जून के सुबह 8:16 तक मीन राशि में ही रहेंगे. आज चंद्रमा सुबह 9:39 पर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे. कल सुबह यानी 10 जून को 9:21 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में ही रहेंगे. आज यानी 9 जून 2026 का दिन करियर और पैसों के लिहाज से सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, ग्रह और नक्षत्र की स्थितियां क्या बताती हैं. आइए इस बारे में आज के करियर आर्थिक राशिफल में विस्तार से जानें.