/Aaj Ka Career Rashifal: नौकरी में काम का दबाव महसूस करेंगे मिथुन राशि के लोग, सिंह वालों को बिजनेस में घाटे की संभावना! पढ़ें करियर राशिफल

Career Rashifal 9 June 2026: आज 9 जून 2026 को चंद्रमा सुबह 3:36 पर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 11 जून के सुबह 8:16 तक मीन राशि में ही रहेंगे. आज चंद्रमा सुबह 9:39 पर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे. कल सुबह यानी 10 जून को 9:21 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में ही रहेंगे. आज यानी 9 जून 2026 का दिन करियर और पैसों के लिहाज से सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, ग्रह और नक्षत्र की स्थितियां क्या बताती हैं. आइए इस बारे में आज के करियर आर्थिक राशिफल में विस्तार से जानें.
राहु काल डेढ़ घंटे यानी 90 मिनट का वह समय होता है जिसके दौरान आपको अपने बिजनेस या जॉब में कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए. बहुत सारे ऐसे काम हैं जो राहु काल के दौरान नहीं करना चाहिए, जैसे कोई नया बिजनेस शुरू करना, कोई बड़ा प्रोडक्शन साइन करना, नया अनुबंध की शुरुआत करना, जरूरी मीटिंग या किसी भी जरूरी काम को नहीं करना चाहिए. कुछ काम जो टेक्नोलॉजी, डिजिटल या विदेश से संबंधित हो जो राहु से जुड़े काम हैं, इन्हें कर सकते हैं.
दिल्ली- दोपहर 3.49 से शाम 5.34
मुंबई- दोपहर 3.57 से शाम 5.36
बेंगलुरु- दोपहर 3.32 से शाम 5.09
कोलकाता- दोपहर 2.58 से शाम 4.39
हैदराबाद- दोपहर 3.33 से शाम 5.11
आज चंद्रमा आपके जन्म राशि से बारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज आपको व्यापार, करियर, नौकरी में विशेष सावधानी रखनी चाहिए. आज के दिन कोई बड़े फैसले अपने काम-धंधे से संबंधित न लें. षड्यंत्र और धोखे से बचें. आज आपके व्यापार में खर्च ज्यादा हो सकता है. पूरी योजना के साथ चलें. जोखिम वाला काम न करें, महत्वपूर्ण बैठक को आगे की ओर टालें.
आज आय से ज्यादा खर्च होगा. शेयर बाजार से दूर रहें. अहम आर्थिक फैसले आज न करें. साइबर धोखाधड़ी से भी आज बचें.
आज चंद्रमा आपके जन्म राशि से 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं. यहां पर ये शनि के साथ युति में हैं. आज का दिन आपके लिए व्यापार, करियर, नौकरी में लाभकारी रहेगा. हालांकि, जरा सा तनाव रह सकता है लेकिन आपको अपने रोजगार के कामों में आज सफलता मिलेगी. किसी दोस्त के द्वारा भी या जान-पहचान से भी आपको काम-धंधे में आज मदद मिलने की संभावना है.
आपके जन्म राशि से दूसरे भाव में यानी मिथुन राशि में बुध, आर्द्रा नक्षत्र से 11 जून तक गोचर कर रहे हैं जिसकी वजह से मैं रोज ये बात बता रहा हूँ कि विशेष आर्थिक फैसले आप 11 जून तक न लें, उसको आगे की ओर टालें. हालांकि, आज आर्थिक मामलों में चंद्रमा के हिसाब से अच्छा दिन है लेकिन फिर भी बड़े आर्थिक मामले में आज फैसला न लें. शेयर बाजार से भी दूर रहें.
आज चंद्रमा आपके जन्म राशि से दशम भाव में गोचर कर रहे हैं. यहां पर ये शनि के साथ युति में हैं और आपकी जन्म राशि से बुध का गोचर 11 जून तक आर्द्रा नक्षत्र में है, जिसकी वजह से व्यापार, करियर, नौकरी में आज आपको काम का दबाव महसूस होगा और काफी तनाव रहेगा. आज बैठक भी ज्यादा रहेंगी. 11 जून तक आप विशेष तौर पर संभल कर रहें क्योंकि बुध आर्द्रा नक्षत्र में 11 जून तक हैं. किसी उपद्रव से बचें, काम-धंधे में विवाद से बचें.
आपके दूसरे भाव में शुक्र और बृहस्पति हैं और 11वें भाव में मंगल मूल त्रिकोण राशि में हैं. आर्थिक स्थिति में आज का दिन शुभ रहेगा. आप शेयर बाजार से संबंधित फैसले भी ले सकते हैं और लाभ होने की भी संभावना है. आर्थिक मामलों के लिए कुल मिलाकर के आज का दिन शुभ है.
आज चंद्रमा आपके जन्म राशि से नवम भाव में हैं. यहां शनि के साथ इनकी युति बन रही है. आपके व्यापार, नौकरी या करियर के लिए आज का दिन शुभ रहेगा. मंगल अपने मूल त्रिकोण मेष राशि से आपके 10वें स्थान से गोचर कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको अपने काम-धंधे में सफलता मिलेगी. आप अहम लोगों से आज मिल पाएंगे और सफलतापूर्वक अपनी बैठक कर पाएंगे.
हालांकि आर्थिक स्थिति में कोई बहुत बड़ा विशेष लाभ नहीं नजर आ रहा, लेकिन इसके बावजूद आर्थिक फैसले आप ले सकते हैं. आर्थिक मामलों में सामान्य फैसला ही आज आप लें. कोई बहुत बड़ा जोखिम का फैसला आर्थिक मामलों में आज न लें.
आय से ज्यादा आज खर्च होगा. शेयर बाजार से भी दूर रहें क्योंकि बुध आपके 11वें भाव में 11 जून तक आर्द्रा नक्षत्र में हैं जो कि पंचम पर दृष्टि डाल रहे हैं और चंद्रमा भी अष्टम स्थान में हैं और वहां शनि भी पहले से मौजूद हैं. आर्थिक मामलों में आपको विशेष कर के आज संभल कर रहना चाहिए. आज घाटा होने की पूरी संभावना है.
आज चंद्रमा आपके जन्म राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां शनि भी पहले से मौजूद हैं. व्यापार, करियर, नौकरी के लिए आज का दिन भी आपको संभल कर के रखना चाहिए क्योंकि बुध आपके 11 जून तक आर्द्रा नक्षत्र में हैं, इसलिए उपद्रव से बचें, किसी वाद-विवाद को टालें. जनसंपर्क आज होने की संभावना है. बैठक भी आज आपकी पूरी तरह होने की संभावना है लेकिन किसी विवाद को आज अवश्य टालें.
आर्थिक मामलों में आपको आज सफलता मिलती हुई नजर आएगी. बृहस्पति उच्च राशि में होकर के आप के धन भाव में हैं और शुक्र भी बृहस्पति के साथ युति में 11वें भाव में हैं. ये दोनों पंचम भाव पर देख रहे हैं. शेयर बाजार में भी आज आपको फायदा हो सकता है. आर्थिक मामलों में फैसले ले सकते हैं. जो भी फेरबदल आपको आर्थिक मामलों में करना है, उसके लिए आज का दिन शुभ रहेगा.
आपके जन्म राशि से चंद्रमा का गोचर छठे भाव में हो रहा है. छठे भाव में शनि पहले से मौजूद हैं. व्यापार, करियर, नौकरी में आपको आज विशेष एहतियात रखना चाहिए. कोई जोखिम का काम न करें, बड़े फैसले आज के दिन न लें. जो नियमित तौर पर आप अपने कारोबार में करते हैं, वो संभल कर के करते रहें.
आज आय से ज्यादा खर्च होगा. अनायास खर्च सामने आ सकता है. घर के किसी रखरखाव के ऊपर भी खर्च हो सकता है. मामा, मौसी के तरफ से उधार भी मांगा जा सकता है. आज आर्थिक मामलों के लिए सफल दिन नहीं है. आर्थिक फैसलों से आज बचें.
आज चंद्रमा आपके जन्म राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां शनि पहले से स्थित हैं. व्यापार, करियर, नौकरी में आज जरा सा तनाव रहेगा. हालांकि, कुल मिलाकर आज का दिन आपके व्यापार, करियर, नौकरी के लिए शुभ रहेगा. आप अपने व्यापार, करियर, नौकरी में महत्वपूर्ण बैठक कर सकते हैं, अहम फैसले ले सकते हैं. आज का दिन सफल रहेगा.
आर्थिक स्थिति भी आज की अच्छी नजर आ रही है. कहीं ना कहीं से धन प्रवाह होने की संभावना है. आपको जो भी आर्थिक फैसले लेने हैं, आज आप वो ले सकते हैं. शेयर बाजार से भी कोई फायदा मिलने की संभावना है.
आपके जन्म राशि से चौथे भाव में चंद्रमा का गोचर है, जहां शनि पहले से स्थित हैं. आज योजना का दिन है यानी चिंतन का दिन है. आज अपनी बैठक को टालें और अपनी योजना में आगे की ओर कैसे दृष्टिकोण करना है, उस पर अमल करें. आज का दिन धीमी गति का नजर आएगा यानी सामान्य से कमजोर दिन व्यापार, करियर, नौकरी से संबंधित रहेगा.
आज आर्थिक स्थिति में भी मंदी रहेगी. आर्थिक मामलों में भी तनाव रहेगा. कोई विशेष लाभ की संभावना आज नजर नहीं आ रही है. हालांकि, इसके बावजूद आपको शेयर बाजार से कुछ फायदा मिल सकता है क्योंकि मंगल अपने मूल त्रिकोण मेष राशि में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं.
आज चंद्रमा आपके जन्म राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं. व्यापार, करियर, नौकरी में जरा सा तनाव रह सकता है क्योंकि शनि आज उत्तराभाद्रपद नक्षत्र जो कि शनि का ही नक्षत्र है, उससे गोचर कर रहे हैं. लेकिन कुल मिलाकर व्यापार, करियर, नौकरी में आज का दिन आपका सफल रहेगा. काम-धंधे से संबंधित आज आप महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं. कोई जानने वाले से आपको सहयोग मिल सकता है. जन संपर्क भी आज आपकी सफल रहेगी.
आर्थिक मामलों में भी आज आपको सफलता मिलेगी. सूर्य आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं. शेयर बाजार से भी फायदा मिलने की संभावना है. आर्थिक मामले में आज कोई अनजान व्यक्ति भी आपकी मदद कर सकता है.
आज आपको अपने व्यापार, नौकरी में विशेष लाभ और सफलता मिलने की संभावना है. अपनी सारी महत्वपूर्ण बैठकों को आज करने का प्रयास करें. बड़े अनुबंध मिलने की संभावना है. कोई सरकारी काम हो तो सरकार से भी फायदा मिलने की संभावना है. कुल मिलाकर आज का दिन विशेष सफलता का दिन रह सकता है.
आज कोई न कोई धन प्रवाह भी देखने को मिलेगा. हालांकि, यहां भी जरा सा तनाव बना रहेगा लेकिन दिन के अंत तक आपको कहीं से धन लाभ आने की संभावना है. शेयर बाजार में आप 11 जून तक सतर्कता बरतें क्योंकि बुध आर्द्रा नक्षत्र में आपके पंचम भाव में स्थित हैं.
आज चंद्रमा आपके ही जन्म राशि से गोचर कर रहे हैं, जहां शनि पहले से विराजमान हैं. आज आप अहम लोगों के साथ मिलेंगे, अहम फैसले लेंगे. आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे सही वक्त पर सही लोगों से सही जगह पर आप मिले. आज अपने सभी वीआईपी बैठक रख सकते हैं. आज का दिन सफल रहेगा.
आर्थिक मामलों में भी आज आपको सफलता मिलेगी. मंगल अपने मूल त्रिकोण राशि यानी मेष राशि से आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा आपके जन्म राशि से. कुल मिलाकर आज का दिन आर्थिक मामलों के लिए भी एक बड़ा और खास सफल दिन रहने वाला है.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)