चैत्र नवरात्रि में घर के मुख्य द्वार पर कर दें ये शुभ उपाय, खिंची चली आएंगी मां लक्ष्मी

Navratri Vastu Tips: मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि के 9 दिन विशेष होते हैं. विक्रम संवत 2083 की पहली नवरात्रि यानी कि चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 से शुरू हो रही हैं. यदि नवरात्रि के इन 9 दिनों में कुछ वास्‍तु उपाय कर लें तो मां लक्ष्‍मी को भी प्रसन्‍न किया जा सकता है. ये उपाय घर के मुख्‍य द्वार से संबंधित हैं और धन आकर्षित करने वाले हैं.

ये वास्‍तु उपाय मां दुर्गा और लक्ष्‍मी जी दोनों की कृपा दिलाएंगे, जिससे घर में धन-समृद्धि बढ़ती है. सौभाग्‍य आता है. घर में सकारात्‍मकता और शुभता का संचार होता है.

चैत्र नवरात्रि पर करें वास्‍तु उपाय

चैत्र नवरात्रि में 9 दिन व्रत रखना मां दुर्गा की सच्‍चे मन से पूजा-अर्चना करना, सारी मनोकामनाएं पूरी करता है. आप भी इस साल नवरात्रि पर व्रत-पूजा करने के साथ-साथ घर के मुख्‍य द्वार से जुड़े वास्‍तु उपाय भी करें. इससे मां लक्ष्‍मी की भी कृपा प्राप्‍त होगी.

- घर के मुख्‍य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का तोरण लगाएं. ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती हैं. घर में सकारात्‍मक ऊर्जा और शुभता रहती है.

- नवरात्रि के दौरान रोज सुबह स्‍नान पूजा के बाद घर के मुख्‍य द्वार के दोनों ओर कुमकुम से स्‍वास्तिक का चिह्न बनाएं. या फिर घर के मुख्‍य द्वार के एक ओर शुभ और दूसरी ओर लाभ लिखें. दरवाजे या चौखट के ऊपर बीचों-बीच स्वास्तिक का चिह्न बना दें. इससे मां लक्ष्‍मी प्रसन्‍न होती हैं और घर में वास करती हैं.

- नवरात्रि के 9 दिन तक रोज घर के मुख्‍य द्वार पर अंदर की ओर आते हुए मां लक्ष्मी के चरण बनाएं. ऐसा करने से घर में धन-समृद्धि, सकारात्‍मकता और खुशहाली बढ़ती है.

- नवरात्रि के दौरान रोज सुबह घर के मुख्य द्वार पर तांबे के पात्र में साफ जल रखें और उसमें और गुलाब की पंखुड़ियां डाल दें. मां लक्ष्‍मी को गुलाब बेहद प्रिय है. घर के मुख्‍य द्वार पर इस तरह रखा जल और गुलाब की पंखुडि़यां मां लक्ष्‍मी को आकर्षित करते हैं.

- रोज शाम को मुख्‍य द्वार पर घी का दीपक जलाना, मां लक्ष्‍मी को प्रसन्‍न करके उनकी कृपा पाने का सबसे आसान और अचूक उपाय है. ऐसे घर में कभी धन नहीं घटता.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)