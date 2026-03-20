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Hindi Newsऐस्ट्रोChaitra Navratri 2026: नवरात्र में अपनी राशि के अनुसार करें प्रभावशाली उपाय, मां भगवती देंगी तरक्की का आशीर्वाद!

Chaitra Navratri 2026: नवरात्र में अपनी राशि के अनुसार करें प्रभावशाली उपाय, मां भगवती देंगी तरक्की का आशीर्वाद!

Chaitra Navratri 2026 Upay In Hindi: नवरात्रि के दिनों में अगर अपनी राशि के अनुसार कुछ उपाय करें तो मां दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं. इन उपायों को करने से जीवन के सभी संकट दूर होंगे और भाग्य का साथ प्राप्त होगा.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 20, 2026, 09:24 PM IST
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Chaitra Navratri Remedies
Chaitra Navratri Remedies

Chaitra Navratri 2026: नवरात्र का पर्व अति पवित्र होता है. इन नौ दिनों में भक्त मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा आराधना कर उनकी कृपा प्राप्त करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. धार्मिक दृष्टि से देखें तो नवरात्र का पर्व शक्ति साधना व शक्ति का आराधना का है. नवरात्र के नौ दिन इतना प्रभावशाली है कि इन दिनों में अगर अपनी राशि के अनुसार विशेष पूजा और उपाय करें तो इसका फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है. शुभ फलों की प्राप्ति होती है. आइए जानें मेष से मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जातकों को नवरात्र के दिनों में कौन से उपाय करें जिससे जीवन के संकट दूर कर माता दुर्गा की कृपा प्राप्त हो सकें.

मेष राशि और वृश्चिक राशि
मेष राशि और वृश्चिक राशि के जातक अगर मां स्कंदमाता की पूजा करें तो लाभ ही लाभ होगा. माता की पूजा करें और लाल रंग के कपड़े पहनें. जीवन की बाधाएं दूर होंगी और सफलताएं आएंगी.

वृषभ राशि और तुला राशि
वृषभ राशि और तुला राशि के जातकों को पूरे विधि विधान से मां महागौरी की पूजा करनी चाहिए. माता को सफेद फूल चढ़ाएं. छोटी कन्याओं को खीर खिलाएं. इससे आर्थिक समस्याएं दूर होंगी और सुख-समृद्धि प्राप्त होगी.

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मिथुन राशि और कन्या राशि
मिथुन राशि और कन्या राशि के जातक अगर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करें तो ऐसा करना अति शुभ होगा. माता को हरे रंग के वस्त्र चढ़ाएं. फूल अर्पित करें. इससे करियर संबंधी सभी बाधाओं का अंत होगा और हर ओर से सफलता प्राप्त होती है.

कर्क राशि और सिंह राशि
कर्क राशि के जातक अगर मां सिद्धिदात्री की पूजा करें तो शुभ फलों की प्राप्ति होगी. सिंह राशि के जातक मां कूष्मांडा की पूजा करें, दूर तक यश फैलेगा और समाज में सम्मान प्राप्त होगा. 

धनु राशि और मीन राशि 
धनु और मीन राशि के जातकों के लिए देवी चंद्रघंटा की पूजा करना शुभ फलदायी होगा. माता को पीले रंग की मिठाई भोग में अर्पित करें. भाग्य का साथ प्राप्त होगा और जीवन में सकारात्मकता आएगी.

मकर राशि और कुंभ राशि
मकर और कुंभ राशि के जातक मां कालरात्रि की पूजा करें. नवरात्र में पड़ने वाले शनिवार के दिन काले तिल या तेल का जरूरतमंदों या मंदिर में दान करें. स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें दूर होंगी और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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