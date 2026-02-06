Silver Kada Benefits : चांदी इस समय जबरदस्‍त सुर्खियों में है, वजह है इसके तेजी से बढ़ते दाम. चांदी सिर्फ एक महंगी धातु नहीं है, बल्कि इसमें ग्रहों को कंट्रोल करने की भी ताकत है. इसलिए ज्‍योतिष में चांदी को विशेष महत्‍व दिया गया है. साथ ही शुद्ध धातु होने के कारण भगवान को भोग लगाने से लेकर कई शुभ कार्यों में चांदी का इस्‍तेमाल प्रमुखता से होता है. वहीं चांदी के गहने पहनने की परंपरा तो सदियों पुरानी है. आज हम जानते हैं कि चांदी का कड़ा या ब्रेसलेट पहनने के क्‍या फायदे हैं और यह किसके लिए लाभकारी है.

चंद्र और शुक्र ग्रह से है चांदी का संबंध

ज्योतिष शास्त्र में चांदी का संबंध चंद्र और शुक्र ग्रह से बताया गया है. चांदी पहनने से ये दोनों ग्रह मजबूत होते हैं. चंद्रमा मन, मस्तिष्‍क के कारक ग्रह हैं. वहीं शुक्र धन-विलासिता और प्रेम के कारक हैं. ये दोनों ग्रह मजबूत हों तो व्‍यक्ति संपन्‍न और सुखी जीवन जीता है. इसलिए लोग चांदी का छल्‍ला, चांदी का कड़ा या ब्रेसलेट पहनते हैं.

चांदी का कड़ा पहनने के फायदे

चांदी शीतल प्रकृति वाली होती है. चांदी पहनने से मानसिक शांति मिलती है. तनाव में कमी आती है, गुस्‍सा कम होता है और चिंताओं से राहत मिलती है. इसके अलावा चांदी पहनने से सकारात्‍मकता और आत्‍मविश्‍वास बढ़ता है. स्‍वास्‍थ्‍य अच्‍छा रहता है. चांदी में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं जो शरीर को इंफेक्शन से बचाते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करते हैं. साथ ही चांदी पहनने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है और धन-समृद्धि बढ़ती है.

इन राशि वालों के लिए चांदी शुभ

चांदी का छल्‍ला या हाथ में चांदी का कड़ा पहनना जल तत्‍व वाली राशियों के लिए विशेष शुभ होता है. लिहाजा कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों को चांदी का कड़ा पहनना चाहिए. इससे इनका चंद्रमा और शुक्र ग्रह मजबूत होता है. सुंदरता, समृद्धि, सुख-शांति बढ़ती है. इसके अलावा शुक्र राशि के स्‍वामित्‍व वाली राशियां - वृषभ और तुला राशि के जातकों के लिए भी चांदी पहनना शुभ होता है. वहीं मेष, सिंह और धनु राशि वालों को चांदी पहनने से बचना चाहिए वरना भारी नुकसान उठाने पड़ते हैं.

चांदी का कड़ा पहनने के नियम

- चांदी का कड़ा विधि-विधान से पूजा करके पहनें, तभी इसका पूरा लाभ मिलता है. इसके लिए सोमवार या शुक्रवार को सुबह स्‍नान करके साफ कपड़े पहनें. हो सके तो सफेद कपड़े पहनें. सोमवार को चांदी का कड़ा पहन रहे हैं तो भगवान शिव की पूजा करें. वहीं शुक्रवार को पहन रहे हैं तो मां लक्ष्‍मी की पूजा करें. चांदी के कड़े को गाय के कच्‍चे दूध में रखें, फिर गंगाजल से पवित्र करें. भगवान के चरणों में रखें और इसके बाद धारण करें.

- चांदी का कड़ा पुरुष दाहिने हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में पहनें. इससे विशेष शुभ फल मिलता है.

- चांदी के कड़े थोड़े-थोड़े दिनों में साफ जरूर करते रहें. कभी भी गंदा कड़ा ना पहनें. बेहतर है कि कड़े या ब्रेसलेट की डिजाइन ऐसी रखें कि उसमें गंदगी ना रहे. कड़ा चिकना ही बनवाएं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)