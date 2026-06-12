Dwidwadash Yog 2026 Date: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल से समय-समय पर शुभ-अशुभ संयोग बनते हैं. जिनका राशियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है. इसी तरह 13 जून 2026, शनिवार को बुध और चंद्रमा एक दूसरे के साथ एक शक्तिशाली योग का निर्माण कर रहे हैं. ध्यान दें इस दिन चंद्रमा का शुक्र ग्रह के वृषभ राशि में गोचर होगा. अपनी उच्च राशि वृषभ में चंद्रमा का सुबह 09:24 बजे प्रवेश हो रहा है. इसी राशि में चंद्रमा का संचरण 15 जून की सुबह 08:40 बजे तक होगा. वहीं, बुध का संचरण इस समय स्वराशि मिथुन में हो रहा है. दोनों ग्रहों की इस स्थिति से द्विद्वादश योग बन रहा है. यह योग कुछ घंटों तक ही बना रहेगा.