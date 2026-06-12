Dwidwadash Yog 2026 Date: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल से समय-समय पर शुभ-अशुभ संयोग बनते हैं. जिनका राशियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है. इसी तरह 13 जून 2026, शनिवार को बुध और चंद्रमा एक दूसरे के साथ एक शक्तिशाली योग का निर्माण कर रहे हैं. ध्यान दें इस दिन चंद्रमा का शुक्र ग्रह के वृषभ राशि में गोचर होगा. अपनी उच्च राशि वृषभ में चंद्रमा का सुबह 09:24 बजे प्रवेश हो रहा है. इसी राशि में चंद्रमा का संचरण 15 जून की सुबह 08:40 बजे तक होगा. वहीं, बुध का संचरण इस समय स्वराशि मिथुन में हो रहा है. दोनों ग्रहों की इस स्थिति से द्विद्वादश योग बन रहा है. यह योग कुछ घंटों तक ही बना रहेगा.
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, द्विद्वादश योग राशि चक्र की 3 राशियों के लोगों पर शुभ और सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है. जातकों को बड़ी कामयाबी के साथ ही धन लाभ हो सकता है. ऐसे में आइए इस लेख में जानें कि ये 3 राशियां कौन सी हैं और इन्हें क्या लाभ हो सकता है.
ज्योतिष में जब दो ग्रह आपस में दूसरे और बारहवें भाव में हो तो द्विद्वादश योग बनता है. 13 जून को बुध चंद्रमा से दूसरे भाव में होगा. वहीं चंद्रमा बुध से बारहवें भाव में होंगा. इस तरह द्विद्वादश योग बनेगा.
वृषभ राशि के लोगों को द्विद्वादश योग से लाभ ही लाभ होगा. जातकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा. सुख में वृद्धि होगी और तर्क क्षमता बढ़ेगी. लंबे समय से रुके कार्यों को जातक पूरा कर पाएंगे. नौकरीपेशा में तरक्की के रास्ते खुलेंगे और धन लाभ के योग बनेंगे. आय के नए स्रोत खुलेंगे.
कर्क राशि के लोगों के लिए चंद्रमा और बुध का यह योग विशेष रूप से शुभ परिणाम देगा. करियर और आर्थिक मामलों में फायदा हो सकता है. कार्यक्षेत्र में किए गए मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा. नई जिम्मेदारियों के साथ ही पद भी बढ़ेगा. मानसिक रूप से शांति महसूस होगी.
कन्या राशि के लोगों के लिए द्विद्वादश योग शुभ सिद्ध होगा. नौकरी बदलने के लिए उठाए गए कदम सही सिद्ध हो सकते हैं. रुका हुआ पैसा मिल सकता है. सोच में सकारात्मकता आएगी. करियर में आगे बढ़ने के मौके हाथ लगेंगे. परिवारवालों के साथ अच्छा समय बीतेगा. जातकों को बिजनेस में बड़ी डील हाथ लग सकती है.
(Disclaimer. यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है. )