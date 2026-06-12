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Dwidwadash Yog 2026: चंद्रमा-बुध का द्विद्वादश योग इन राशि वालों को देगा छप्पड़फाड़ कामयाबी, खुलेंगे धन कमाने के रास्ते!

Dwidwadash Yog 2026 Effect On Rashi: ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 13 जून 2026 को बुध और चंद्रमा एक दूसरे के साथ द्विद्वादश योग बना रहे हैं. जिसका 3 राशि के जातकों पर शुभ और सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. आइए जानें ये 3 राशियां कौन सी हैं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 12, 2026, 07:22 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:46 PM IST
Dwidwadash Yog 2026: चंद्रमा-बुध का द्विद्वादश योग इन राशि वालों को देगा छप्पड़फाड़ कामयाबी, खुलेंगे धन कमाने के रास्ते!
Image Credit: AI (Budh Chandrama)

About the Author

Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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