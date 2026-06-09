/आज चंद्रमा ने बनाए अशुभ विष और पाप कर्तरी योग, जेब से लेकर दिमाग तक पर होगा असर, पढ़ें सभी राशियों का राशिफल

9 जून 2026, मंगलवार यानी कि आज ज्येष्ठ द्वितीय (अधिक) मास कृष्ण पक्ष नवमी तिथि है. नवमी तिथि को रिक्ता तिथि माना गया है जो कि शुभ कार्यों के लिए वर्जित है. लेकिन 9 जून 2026 को यह तिथि मंगलवार को पड़ रही है जिससे इसका दोष समाप्त हो गया और यह राज्यप्रद हो गयी है.
वहीं आज चंद्रमा 2 अशुभ योग - विष्कुंभ योग (विष योग) और पाप कर्तरी योग बना रहे हैं. चंद्रमा के मीन में गोचर से शनि-चंद्र की युति हुई और विष योग बना. वहीं चंद्रमा मीन राशि में होने से वह कुंभ में स्थित राहु और मेष में स्थित मंगल जैसे उग्र ग्रहों के बीच आ गया है, जिससे पाप कर्तरी योग बना है. इन दोनों योगों का 2 दिन तक लोगों की जिंदगी पर असर होगा. साथ ही आज मृत्यु पंचक का तीसरा दिन भी है. पढ़ें आज का सभी राशियों का राशिफल.
पॉजिटिव- अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे. किसी संबंधी के साथ चल रहे मनमुटाव भी हल होंगे
नेगेटिव- कोर्ट, कचहरी से संबंधित मामले आज स्थगित रखें. युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर सचेत रहे.
व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में स्टाफ का पूर्ण सहयोग बना रहेगा. महिलाएं अपने करियर में विशेष सफलता हासिल करेंगी.
लव- परिवार जनों के साथ मनोरंजन आदि में खुशनुमा समय व्यतीत होगा.
स्वास्थ्य- कमजोरी और थकान से राहत पाने के लिए उचित आराम भी करें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 2
उपाय - पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं और प्रणाम करें.
पॉजिटिव- पिछले कुछ समय से चल रहे उतार-चढ़ाव से राहत मिलेगी. युवाओं को किसी प्रतियोगिता में उचित परिणाम हासिल होंगे.
नेगेटिव- खर्चो के मामले में अपने बजट का ध्यान जरूर रखें. पब्लिक प्लेस पर वाद-विवाद से बचें.
व्यवसाय- कारोबार में किसी भी गैर कानूनी कार्य में रुचि ना ले. नौकरी में टारगेट आसानी से हासिल हो जाएगा.
लव- पति-पत्नी के बीच कुछ तनाव की स्थिति बनेगी. अपने लव पार्टनर को कुछ उपहार अवश्य दें.
स्वास्थ्य- ज्यादा तनाव लेने से सिर दर्द की समस्या बढ़ेगी.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 7
उपाय - हनुमान जी का ध्यान करें और संभव हो तो हनुमान चालीसा के 7 पाठ भी करें.
पॉजिटिव- किसी पॉलिसी आदि में निवेश करना लाभदायक रहेगा. संतान की करियर संबंधी समस्या भी दूर होगी.
नेगेटिव- किसी भी विवादित स्थिति से दूर रहे. घर के वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन पर अमल करें.
व्यवसाय- व्यवसाय में किसी भी तरह का परिवर्तन करना नुकसानदायक रहेगा. नौकरी में अतिरिक्त कार्यभार बना रहेगा.
लव- परिजनों के साथ लॉन्ग ड्राइव, डिनर आदि पर जाने का प्रोग्राम बनेगा.
स्वास्थ्य- अपने खान-पान और दिनचर्या को व्यवस्थित रखें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 5
उपाय - रास्ते में कोई भी सफाई कर्मचारी मिले तो उसे कुछ दान अवश्य दें.
पॉजिटिव- अटके हुए धन की वापसी संभव है. विदेश जाने में आ रही रुकावटें दूर होगी.
नेगेटिव- प्रॉपर्टी अथवा वाहन से संबंधित कोई भी समस्या है, तो किसी अनुभवी से सलाह अवश्य लें.
व्यवसाय- कुछ नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं. नौकरी में टारगेट पूरा करने के लिए दबाव बना रहेगा.
लव- घर में विवादित मामलों को सुलझाने के लिए आपको ही प्रयास करने होंगे.
स्वास्थ्य- हल्का और सुपाच्य खानपान ले.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 5
उपाय - घर के वरिष्ठ लोगों को प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद लें.
पॉजिटिव- खासतौर पर महिलाएं हर क्षेत्र में उचित सामंजस्य बनाकर रखेंगी. कोई लंबी यात्रा भी संभव है.
नेगेटिव- आवश्यक खर्चों पर काबू रखें. युवाओं को अपने करियर पर ध्यान देने की जरूरत है.
व्यवसाय- मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान दें. परिवर्तन जैसी कोई योजना भी कामयाब रहेगी.
लव- घर में सुख-शांति रहेगी. व्यर्थ के प्रेम संबंधों से दूर रहे.
स्वास्थ्य- संतुलित आहार और व्यायाम के लिए भी समय जरूर निकालें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 3
उपाय - आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें अथवा सुने.
पॉजिटिव- कहीं फंसा हुआ पैसा मिलने से आर्थिक समस्या हल होगी. संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी.
नेगेटिव- कोई भी कार्य करने से पहले उचित सोच-विचार अवश्य करें. बाहरी लोगों का हस्तक्षेप न होने दे.
व्यवसाय- कारोबार में बहुत अधिक मेहनत रहेगी. ऑफिस में भी अतिरिक्त कार्यभार परेशान करेगा.
लव- घर में संबंधियों की आवाजाही से खुशनुमा माहौल बनेगा.
स्वास्थ्य- रिस्क जैसे कार्यों से दूर रहे.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 1
उपाय - किसी वरिष्ठ ब्राह्मण को प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद ले.
पॉजिटिव- कुछ महत्वपूर्ण फैसले सकारात्मक रहेंगे. आय और खर्चों में संतुलन बना रहेगा.
नेगेटिव- प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी कार्य आज स्थगित रखें. बिना सोचे-समझे किसी पर भी विश्वास ना करें.
व्यवसाय- फैशन, मीडिया से जुड़े व्यवसाय फायदे में रहेंगे. नौकरी कर रहे लोगों के ऊपर काम का दबाव रहेगा.
लव- घर में सुख-शांति रहेगी. प्रेम संबंधों से दूरी बनाकर रखें.
स्वास्थ्य- किसी तरह का इंफेक्शन होने की आशंका लग रही है.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 2
उपाय - मां दुर्गा की उपासना करें और बच्चों को मिठाई, टाफी आदि बांटें.
पॉजिटिव- संतान पक्ष को लेकर चल रही कोई चिंता दूर होगी. धार्मिक कार्यों में आपका योगदान रहेगा.
नेगेटिव- किसी भी विपरीत परिस्थिति का धैर्य और संयम से सामना करें. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर फोकस रहे.
व्यवसाय- अपने प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें. पार्टनरशिप करने का अनुकूल समय है.
लव- निजी संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. मनोरंजक प्रोग्राम भी बनेंगे.
स्वास्थ्य- गुस्से और आवेश जैसी कमियों पर काबू रखें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 9
उपाय - कुछ समय एकांत में बैठकर मनन चिंतन अवश्य करें.
पॉजिटिव- किसी पारिवारिक समस्या का समाधान मिलेगा. सामाजिक गतिविधियों में भी आपका रुझान रहेगा.
नेगेटिव- किसी भी तरह की लेनदेन संबंधी उधारी ना करें. युवा वर्ग अपने करियर पर फोकस रहे.
व्यवसाय- कार्यस्थल पर अपनी उपस्थिति रखना जरूरी है. नौकरी में अधिकारियों के साथ संबंध ना बिगड़े.
लव- मेहमानों के आगमन से घर में खुशनुमा वातावरण रहेगा.
स्वास्थ्य- गले में इंफेक्शन और खांसी-जुकाम जैसी दिक्कत रहेगी.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 8
उपाय - जरूरतमंद विद्यार्थियों को पढ़ाई की वस्तुएं आदि देना आपको खुशी देगा.
पॉजिटिव- आय और व्यय में उचित समन्वय रहेगा. बच्चों के मार्गदर्शन में आपका सहयोग जरूरी है.
नेगेटिव- अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज संभालकर रखें. आपसी संबंधों में इगो ना आने दें.
व्यवसाय- कारोबार में आज किसी भी तरह का रिस्क ना ले. ऑफिस में राजनीति जैसे माहौल से दूरी बनाकर रखें.
लव- घर में सुखद व्यवस्था रहेगी. पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का मौका मिलेगा.
स्वास्थ्य- कोई पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या दुबारा उठ सकती है.
भाग्यशाली रंग- जामुनी
भाग्यशाली अंक- 9
उपाय - किसी जरूरतमंद को राशन दे सके तो बहुत अच्छा है अथवा यथा सामर्थ्य धन अवश्य दें.
पॉजिटिव- विपरीत परिस्थितियों में सुधार आएगा. आपसी गिले-शिकवे भी दूर होंगे.
नेगेटिव- लेनदेन के मामलों में कुछ समस्याएं आएंगी. बच्चों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें.
व्यवसाय- कारोबार में किसी कानूनी जटिलता का सामना करना पड़ सकता है. नौकरी में उचित व्यवस्था रहेगी.
लव- व्यस्तता के बावजूद परिजनों के साथ भी कुछ समय जरूर व्यतीत करें.
स्वास्थ्य- शारीरिक और मानसिक रूप से चुस्त और प्रफुल्लित महसूस करेंगे.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 4
उपाय - पेड़-पौधों को सींचे और उनके आसपास सफाई भी करें.
पॉजिटिव- भूमि अथवा वाहन संबंधी कोई रुका हुआ कार्य संपन्न होगा. किसी यात्रा पर जाने का भी प्रोग्राम बनेगा.
नेगेटिव- व्यर्थ की बातों में समय और पैसा बर्बाद ना करें. वाद-विवाद की स्थिति से दूर रहे.
व्यवसाय- संपर्कों के माध्यम से अच्छे ऑर्डर मिलेंगे. नौकरी में बदलाव संबंधी अवसर सामने आएंगे.
लव- पति-पत्नी के बीच कुछ नोकझोंक जैसी स्थिति रहेगी. व्यर्थ के प्रेम संबंधों से दूर रहे.
स्वास्थ्य- गलत खानपान की वजह से पाचन क्रिया डिस्टर्ब हो सकती है.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 3
उपाय - शिव पार्वती के स्वरूप के दर्शन करें और यथा संभव पूजा करें.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)