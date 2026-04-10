Chandra Gochar 2026: इन 4 राशिवालों के लिए करीब 26 घंटे अति शुभ, सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर बढ़ाएगा जातकों का धन सुख और शाति!

Chandrama Gochar Ka Rashiyon Par Prabhav: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में मन और माता का कारक चंद्रमा का नक्षत्र परिवर्तन करना अति महत्वपूर्ण माना गया है. हर दिन चंद्रमा नक्षत्र बदलता है जिससे जातकों को कुछ ही घंटों के लिए ही सही लेकिन अचानक शुभ फलों की प्राप्ति होती है. आज यानी शुक्रवार को सुबह 11:27 बजे चंद्रमा का नक्षत्र परिवर्तन सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होगा. इस नक्षत्र में चंद्रमा अगले दिन यानी शनिवार को दोपहर 01:39 बजे तक संचरण करेगा. जिसका सीधा असर 4 राशि के जातकों पर सकारात्मक रूप से होगा. जातकों को आर्थिक लाभ होगा और सफलता कदमों में होगी.

कर्क राशि (Taurus)

चंद्रमा का नक्षत्र गोचर कर्क राशि के जातकों पर शुभ प्रभाव डालेगा. जातक आर्थिक रूप से मजबूत होंगे. आय के नए स्त्रोत प्राप्त होंगे. कामकाज में सम्मान बढ़ेगा. रिश्ते में जीवनसाथी साथ खड़े रहेंगे. निवेश से लाभ हो सकता है. नौकरी में सीनियर्स की सराहना मिलेगी.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करना धन लाभ के रास्ते खोल सकता है. करियर संबंधी अनेक मौके हाथ लगेंगे. नौकरी बदलने के लिए समय शुभ है. प्रेम जीवन में गहराई आएगी. मन शांत रहेगा और मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा.

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कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के लिए सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का प्रवेश शुभ सिद्ध हो सकता है. रुके काम बनेंगे. व्यापार में तरक्की हो सकती है. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. नौकरी में प्रमोशन हो सकता है. घर में खुशी का माहौल होगा. पैसा और करियर के मामले में बड़े निर्णय ले सकेंगे.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों को चंद्रमा का नक्षत्र गोचर करना शुभ परिणाम दे सकता है. काम में आ रहीं बाधाएं दूर होंगी. खर्चों पर काबू पा सकेंगे. हालांकि, फैसले लेने से पहले अपने एक्सपर्ट की सलाह लें. ये समय जातकों के लिए लाभकारी होगा. सफलता और नए मौके मिलेंगे.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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