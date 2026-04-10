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Hindi Newsऐस्ट्रोChandra Gochar 2026: इन 4 राशिवालों के लिए करीब 26 घंटे अति शुभ, सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर बढ़ाएगा जातकों का धन सुख और शाति!

Chandra Gochar 2026: इन 4 राशिवालों के लिए करीब 26 घंटे अति शुभ, सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर बढ़ाएगा जातकों का धन सुख और शाति!

Chandra Gochar In Uttarashada Nakshatra: चंद्रमा आज सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर कर जाएगा जिसका सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा लेकिन 4 ऐसी राशियां है जिस पर चंद्रमा का नक्षत्र गोचर शुभ और सकारात्मत प्रभाव डालेगा. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 10, 2026, 10:01 AM IST
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Chandrma
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Chandrama Gochar Ka Rashiyon Par Prabhav: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में मन और माता का कारक चंद्रमा का नक्षत्र परिवर्तन करना अति महत्वपूर्ण माना गया है. हर दिन चंद्रमा नक्षत्र बदलता है जिससे जातकों को कुछ ही घंटों के लिए ही सही लेकिन अचानक शुभ फलों की प्राप्ति होती है. आज यानी शुक्रवार को सुबह 11:27 बजे चंद्रमा का नक्षत्र परिवर्तन सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होगा. इस नक्षत्र में चंद्रमा अगले दिन यानी शनिवार को दोपहर 01:39 बजे तक संचरण करेगा. जिसका सीधा असर 4 राशि के जातकों पर सकारात्मक रूप से होगा. जातकों को आर्थिक लाभ होगा और सफलता कदमों में होगी.

कर्क राशि (Taurus)
चंद्रमा का नक्षत्र गोचर कर्क राशि के जातकों पर शुभ प्रभाव डालेगा. जातक आर्थिक रूप से मजबूत होंगे. आय के नए स्त्रोत प्राप्त होंगे. कामकाज में सम्मान बढ़ेगा. रिश्ते में जीवनसाथी साथ खड़े रहेंगे. निवेश से लाभ हो सकता है. नौकरी में सीनियर्स की सराहना मिलेगी.

सिंह राशि (Leo)
सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करना धन लाभ के रास्ते खोल सकता है. करियर संबंधी अनेक मौके हाथ लगेंगे. नौकरी बदलने के लिए समय शुभ है. प्रेम जीवन में गहराई आएगी. मन शांत रहेगा और मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा.

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कन्या राशि (Virgo)
कन्या राशि के लिए सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का प्रवेश शुभ सिद्ध हो सकता है. रुके काम बनेंगे. व्यापार में तरक्की हो सकती है. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. नौकरी में प्रमोशन हो सकता है. घर में खुशी का माहौल होगा. पैसा और करियर के मामले में बड़े निर्णय ले सकेंगे. 

तुला राशि (Libra)
तुला राशि वालों को चंद्रमा का नक्षत्र गोचर करना शुभ परिणाम दे सकता है. काम में आ रहीं बाधाएं दूर होंगी. खर्चों पर काबू पा सकेंगे. हालांकि, फैसले लेने से पहले अपने एक्सपर्ट की सलाह लें. ये समय जातकों के लिए लाभकारी होगा. सफलता और नए मौके मिलेंगे.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Mangale Gochar: इन 4 राशिवालों की तिजोरियां भर जाएंगी, केतु के नक्षत्र में मंगल के गोचर करते ही जीवन में आएगी पॉजिटिविटी!

और पढ़ें- Samudrika Shastra: अंगूठे से कनिष्ठा तक... नाखून पर आधा चांद होना क्या देता है संकेत? मिलता है सुख या झेलनी पड़ती है पीड़ा?

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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