/शनि की राशि कुंभ में चंद्रमा का गोचर, शुरू हुआ अशुभ पंचक काल, संभलकर रहें ये 3 राशि वाले

जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में गोचर करते हैं व धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती नक्षत्र से गुजरते हैं तो पंचक काल लगता है. ज्योतिष में चंद्रमा के इन राशि और नक्षत्रों में रहना अशुभ माना गया है. हर महीने चंद्रमा जब इन राशि- नक्षत्र से गुजरता है तो 5 दिन का पंचक लगता है.
जुलाई की शुरुआत में भी पंचक लगे थे और समापन भी पंचक में ही हो रहा है. द्रिक पंचांग की अनुसार 31 जुलाई की सुबह 06:37 बजे चंद्रमा कुंभ राशि में आएंगे और 2 अगस्त को दोपहर 03:26 बजे तक रहेंगे. फिर मीन राशि में चले जाएंगे. चंदमा का कुंभ राशि में रहने का 3 दिन का समय 3 राशियों के लिए अशुभ साबित हो सकता है. यह पंचक शुक्रवार से लग रहे हैं, इसलिए धर्म-शास्त्रों के अनुसार इन्हें चोर पंचक कहा जाएगा. ज्योतिषाचार्य श्याम ठाकुर से जानिए चोर पंचक के शुरुआती 3 दिन किन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है.
कर्क राशि (Cancer) - कर्क राशि वालों को इस दौरान नुकसान होने के योग बन रहे हैं लिहाजा कोई भी व्यापारिक डील इस समय बिना सोचे-समझे न करें. क्लाइंट्स हों या सहकर्मी किसी से भी कड़वा न बोलें, वरना मनमुटाव हो सकता है. ऑफिस के काम में देरी न करें, बॉस की आप पर नजर हो सकती है. घर आकर परिजनों पर अपना गुस्सा निकालने की भारी गलती न करें.
वृश्चिक राशि (Scorpio) - वृश्चिक राशि वाले लोग पंचक के दौरान अपनी और अपनी मां की सेहत का ध्यान रखें. इस समय आर्थिक मामलों में सतर्कता रखें. क्योंकि वित्तीय स्थिति में अचानक उतार-चढ़ाव आने के योग बन रहे हैं. साथ ही बेवजह के खर्च या दिखावेसे बचें. ऑफिस में ईगो दिखाना या किसी से बहस करना दिक्कत दे सकता है. परिवार के लिए समय निकालना मुश्किल हो सकता है.
मीन राशि (Pisces) - चंद्रमा का यह गोचर मीन राशि वालों के लिए अशुभ स्थिति बना रहा है. मीन राशि वाले कारोबारी लोग इस समय पैसों का बड़ा लेन-देन करने से बचें. कहीं पेमेंट फंसने के भी योग बन रहे हैं. अनजान व्यक्ति से हानि हो सकती है, सतर्क रहें. ऑफिस में कोई आपके खिलाफ साजिश कर सकता है. लाइफ पार्टनर से भी सामंजस्य बनाकर रखने की कोशिश करें.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)