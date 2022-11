Chandra Grahan 2022: मेष राशि पर पड़ेगा चंद्र ग्रहण, रहें अलर्ट और न करें ये काम वरना हो जाएगा अनर्थ

Do Not these Things During Lunar Eclipse: 08 नवंबर 2022 को कार्तिक पूर्णिमा पर इस वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण पड़ रहा है. यूं तो किसी भी ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों में कम या अधिक पड़ता है, किंतु यह ग्रहण मेष राशि पर पड़ रहा है, इसलिए इस राशि वालों को विशेष अलर्ट रहने की आवश्यकता है. ग्रहण काल में कुछ ही काम करने को बताए गए हैं और उससे हटकर मेष राशि वाले यदि कोई भी काम करते हैं तो अनर्थ हो सकता है, इसलिए उन्हें सावधान रहने की जरूरत है.

ग्रहण का प्रारंभ दोपहर 02:39 बजे होगा और मध्यकाल अपराह्न 04:29 बजे रहेगा तथा ग्रहण की समाप्ति 6:19 बजे होगी. चंद्रग्रहण में सूतक ठीक नौ घंटे पहले से लग जाता है इसलिए सूतक प्रातः 05:39 बजे से प्रारंभ हो जाएगा. सूतक प्रारंभ होते ही मेष राशि वालों को ध्यान रखना होगा कि ग्रहण की समाप्ति तक उन्हें कुछ भी नहीं खाना है. उन्हें उपवास की तरह रहना होगा और ग्रहण खत्म होने के बाद दान अवश्य करें. ग्रहण काल में भगवान श्र राम, कृष्ण, हनुमान जी जो भी आपके इष्ट हों, उनके मंत्र का जाप करें. इसके लिए भी आपको एकांत चुनना चाहिए और सिर से कपड़ा ढककर बैठना चाहिए. ग्रहण काल में कोई मूर्ति नहीं छूना है. कोई मंत्र नहीं जानते हैं तो यूं ही नाम जप करें. जाप समाप्त होने के बाद पहने हुए कपड़े सहित स्नान करें. यानी पहले सारे कपड़े गीले कर दें और फिर स्नान करें, इसके बाद ही उन्हें दान करना है. दान कर्म भी आवश्यक होता है.

शारीरिक कष्ट की आशंका

मेष राशि वालों को मानसिक उलझन हो सकती है, किंतु इसे लेकर परेशान नहीं होना है. जिन लोगों का बीपी लो या हाई रहता है उन्हें सेहत के मामले में सावधान रहना होगा. शारीरिक कष्ट होने की संभावना दिखती है. मां के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा. नौकरी करने वालों को लिए केवल अपने काम पर फोकस रखना चाहिए और बहुत अधिक महत्वाकांक्षा करना ठीक नहीं अभी आपको कुछ अधिक नहीं मिलने वाला है. ऑफिस में प्रमोशन या इंक्रीमेंट का वादा किया गया था तो वह रुक सकता है, इसको लेकर परेशान नहीं होना है कुछ बनते हुए कामों में विलंब हो सकता है किंतु इसे लेकर तनाव नहीं पालना है. जहां तक व्यापारियों का मामला है, हो सकता है उनकी कोई फाइनल हो चुकी डील रुक जाए. इस पर भी किसी तरह से परेशान नहीं होना है बल्कि धैर्य रखना होगा. मेष राशि वालों में बौद्धिक क्षमता होती है इसलिए उन्हें धैर्य रखने से अच्छे परिणाम मिलेंगे.

