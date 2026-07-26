साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में, इन 5 राशियों के लिए बढ़ सकती हैं मुश्किलें

Chandra Grahan kab lag raha hai: अगस्त महीने में 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण लगने जा रहे हैं. पहले सूर्य ग्रहण लग रहा है और फिर उसके बाद चंद्र ग्रहण लग रहा है. यह साल 2026 के आखिरी ग्रहण होंगे. खगोलविज्ञान की नजर से तो ये ग्रहण अहम हैं ही, हिंदू धर्म की दृष्टि से भी ये दोनों ग्रहण विशेष हैं.
इसमें 28 अगस्त को लग रहा चंद्र ग्रहण सावन पूर्णिमा को लग रहा है. श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है. चूंकि सनातन धर्म में ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है इसलिए भाई-बहन राखी बांधने को लेकर असमंजस में रह सकते हैं. वहीं कुछ राशियों पर भी चंद्र ग्रहण का नकारात्मक असर हो सकता है.
ज्योतिष के अनुसार, 28 अगस्त 2026 का चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और
शतभिषा नक्षत्र में लग रहा है. इन दोनों के स्वामी शनि ग्रह हैं. शनि की राशि में चंद्र ग्रहण का लगना सभी राशियों पर डालेगा लेकिन 5 राशि वालों को संभलकर रहने की जरूरत है. साथ ही इस दिन सूर्य सिंह राशि में केतु के साथ मौजूद रहेंगे.
ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन लग रहा चंद्र ग्रहण कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर, और कुंभ राशि वालों पर बुरा असर डाल सकता है. इन लोगों को तनाव, अनिद्रा, भ्रम, धन हानि जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. लिहाजा ये लोग ग्रहण के दिन और उसके आसपास कुछ दिनों तक सोच-समझकर फैसले लें. सकारात्मक सोच रखें. मंत्र जाप, मेडिटेशन करें.
भारतीय समयानुसार यह चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को सुबह 06 बजकर 53 मिनट पर शुरू होगा और दोपहर 12 बजकर 32 मिनट पर समाप्त होगा. चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 05 घंटे 39 मिनट की मानी जा रही है. चूंकि चंद्र ग्रहण के समय भारत में दिन रहेगा, लिहाजा यह भारत में दिखाई नहीं देगा.
जब ग्रहण दिखाई नहीं देता है तो उसका सूतक काल भी नहीं माना जाता है. 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, लिहाजा इसका सूतक काल नहीं माना जाएगा. इसलिए रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने या सावन पूर्णिमा के स्नान-दान, पूजा-पाठ में कोई समस्या नहीं आएगी.
चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से उत्तरी और दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप में दिखाई देगा.
(Disclaimer- यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल सामान्य जानकारी और मनोरंजन है. चंद्र ग्रहण का प्रभाव व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और दशा के अनुसार अलग-अलग हो सकता है. इसे किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय का एकमात्र आधार न बनाएं.)