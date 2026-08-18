चंद्र ग्रहण 2026 : 28 अगस्त 2026 को लग रहा चंद्र ग्रहण बेहद खास है. इसी दिन सावन पूर्णिमा है. सावन पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है. ऐसे में रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण लगने की बात जानकर कई लोग परेशान हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में ग्रहण के दौरान राखी बांधने जैसा शुभ कार्य नहीं किया जाता है. ऐसे में चंद्र ग्रहण के चलते रक्षाबंधन कैसे मनाया जाएगा.
तो इसका जवाब है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा. फिर भी यह ग्रहण खास है क्योंकि इसका कुछ राशि वाले लोगों की जिंदगी पर असर हो सकता है. आइए जानते हैं 28 अगस्त 2026 को लग रहे चंद्र ग्रहण से जुड़ी सारी डिटेल्स.
28 अगस्त 2026 को लग रहा चंद्र ग्रहण आंशिक चंद्र ग्रहण है. भारतीय समय के अनुसार, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 की सुबह 08:04 बजे से शुरू होगा और सुबह 11:22 बजे समाप्त हो जाएगा. चंद्र ग्रहण का पीक सुबह 09:43 बजे होगा. करीब सवा 3 घंटे का यह चंद्र ग्रहण जब लगेगा, तब भारत में दिन का समय होगा. जिससे यह भारत में नजर नहीं आएगा. लिहाजा इसका सूतक काल भी नहीं माना जाएगा और रक्षाबंधन पर्व मनाने में ग्रहण के कारण कोई बाधा नहीं आएगी. हिंदू धर्म में ग्रहण का सूतक तभी माना जाता है, जब ग्रहण दिखाई दे.
यह आंशिक चंद्र ग्रहण है जो अमेरिका, यूरोप, पूर्वी प्रशांत, और अफ्रीका के क्षेत्रों में दिखाई देगा. चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा लाल नजर आएगा इसलिए इसे ब्लड मून कहा जा रहा है. नासा के अनुसार, पृथ्वी की सबसे गहरी छाया से चंद्रमा की सतह का लगभग 96.2% हिस्सा गुजरेगा.
भले ही चंद्र ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा लेकिन कुछ ज्योतिषविदों का मानना है कि इसका असर लोगों की जिंदगी पर हो सकता है. 5 राशियां ऐसी हैं, जिन पर चंद्र ग्रहण का नकारात्मक असर हो सकता है. बता दें कि यह चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में लग रहा है.
मेष राशि: आपकी सेहत बिगड़ सकती है, इसलिए इस मामले में कोई लापरवाही न करें. जीवनसाथी से झगड़ा हो सकता है. धन हानि की भी आशंका है.
सिंह राशि : यह समय आपको तनाव दे सकता है. करियर में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. नौकरी करने वाले कुछ लोगों के लिए समय मुश्किल भरा है. कारोबारी वर्ग इस दौरान बड़े फैसले न लें.
कर्क राशि : कर्क राशि वालों को चिड़चिड़ाहट या उलझन का सामना करना पड़ सकता है. आप किसी से ऐसी बात कह सकते हैं कि बाद में पछताना पड़े. आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें.
मकर राशि: घर-परिवार के मसले धैर्य से निपटाएं. शांति से बात करें, यदि विवाद हुआ तो लंबा चलेगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. कामकाज में लापरवाही न करें.
कुंभ राशि: गुस्सा ज्यादा आएगा, ऐसे में कोई गलत कदम न उठाएं. न ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने में जल्दबाजी करें. कानूनी मसलों से बचें. संपत्ति संबंधी अहम काम इस समय न करें.
(Disclaimer- यह जानकारी धार्मिक मान्यताओं, पंचांग और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है. खबर में दिए गए तथ्यों या दावों की सत्यता की पुष्टि Zee News नहीं करता है. किसी भी उपाय या सलाह को अमल में लाने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें.)