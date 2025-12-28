होली पर लग रहा चंद्र ग्रहण भारत में भी आएगा नजर, जानिए सभी 12 राशियों पर ग्रहण का कैसा होगा असर

Chandra grahan on Holi 2026 : साल 2026 में 4 ग्रहण लगने हैं. जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण होंगे और 2 चंद्र ग्रहण लगेंगे. साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण मार्च में लगेंगे. यह चंद्र ग्रहण होली के दिन लग रहा है. इस दिन फाल्‍गुन पूर्णिमा है. फाल्‍गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन होता है और इस बार होलिका दहन की रात चंद्र ग्रहण का साया रहेगा.

चंद्र ग्रहण का सूतक काल

2026 में 3 मार्च को होली के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. यह ब्लड मून होगा, यानी कि चंद्रमा खून की तरह लाल नजर आएगा. यह पूर्ण चंद्र ग्रहण और भारत में नजर आएगा. चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को दोपहर 3 बजकर 20 मिनट से शाम 6 बजकर 47 मिनट तक रहेगा. लेकिन इसका सूतक काल सुबह से शुरू हो जायेगा. चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले लगता है. लिहाजा इस चंद्र ग्रहण का सूतक सुबह 6 बजकर 20 मिनट से शुरू होगा जो शाम 6 बजकर 47 मिनट पर खत्‍म होगा. इसके बाद ही होलिका दहन किया जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 29 दिसंबर को धनु राशि में भिड़ेंगे 4 ग्रह, ताकतवर चतुर्ग्रही योग 3 राशि वालों को देगा बेहिसाब धन, नए साल में रेड कारपेट पर होगा वेलकम

चंद्र ग्रहण 2026 का 12 राशियों पर असर

मेष राशि: भागदौड़ बढ़ेगी, खर्च बढ़ सकते हैं.

वृषभ राशि: कार्यो में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बनेंगे.

मिथुन राशि: जीवन में प्रगति होगी, उत्साह में बढ़ोतरी होगी, मेहनत का फल मिलेगा.

कर्क राशि: धन हानि होने की सम्भावना है. खर्च बढ़ सकते हैं.

सिंह राशि: शारीरिक कष्ट, चोट लगने का भय है.

कन्या राशि: मन बेचैन रह सकता है. निर्णय लेने की क्षमता पर असर होगा, स्वास्थ का ख्याल रखें.

तुला राशि: धन लाभ हो सकता है. सुख की प्राप्ति हो सकती है.

वृश्चिक राशि: मानसिक चिंता, शारीरिक कष्ट, संघर्ष बढ़ सकता है.

धनु राशि: संतान संबंधी कष्ट का सामना करना पड़ सकता है.

मकर राशि: दुर्घटना और विरोधियों का भय हो सकता है.

कुंभ राशि: जीवन साथी से सम्बन्धी कष्ट का सामना करना पड़ सकता है.

मीन राशि: रिश्तों पर असर हो सकता है, पुरानी यादों में खो सकते है. गुप्त चिंता परेशान कर सकती है.

यह भी पढ़ें: जनवरी में रोज नोट छापेंगे कुंभ राशि वाले लोग, मिलेगी बड़ी सक्‍सेस, पढ़ें मासिक राशिफल 2026

चंद्र ग्रहण के दुष्‍प्रभाव से बचने के उपाय

ग्रहण के दौरान मन को शांत रखें. मंत्र जाप करना लाभ देगा. साथ ही चंद्र ग्रहण के सूतक काल या ग्रहण काल में खाने-पीने से बचें. कोई शुभ कार्य न करें. ग्रहण के बाद स्‍नान करें और फिर दान-पुण्‍य करें. ग्रहण के दौरान भगवान को स्‍पर्श ना करें और पूजा-पाठ न करें.



(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)