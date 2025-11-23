Chandra Grahan on Holi 2026 : चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण अहम खगोलीय घटना है, जो हर साल घटित होती हैं. खगोलप्रेमी इन्‍हे देखने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं. साल 2026 में 4 ग्रहण लगने वाले हैं. इसमें 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण होंगे. हिंदू धर्म और ज्‍योतिष शास्‍त्र में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को अशुभ माना जाता है क्‍योंकि ग्रहण के दौरान नकारात्‍मकता बढ़ जाती है. इसलिए इस दौरान कोई भी शुभ, मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, ना ही पूजा-पाठ करते हैं, मंदिरों के पट भी बंद कर दिए जाते हैं. ग्रहण शुरू होने से कई घंटे पहले ही ग्रहण का सूतक काल लग जाता है. सूतक काल में कई काम करने वर्जित होते हैं. साल 2026 में एक ग्रहण होली के दिन लग रहा है, जिससे यह त्‍योहार कैसे मनेगा, इस पर लोगों में असमंजस रहेगा.

यह भी पढ़ें: दिसंबर में अद्भुत चतुर्गही योग, मेष समेत 3 राशि वालों की जिंदगी में छाएगा नोटों का कोहरा, चारों तरफ नजर आएगा सिर्फ पैसा

होली पर चंद्र ग्रहण

Add Zee News as a Preferred Source

3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. यह साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण होगा, जो कि होली के दिन लग रहा है. 3 मार्च 226 को फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि है. फाल्‍गुन पूर्णिमा की रात को होलिका दहन होता है और इसके अगले दिन रंगों वाली होली खेली जाएगी.

9 घंटे पहले से लग जाएगा सूतक काल

साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026, मंगलवार को लगेगा. यह आंशिक (खण्डग्रास) चंद्र ग्रहण होगा. यह चंद ग्रहण 3 मार्च की शाम 6:26 बजे से शुरू होगा और शाम 6:46 बजे समाप्‍त होगा. यानी कि यह चंद्र ग्रहण केवल 20 मिनट का होगा. लेकिन इसका सूतक काल 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा.

चूंकि 3 मार्च को होलिका दहन के दिन लग रहा चंद्र ग्रहण भारत में नजर आएगा इसलिए इसका सूतक काल 9 घंटे पहले ही लग जाएगा. 3 मार्च 2026 को सुबह 9:39 बजे से सूतक काल शुरू हो जाएगा.

यह भी पढ़ें: मेष-मिथुन, सिंह राशि वालों के लिए नवंबर का अंत शानदार, 7 दिन में लगेगी लॉटरी, पढ़ें साप्‍ताहिक राशिफल

कैसे होगा होलिका दहन?

होलिका दहन के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है तो सूतक काल और ग्रहण के चलते होलिका दहन कैसे होगा, ये सवाल सभी के मन में है. साल 2026 में होलिका दहन के लिए समय 3 मार्च को शाम 06:27 बजे से रात 08:49 बजे तक है. लेकिन शाम को 06:46 बजे तक चंद्र ग्रहण रहेगा. ग्रहण खत्‍म होते ही ग्रहण का सूतक काल भी खत्‍म हो जाएगा. लिहाजा चंद्र ग्रहण खत्‍म होने के बाद स्‍नान करके होलिका दहन किया जा सकेगा. यानी कि चंद्र ग्रहण के कारण होलिका दहन की पूजा में कोई रुकावट नहीं होगी.

बता दें कि साल 2026 का दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 को लगेगा.

यह भी पढ़ें: विवाह पंचमी पर 3 शुभ योग, कौनसे काम करने से प्रसन्‍न होंगे प्रभु श्रीराम और माता सीता?

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)