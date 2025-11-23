Advertisement
trendingNow13015160
Hindi Newsऐस्ट्रो

साल 2026 में इस बड़े त्‍योहार के दिन लग रहा चंद्र ग्रहण, कैसे होगी पूजा, कैसे मनेगा महापर्व?

Holi 2026 : साल 2026 में 4 ग्रहण लगेंगे और एक ग्रहण तो बड़े त्‍योहार के दिन पड़ रहा है. साल के पहले चंद्र ग्रहण का होली के दिन लगना अच्‍छा नहीं कहा जा सकता. ऐसे में होली कैसे मनाई जाएगी, जानिए. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 23, 2025, 11:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

साल 2026 में इस बड़े त्‍योहार के दिन लग रहा चंद्र ग्रहण, कैसे होगी पूजा, कैसे मनेगा महापर्व?

Chandra Grahan on Holi 2026 : चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण अहम खगोलीय घटना है, जो हर साल घटित होती हैं. खगोलप्रेमी इन्‍हे देखने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं. साल 2026 में 4 ग्रहण लगने वाले हैं. इसमें 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण होंगे. हिंदू धर्म और ज्‍योतिष शास्‍त्र में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को अशुभ माना जाता है क्‍योंकि ग्रहण के दौरान नकारात्‍मकता बढ़ जाती है. इसलिए इस दौरान कोई भी शुभ, मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, ना ही पूजा-पाठ करते हैं, मंदिरों के पट भी बंद कर दिए जाते हैं. ग्रहण शुरू होने से कई घंटे पहले ही ग्रहण का सूतक काल लग जाता है. सूतक काल में कई काम करने वर्जित होते हैं. साल 2026 में एक ग्रहण होली के दिन लग रहा है, जिससे यह त्‍योहार कैसे मनेगा, इस पर लोगों में असमंजस रहेगा. 

यह भी पढ़ें: दिसंबर में अद्भुत चतुर्गही योग, मेष समेत 3 राशि वालों की जिंदगी में छाएगा नोटों का कोहरा, चारों तरफ नजर आएगा सिर्फ पैसा

होली पर चंद्र ग्रहण 

Add Zee News as a Preferred Source

3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. यह साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण होगा, जो कि होली के दिन लग रहा है. 3 मार्च 226 को फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि है. फाल्‍गुन पूर्णिमा की रात को होलिका दहन होता है और इसके अगले दिन रंगों वाली होली खेली जाएगी.  

9 घंटे पहले से लग जाएगा सूतक काल 

साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026, मंगलवार को लगेगा. यह आंशिक (खण्डग्रास) चंद्र ग्रहण होगा. यह चंद ग्रहण 3 मार्च की शाम 6:26 बजे से शुरू होगा और शाम 6:46 बजे समाप्‍त होगा. यानी कि यह चंद्र ग्रहण केवल 20 मिनट का होगा. लेकिन इसका सूतक काल 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा. 

चूंकि 3 मार्च को होलिका दहन के दिन लग रहा चंद्र ग्रहण भारत में नजर आएगा इसलिए इसका सूतक काल 9 घंटे पहले ही लग जाएगा. 3 मार्च 2026 को सुबह 9:39 बजे से सूतक काल शुरू हो जाएगा. 

यह भी पढ़ें: मेष-मिथुन, सिंह राशि वालों के लिए नवंबर का अंत शानदार, 7 दिन में लगेगी लॉटरी, पढ़ें साप्‍ताहिक राशिफल

कैसे होगा होलिका दहन? 

होलिका दहन के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है तो सूतक काल और ग्रहण के चलते होलिका दहन कैसे होगा, ये सवाल सभी के मन में है. साल 2026 में होलिका दहन के लिए समय 3 मार्च को शाम 06:27 बजे से रात 08:49 बजे तक है. लेकिन शाम को 06:46 बजे तक चंद्र ग्रहण रहेगा. ग्रहण खत्‍म होते ही ग्रहण का सूतक काल भी खत्‍म हो जाएगा. लिहाजा चंद्र ग्रहण खत्‍म होने के बाद स्‍नान करके होलिका दहन किया जा सकेगा. यानी कि चंद्र ग्रहण के कारण होलिका दहन की पूजा में कोई रुकावट नहीं होगी. 

बता दें कि साल 2026 का दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 को लगेगा. 

यह भी पढ़ें: विवाह पंचमी पर 3 शुभ योग, कौनसे काम करने से प्रसन्‍न होंगे प्रभु श्रीराम और माता सीता?

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

chandra grahan 2026

Trending news

एक भी गलती पर घुसकर मारेंगे... वेस्टर्न कमांड के CO की देश के दुश्मनों को सीधी ललकार
Indian Army
एक भी गलती पर घुसकर मारेंगे... वेस्टर्न कमांड के CO की देश के दुश्मनों को सीधी ललकार
फाइनेंस, गवर्नेंस एंड एजुकेशन...मोदी सरकार ने तैयार कर लिया विंटर सेशन का एजेंडा
indian goverment
फाइनेंस, गवर्नेंस एंड एजुकेशन...मोदी सरकार ने तैयार कर लिया विंटर सेशन का एजेंडा
पहले ही हो जाता दिल्ली ब्लास्ट, झगड़े के चलते हुई देरी! आतंकी मुजम्मिल ने उगला सच
Delhi blast
पहले ही हो जाता दिल्ली ब्लास्ट, झगड़े के चलते हुई देरी! आतंकी मुजम्मिल ने उगला सच
अब तक 5 BLO का सुसाइड! आखिर SIR को लेकर कितना है वर्कलोड, जानिए A से Z तक पूरी कहानी
Sir
अब तक 5 BLO का सुसाइड! आखिर SIR को लेकर कितना है वर्कलोड, जानिए A से Z तक पूरी कहानी
CJI की शपथ लेने से पहले ही जस्टिस सूर्यकांत ने किया ऐसा ऐलान, बरसों से था इंतजार
indian justice system
CJI की शपथ लेने से पहले ही जस्टिस सूर्यकांत ने किया ऐसा ऐलान, बरसों से था इंतजार
तेजस क्रैश: बेटे का वीडियो ढूंढ रहे थे तभी..., पिता ने सुनाई दिल चीर देने वाली कहानी
Namansh Syal
तेजस क्रैश: बेटे का वीडियो ढूंढ रहे थे तभी..., पिता ने सुनाई दिल चीर देने वाली कहानी
अब ठंड का बढ़ेगा टॉर्चर, पहाड़ों में फैली कंपकंपी, यहां बारिश बनी मुसीबत
Weather
अब ठंड का बढ़ेगा टॉर्चर, पहाड़ों में फैली कंपकंपी, यहां बारिश बनी मुसीबत
खुफिया एजेंसियों का बड़ा अलर्ट, PAK टेरर ग्रुप सर्दियों में कर रहा ऐसी नापाक साजिश
Intelligence Alert
खुफिया एजेंसियों का बड़ा अलर्ट, PAK टेरर ग्रुप सर्दियों में कर रहा ऐसी नापाक साजिश
Hardeep Puri
"मैडम में अकड़ ज्यादा थी" फिर भी कैसे कामयाब रही हरदीप और लक्ष्मी पुरी की लव स्टोरी?
क्या दिल्ली ब्लास्ट का IIT कानपुर से भी कनेक्शन? स्कॉलर की तलाश में जुटी जांच एजेंसी
Delhi blast
क्या दिल्ली ब्लास्ट का IIT कानपुर से भी कनेक्शन? स्कॉलर की तलाश में जुटी जांच एजेंसी