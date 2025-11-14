Surya Grahan Chandra Grahan 2026 : सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण महत्‍वपूर्ण खगोलीय घटना हैं, लेकिन हिंदू धर्म और ज्‍योतिष में ग्रहण को अच्‍छा नहीं माना गया है. इसलिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं. ग्रहण काल में भगवान की पूजा भी नहीं की जाती है, ना कुछ खाया-पिया जाता है. मंदिरों के पट बंद रहता है. आइए जानते हैं साल 2026 में कब, कौनसा ग्रहण लगने जा रहा है.

साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण

साल 2026 में पहला ग्रहण सूर्य ग्रहण लगेगा. साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को लगने जा रहा है. यह सूर्य ग्रहण वलयाकार होगा और भारत में दिखाई नहीं देगा. इसलिए इसका सूतक काल भी नहीं माना जाएगा. 17 फरवरी 2026 में लगने जा रहा सूर्य ग्रहण दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अर्जेंटीना और अंटार्कटिका में नजर आएगा.

साल 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण

साल 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण 12 अगस्‍त 2026 को लगेगा. यह सूर्य ग्रहण भी भारत में नजर नहीं आएगा. लिहाजा इसका भी सूर्य ग्रहण भारत में नहीं माना जाएगा. यदि सूर्य ग्रहण भारत में नजर आता तो इसका सूतक काल सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है और सूर्य ग्रहण खत्‍म होने के साथ ही खत्‍म होता है.

साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण

नववर्ष 2026 में पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लगेगा. यह एक आंशिक (खण्डग्रास) चंद्रग्रहण होगा. यह चंद्र ग्रहण शाम 6 बजकर 26 मिनट से लेकर शाम 6 बजकर 46 मिनट तक रहेगा. यानी कि चंद्रग्रहण की कुल अवधि 20 मिनट की रहेगी. इस चंद्र ग्रहण के भारत में दिखाई देने की काफी संभावना है.

होली के दिन चंद्र ग्रहण

साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा पर होलिका दहन की रात लगेगा. चूंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा इसलिए इसका सूतक काल सुबह 9 बजकर 39 मिनट से शुरू होगा और शाम को 6 बजकर 46 मिनट पर ग्रहण समाप्‍त होने के साथ ही खत्‍म होगा. चंद्र ग्रहण खत्‍म होने के बाद स्‍नान और साफ-सफाई के बाद ही होलिका दहन किया जा सकेगा.

साल 2026 का दूसरा चंद्र ग्रहण

वहीं साल 2026 का दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 को लगेगा. यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. इसलिए इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा.

सूतक काल में ना करें ये काम

सूतक काल लगने से पहले ही मंदिर के पट बंद कर दें. भगवान को स्‍पर्श ना करें. खाने-पीने की चीजों में तुलसी दल डाल दें, ताकि ग्रहण का नकारात्‍मक असर उन पर ना पड़े. गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान बाहर ना निकलें. इस दौरान वे कैंची, सुई-धागे और धारदार वस्तुओं से जुड़ा कोई काम भी न करें. नए काम की शुरुआत ना करें.

