Advertisement
trendingNow13002649
Hindi Newsऐस्ट्रो

Grahan 2026 : इस दिन लगेगा साल 2026 का पहला ग्रहण, बाकी नहीं है ज्‍यादा वक्‍त, सारे ग्रहण की तारीख और समय जान लें

Total grahan 2026 in India : हर साल सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगते हैं. साल 2026 में भी ग्रहण पड़ेंगे, इनमें से 2 सूर्य ग्रहण हैं और 2 चंद्र ग्रहण हैं. जानिए साल 2026 का पहला ग्रहण कौनसा है और कब लगेगा. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 14, 2025, 12:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Grahan 2026 : इस दिन लगेगा साल 2026 का पहला ग्रहण, बाकी नहीं है ज्‍यादा वक्‍त, सारे ग्रहण की तारीख और समय जान लें

Surya Grahan Chandra Grahan 2026 : सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण महत्‍वपूर्ण खगोलीय घटना हैं, लेकिन हिंदू धर्म और ज्‍योतिष में ग्रहण को अच्‍छा नहीं माना गया है. इसलिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं. ग्रहण काल में भगवान की पूजा भी नहीं की जाती है, ना कुछ खाया-पिया जाता है. मंदिरों के पट बंद रहता है. आइए जानते हैं साल 2026 में कब, कौनसा ग्रहण लगने जा रहा है. 

साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 

साल 2026 में पहला ग्रहण सूर्य ग्रहण लगेगा. साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को लगने जा रहा है. यह सूर्य ग्रहण वलयाकार होगा और भारत में दिखाई नहीं देगा. इसलिए इसका सूतक काल भी नहीं माना जाएगा. 17 फरवरी 2026 में लगने जा रहा सूर्य ग्रहण दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अर्जेंटीना और अंटार्कटिका में नजर आएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: गजकेसरी राजयोग में साल 2026 की शुरुआत, पहले हफ्ते से ही नोटों में खेलेंगे में वृषभ समेत इन राशियों के लोग

साल 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण 

साल 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण 12 अगस्‍त 2026 को लगेगा. यह सूर्य ग्रहण भी भारत में नजर नहीं आएगा. लिहाजा इसका भी सूर्य ग्रहण भारत में नहीं माना जाएगा. यदि सूर्य ग्रहण भारत में नजर आता तो इसका सूतक काल सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है और सूर्य ग्रहण खत्‍म होने के साथ ही खत्‍म होता है. 

साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 

नववर्ष 2026 में पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लगेगा. यह एक आंशिक (खण्डग्रास) चंद्रग्रहण होगा. यह चंद्र ग्रहण शाम 6 बजकर 26 मिनट से लेकर शाम 6 बजकर 46 मिनट तक रहेगा. यानी कि चंद्रग्रहण की कुल अवधि 20 मिनट की रहेगी. इस चंद्र ग्रहण के भारत में दिखाई देने की काफी संभावना है. 

यह भी पढ़ें: शनि-शुक्र के गजब संयोग में 2026 की शुरुआत, 3 महीनों में करोड़पति हो जाएंगे मिथुन समेत 4 राशि वाले लोग, कदम चूमेगी सक्‍सेस

होली के दिन चंद्र ग्रहण 

साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा पर होलिका दहन की रात लगेगा. चूंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा इसलिए इसका सूतक काल सुबह 9 बजकर 39 मिनट से शुरू होगा और शाम को 6 बजकर 46 मिनट पर ग्रहण समाप्‍त होने के साथ ही खत्‍म होगा. चंद्र ग्रहण खत्‍म होने के बाद स्‍नान और साफ-सफाई के बाद ही होलिका दहन किया जा सकेगा. 

साल 2026 का दूसरा चंद्र ग्रहण

वहीं साल 2026 का दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 को लगेगा. यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. इसलिए इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा.

यह भी पढ़ें: कभी इस मूर्ति से टपकता था खून, अब हर साल बढ़ रहा मूर्ति का आकार, कलियुग के अंत में स्‍वयं भगवान...

सूतक काल में ना करें ये काम 

सूतक काल लगने से पहले ही मंदिर के पट बंद कर दें. भगवान को स्‍पर्श ना करें. खाने-पीने की चीजों में तुलसी दल डाल दें, ताकि ग्रहण का नकारात्‍मक असर उन पर ना पड़े. गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान बाहर ना निकलें. इस दौरान वे कैंची, सुई-धागे और धारदार वस्तुओं से जुड़ा कोई काम भी न करें. नए काम की शुरुआत ना करें. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

grahan 2026

Trending news

हर जगह से हार रही कांग्रेस को इस सीट से मिली खुशखबरी! 3 बार से जीत रही BJP पस्त
Jubilee Hills
हर जगह से हार रही कांग्रेस को इस सीट से मिली खुशखबरी! 3 बार से जीत रही BJP पस्त
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025: पीके 0, ओवैसी 3... NDA की आंधी में उड़ गया पूरा विपक्ष!
Bihar election results
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025: पीके 0, ओवैसी 3... NDA की आंधी में उड़ गया पूरा विपक्ष!
Nagrota - Budgam में पिछड़े उमर अब्दुल्ला: भाजपा और महबूबा चल रहीं आगे, देखिए आंकड़े
Badgam
Nagrota - Budgam में पिछड़े उमर अब्दुल्ला: भाजपा और महबूबा चल रहीं आगे, देखिए आंकड़े
बिहार में SIR जीत रही है...! महागठबंधन को पिछड़ता देख कांग्रेस को SIR की याद फिर आई
Bihar Chunav Results
बिहार में SIR जीत रही है...! महागठबंधन को पिछड़ता देख कांग्रेस को SIR की याद फिर आई
देश फरार होने वाली थी डॉक्टर शाहीन शाहिद... दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा
Delhi blast
देश फरार होने वाली थी डॉक्टर शाहीन शाहिद... दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा
By-Election Result 2025 Live Updates: नगरोटा से भाजपा की शानदार जीत, बडगाम में PDP आगे; देखिए सभी 8 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे
election results
By-Election Result 2025 Live Updates: नगरोटा से भाजपा की शानदार जीत, बडगाम में PDP आगे; देखिए सभी 8 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे
By Election Results: 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे थोड़ी देर में
by election results
By Election Results: 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे थोड़ी देर में
Delhi Blast Live Updates: पुलवामा में आतंकी डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, दिल्ली धमाके में गई थी कई लोगों की जान
Delhi blast
Delhi Blast Live Updates: पुलवामा में आतंकी डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, दिल्ली धमाके में गई थी कई लोगों की जान
हैदराबाद में लावारिस कार मिलने से हड़कंप, दिल्ली धमाके का सोचकर घबरा गए लोग
Hyderabad
हैदराबाद में लावारिस कार मिलने से हड़कंप, दिल्ली धमाके का सोचकर घबरा गए लोग
P Chidambaram
"आतंकवाद पर पीएचडी की है क्या?" चिदंबरम के बयान पर उनके पूर्व सहयोगी का पलटवार