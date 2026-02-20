Advertisement
trendingNow13116128
Hindi Newsऐस्ट्रो3 मार्च को लग रहे चंद्र ग्रहण का सभी 12 राशियों पर होगा असर, ज्‍योतिषाचार्य से जानें अपना हाल

3 मार्च को लग रहे चंद्र ग्रहण का सभी 12 राशियों पर होगा असर, ज्‍योतिषाचार्य से जानें अपना हाल

Chandra Grahan 2026 Rashifal : 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो कि साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण है. यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, लिहाजा इसका सूतक काल माना जाएगा. साथ ही इस चंद्र ग्रहण का सभी 12 राशि वाले लोगों पर अहम असर होगा. ज्‍योतिषाचार्य दिलीप गुप्‍ता से जानें चंद्र ग्रहण राशिफल. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Feb 20, 2026, 09:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चंद्र ग्रहण 2026 का राशियों पर प्रभाव (AI Photo)
चंद्र ग्रहण 2026 का राशियों पर प्रभाव (AI Photo)

Chandra Grahan 2026 effects on Rashi : चंद्र ग्रहण महत्‍वपूर्ण खगोलीय घटना है और इसका ज्‍योतिषीय असर भी होता है. 3 मार्च को लग रहा चंद्र ग्रहण भारत में दोपहर 3 बजकर 20 मिनट पर शुरू होगा और शाम 6 बजकर 47 मिनट पर समाप्‍त होगा. इस तरह यह चंद्र ग्रहण 3 घंटे 27 मिनट का होगा, जिसका सूतक काल सुबह 6 बजकर 20 मिनट पर प्रारंभ हो जाएगा. 

भारत में कहां दिखेगा चंद्र ग्रहण? 

साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च भारत समेत दुनिया के कई देशों में दिखाई देगा. भारत में यह चंद्र ग्रहण दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और राजस्थान में आंशिक रूप से नजर आ सकता है. इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों- असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में नजर आ सकता है. 

यह भी पढ़ें: मंगल गोचर बनाएगा धन योग, 23 फरवरी से मेष-वृष समेत इन राशि वालों का बढ़ेगा पैसा, खरीदेंगे नई संपत्ति

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं भारत के अलावा यह चंद्र ग्रहण पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, लगभग पूरे एशिया, साथ ही ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रूस, उत्तर और दक्षिण अमेरिका में नजर आएगा. 

यह भी पढ़ें: गुरु-चंद्र का गजकेसरी राजयोग जगाएगा 4 राशि वालों का सोया भाग्‍य, बढ़ेगा धन-वैभव और ऐश्‍वर्य 

चंद्र ग्रहण 2026 का राशियों पर असर 

साल 2026 के पहले चंद्र ग्रहण का सभी 12 राशियों पर क्‍या असर होगा, जानते हैं जयपुर के ज्‍योतिषाचार्य दिलीप गुप्‍ता से. 

मेष राशि पर चंद्र ग्रहण का असर - भावनात्मक उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है, जल्दबाजी में निर्णय ना ले. दोस्तों और नेटवर्क से जुड़ी बातों में सावधानी रखें. 

वृषभ राशि पर चंद्र ग्रहण का असर - करियर और प्रतिष्ठा में अचानक बदलाव के संकेत मिल सकते हैं. सीनियर से मदभेद से बचें और धैर्य रखें. 

यह भी पढ़ें: रिच डैड बनते हैं ये मूलांक वाले लोग, बच्‍चों को देते हैं लग्‍जरी लाइफ और छोड़कर जाते हैं भारी संपत्ति

मिथुन राशि पर चंद्र ग्रहण का असर - विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा से जुड़े मामलो में हलचल. धार्मिक / आध्यात्मिक सोच में बदलाव आ सकता है.  

कर्क राशि पर चंद्र ग्रहण का असर - आर्थिक मामलों और निवेश में सतर्क रहें. भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, रिश्तो में स्पष्टता जरुरी होगी. 

सिंह राशि पर चंद्र ग्रहण का असर - वैवाहिक और साझेदारी सम्बन्धों में तनाव संभव है. अहंकार से बचें. संवाद बेहतर रखें. 

कन्या राशि पर चंद्र ग्रहण का असर - स्वास्थ और दिनचर्या पर ध्यान देने की जरूरत होगी. काम का दवाब बढ़ सकता है, संतुलन बनाए रखें. 

यह भी पढ़ें: इस हफ्ते बुध की वक्री चाल और 2 ग्रह गोचर मिथुन-धनु राशि के लिए शुभ, पढ़ें सभी राशियों का साप्‍ताहिक राशिफल

तुला राशि पर चंद्र ग्रहण का असर - प्रेम सम्बन्धों में उलझन या भ्रम की स्थिति. रचनात्मक कार्यो में नई दिशा मिल सकती है. 

वृश्चिक राशि पर चंद्र ग्रहण का असर - घर-परिवार के मामलों में अचानक निर्णय संभव है. माता से सहयोग मिल सकता है. संपत्ति से जुड़े मामले प्रमुख रहेंगे. 

धनु राशि पर चंद्र ग्रहण का असर - संचार में सावधानी रखें, वरना किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है. छोटी यात्रा के योग बन सकते हैं. 

मकर राशि पर चंद्र ग्रहण का असर - आर्थिक उतार-चढ़ाव संभव है, खर्च पर नियंत्रण रखें. आत्मविश्वास में कमी आ सकती है.  

कुंभ राशि पर चंद्र ग्रहण का असर - व्यक्तित्व और सोच में बड़ा बदलाव आ सकता है. महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें. 

मीन राशि पर चंद्र ग्रहण का असर - मानसिक बेचैनी या पुरानी बातें उभर सकती हैं. ध्यान और आध्यात्म से लाभ होगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

chandra grahan 2026

Trending news

क्या कोई चोर कभी चोरी... आरजी कर मामले में CBI जांच पर पीड़िता के पिता ने उठाये सवाल
RG Kar Victim
क्या कोई चोर कभी चोरी... आरजी कर मामले में CBI जांच पर पीड़िता के पिता ने उठाये सवाल
क्या आदित्य ठाकरे बिगाड़ेंगे शरद पवार का खेल! राज्यसभा सीट पर ठाेका दावा
Rajya Sabha elections
क्या आदित्य ठाकरे बिगाड़ेंगे शरद पवार का खेल! राज्यसभा सीट पर ठाेका दावा
'आप चाइनीज से पूछिए...', वो किताब तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिख डाली मर्डर मिस्ट्री
manoj mukund naravane book controversy
'आप चाइनीज से पूछिए...', वो किताब तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिख डाली मर्डर मिस्ट्री
चुनाव आयोग का ऐलान, दिल्ली-पंजाब समेत 22 राज्यों में SIR का तीसरा चरण अप्रैल से शुरू
Sir
चुनाव आयोग का ऐलान, दिल्ली-पंजाब समेत 22 राज्यों में SIR का तीसरा चरण अप्रैल से शुरू
राज्यसभा की 37 सीटों पर लड़ाई, शह-मात के गेम में कौन पड़ेगा किस पर भारी?
Rajya sabha
राज्यसभा की 37 सीटों पर लड़ाई, शह-मात के गेम में कौन पड़ेगा किस पर भारी?
पति की जान बचाने के लिए जंगल में भालू से भिड़ गई महिला, कुल्हाड़ी से कर दिया अधमरा
Odisha news
पति की जान बचाने के लिए जंगल में भालू से भिड़ गई महिला, कुल्हाड़ी से कर दिया अधमरा
उत्तर भारत में बढ़ेगा पारा, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे मेघ; पहाड़ों पर क्या होगा
weather update
उत्तर भारत में बढ़ेगा पारा, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे मेघ; पहाड़ों पर क्या होगा
फुटबॉल खेलते वक्त रुकी दिल की धड़कन, मैदान में गिरे सांसद की हार्ट अटैक से मौत
Shillong MP Ricky AJ Syngkon
फुटबॉल खेलते वक्त रुकी दिल की धड़कन, मैदान में गिरे सांसद की हार्ट अटैक से मौत
शशि थरूर ने फिर दे दिया कांग्रेस आलाकमान का दिल दुखाने वाला बयान
Kerala
शशि थरूर ने फिर दे दिया कांग्रेस आलाकमान का दिल दुखाने वाला बयान
सैम ऑल्टमैन ने बताया, AI समिट में एंथ्रोपिक के CEO का क्यों नहीं पकड़ा हाथ?
OpenAI CEO Sam Altman
सैम ऑल्टमैन ने बताया, AI समिट में एंथ्रोपिक के CEO का क्यों नहीं पकड़ा हाथ?