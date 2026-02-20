Chandra Grahan 2026 effects on Rashi : चंद्र ग्रहण महत्‍वपूर्ण खगोलीय घटना है और इसका ज्‍योतिषीय असर भी होता है. 3 मार्च को लग रहा चंद्र ग्रहण भारत में दोपहर 3 बजकर 20 मिनट पर शुरू होगा और शाम 6 बजकर 47 मिनट पर समाप्‍त होगा. इस तरह यह चंद्र ग्रहण 3 घंटे 27 मिनट का होगा, जिसका सूतक काल सुबह 6 बजकर 20 मिनट पर प्रारंभ हो जाएगा.

भारत में कहां दिखेगा चंद्र ग्रहण?

साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च भारत समेत दुनिया के कई देशों में दिखाई देगा. भारत में यह चंद्र ग्रहण दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और राजस्थान में आंशिक रूप से नजर आ सकता है. इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों- असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में नजर आ सकता है.

वहीं भारत के अलावा यह चंद्र ग्रहण पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, लगभग पूरे एशिया, साथ ही ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रूस, उत्तर और दक्षिण अमेरिका में नजर आएगा.

चंद्र ग्रहण 2026 का राशियों पर असर

साल 2026 के पहले चंद्र ग्रहण का सभी 12 राशियों पर क्‍या असर होगा, जानते हैं जयपुर के ज्‍योतिषाचार्य दिलीप गुप्‍ता से.

मेष राशि पर चंद्र ग्रहण का असर - भावनात्मक उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है, जल्दबाजी में निर्णय ना ले. दोस्तों और नेटवर्क से जुड़ी बातों में सावधानी रखें.

वृषभ राशि पर चंद्र ग्रहण का असर - करियर और प्रतिष्ठा में अचानक बदलाव के संकेत मिल सकते हैं. सीनियर से मदभेद से बचें और धैर्य रखें.

मिथुन राशि पर चंद्र ग्रहण का असर - विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा से जुड़े मामलो में हलचल. धार्मिक / आध्यात्मिक सोच में बदलाव आ सकता है.

कर्क राशि पर चंद्र ग्रहण का असर - आर्थिक मामलों और निवेश में सतर्क रहें. भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, रिश्तो में स्पष्टता जरुरी होगी.

सिंह राशि पर चंद्र ग्रहण का असर - वैवाहिक और साझेदारी सम्बन्धों में तनाव संभव है. अहंकार से बचें. संवाद बेहतर रखें.

कन्या राशि पर चंद्र ग्रहण का असर - स्वास्थ और दिनचर्या पर ध्यान देने की जरूरत होगी. काम का दवाब बढ़ सकता है, संतुलन बनाए रखें.

तुला राशि पर चंद्र ग्रहण का असर - प्रेम सम्बन्धों में उलझन या भ्रम की स्थिति. रचनात्मक कार्यो में नई दिशा मिल सकती है.

वृश्चिक राशि पर चंद्र ग्रहण का असर - घर-परिवार के मामलों में अचानक निर्णय संभव है. माता से सहयोग मिल सकता है. संपत्ति से जुड़े मामले प्रमुख रहेंगे.

धनु राशि पर चंद्र ग्रहण का असर - संचार में सावधानी रखें, वरना किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है. छोटी यात्रा के योग बन सकते हैं.

मकर राशि पर चंद्र ग्रहण का असर - आर्थिक उतार-चढ़ाव संभव है, खर्च पर नियंत्रण रखें. आत्मविश्वास में कमी आ सकती है.

कुंभ राशि पर चंद्र ग्रहण का असर - व्यक्तित्व और सोच में बड़ा बदलाव आ सकता है. महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें.

मीन राशि पर चंद्र ग्रहण का असर - मानसिक बेचैनी या पुरानी बातें उभर सकती हैं. ध्यान और आध्यात्म से लाभ होगा.

