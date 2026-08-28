/Chandra Grahan Today: आज चंद्र ग्रहण, भारत में नहीं आएगा नजर, फिर भी है खास; जानें 12 राशियों के लिए अहम संकेत

Chandra Grahan effect on rashi : चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार 28 अगस्त 2026 की सुबह 06:53 बजे से शुरू होगा और दोपहर 12:32 बजे समाप्त होगा. चंद्र ग्रहण का पीक सुबह 09:43 बजे रहेगा. चूंकि चंद्र ग्रहण के समय भारत में दिन रहेगा, लिहाजा न चंद्रमा न दिखेगा और न ग्रहण. धार्मिक मान्यता के अनुसार, जब ग्रहण नजर नहीं आता है तो उसका सूतक काल भी नहीं माना जाता है. वहीं राशियों पर ग्रहण के असर की बात कुछ ज्योतिषाचार्यों द्वारा नकारी जाती है. आइए जानते हैं रक्षाबंधन, चंद्र ग्रहण और पंचक को समेटे 28 अगस्त का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा?
आज का चंद्र ग्रहण भले ही भारत में नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यह प्रमुख हिंदू पर्व रक्षाबंधन के दिन लग रहा है इसलिए यह खास है. इस दिन बहनें भाई को राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त देखती हैं. खासतौर पर भद्रा काल और ग्रहण काल व इसके सूतक में राखी नहीं बांधी जाती है. हालांकि इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्राकाल नहीं लग रहा है और ग्रहण भी भारत में नजर नहीं आ रहा. वहीं ज्योतिषविदों के अनुसार पंचक में राखी बांधी जा सकती है. लिहाजा आज भाई-बहन को ये पर्व मनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी.
वैदिक ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में होगा. ज्योतिषाचार्य संदीप कोचर कहते हैं कि ज्योतिष में चंद्रमा हमारे मन, भावनाओं, मानसिक प्रतिक्रियाओं और आंतरिक सुरक्षा की भावना का प्रतिनिधित्व करता है. इसलिए चंद्र ग्रहण को केवल किसी नकारात्मक घटना या अनिष्ट से जोड़कर देखना मेरे विचार से सही दृष्टिकोण नहीं है. मैं हमेशा मानता हूं कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि व्यक्ति को समय और परिस्थितियों के प्रति अधिक जागरूक बनाना है. ग्रह संकेत दे सकते हैं, लेकिन हमारे निर्णय, कर्म और प्रतिक्रिया हमेशा महत्वपूर्ण रहते हैं.
इसी दृष्टि से यह ग्रहण हमें यह समझने का अवसर देता है कि जीवन के किन क्षेत्रों में बदलाव, आत्ममंथन या नई सोच की आवश्यकता है.
पुराने निर्णयों और भविष्य की योजनाओं पर दोबारा विचार करने का समय है. मित्रों या प्रोफेशनल नेटवर्क से जुड़ी किसी बात पर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें. नए अवसर मिलें तो उत्साह के साथ व्यावहारिकता भी बनाए रखें.
सलाह: हर अवसर को तुरंत स्वीकार करना जरूरी नहीं, पहले उसकी दिशा समझिए.
करियर और प्रतिष्ठा से जुड़े विषयों पर ध्यान बढ़ सकता है. काम में जिम्मेदारियां बदल सकती हैं या किसी पुराने लक्ष्य को लेकर आपका नजरिया नया हो सकता है. वरिष्ठ लोगों के साथ संवाद स्पष्ट रखें.
सलाह: अपनी उपलब्धियों को साबित करने के बजाय अपने काम को बोलने दीजिए.
नई जानकारी, यात्रा, शिक्षा या किसी बड़े निर्णय को लेकर सोच में बदलाव आ सकता है. जिस बात को आप लंबे समय से सही मानते आए हैं, उसे किसी नए नजरिए से देखने का अवसर मिल सकता है.
सलाह: अपनी राय बदलना कमजोरी नहीं, समझ के विकसित होने का संकेत भी हो सकता है.
चंद्रमा आपकी राशि का स्वामी है, इसलिए यह समय भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील महसूस हो सकता है. साझा धन, निवेश या परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में अतिरिक्त स्पष्टता रखें.
सलाह: चिंता और वास्तविक समस्या के बीच फर्क करना जरूरी है.
रिश्ते और पार्टनरशिप आपका ध्यान मांग सकते हैं. किसी करीबी व्यक्ति से जुड़ी ऐसी बात सामने आ सकती है जिसे लंबे समय से टाला जा रहा था. संवाद में अहंकार से अधिक समझदारी काम आएगी.
सलाह: हर बातचीत जीतने के लिए नहीं होती, कुछ रिश्ते समझने के लिए होते हैं.
काम, दिनचर्या और जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने का समय है. बहुत सारी चीजें एक साथ संभालने की कोशिश मानसिक थकान बढ़ा सकती है.
सलाह: व्यस्त रहना और प्रोडक्टिव होना हमेशा एक ही बात नहीं होती.
क्रिएटिविटी, प्रेम और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति से जुड़े मामलों में नई स्पष्टता मिल सकती है. किसी रिश्ते या प्रोजेक्ट को लेकर आपकी अपेक्षाएं बदल सकती हैं.
सलाह: दिल की सुनिए, लेकिन निर्णय लेते समय वास्तविकता को भी साथ रखिए.
घर, परिवार या निजी जीवन से जुड़ी कोई बात प्राथमिकता बन सकती है. पुरानी भावनाओं या पारिवारिक विषयों को दबाने के बजाय शांतिपूर्वक समझना बेहतर रहेगा.
सलाह: कुछ बदलाव बाहर नहीं, अपने भीतर जगह बनाने से शुरू होते हैं.
कम्युनिकेशन इस समय सबसे महत्वपूर्ण रहेगा. किसी बात को गलत समझे जाने की संभावना हो सकती है, इसलिए महत्वपूर्ण बातचीत या संदेश देते समय स्पष्टता रखें.
सलाह: बोलने से पहले यह भी सोचिए कि सामने वाला आपकी बात किस तरह सुन सकता है.
पैसे, खर्च और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता हो सकती है. अचानक बड़े आर्थिक निर्णय लेने से पहले पूरी जानकारी जरूर जुटाएं.
सलाह: पैसा केवल कमाने का नहीं, सही जगह लगाने का भी विषय है.
चूंकि ग्रहण आपकी ही राशि में हो रहा है, इसलिए आत्ममंथन थोड़ा अधिक गहरा हो सकता है. व्यक्तिगत पहचान, रिश्तों और भविष्य की दिशा को लेकर कुछ पुराने विचार बदल सकते हैं.
इसे नकारात्मक संकेत समझने की आवश्यकता नहीं है. कई बार बदलाव की शुरुआत तभी होती है जब हम स्वीकार करते हैं कि पुराना तरीका अब हमारे लिए काम नहीं कर रहा.
सलाह: अपने जीवन के अगले अध्याय का फैसला पुराने डर के आधार पर मत कीजिए.
कुछ समय अपने भीतर झांकने और मानसिक शोर से दूरी बनाने का है. कोई पुरानी चिंता या अधूरा विषय फिर ध्यान खींच सकता है. हर बात का तुरंत उत्तर ढूंढने की कोशिश न करें.
सलाह: कभी-कभी स्पष्टता तब आती है जब हम जवाब ढूंढना थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं.
(Disclaimer- यह लेख ज्योतिषीय गणनाओं, धार्मिक मान्यताओं और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. राशियों पर ग्रहण के प्रभाव को लेकर अलग-अलग मत हो सकते हैं. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता.)