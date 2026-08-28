आज का चंद्र ग्रहण शुरू, कब होगा खत्म? जानें अगला सूर्य और चंद्र ग्रहण कब लगेगा

Chandra Grahan 2026: आज यानी 28 अगस्त 2026 को लग रहा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण सुबह 06:53 बजे शुरू हो गया है. यह आंशिक चंद्र ग्रहण है और भारत में नजर नहीं आएगा. ग्रहण 12:32 बजे समाप्त होगा. आंशिक चंद्र ग्रहण में पूरा चंद्रमा छाया से नहीं ढकता है बल्कि उसका बड़ा हिस्सा पृथ्वी की छाया में आ जाता है. यह खगोलीय घटना दुनिया के कुछ हिस्सों में नजर आएगी. ऐसे में अब लोग अगले ग्रहण का इंतजार कर रहे हैं, जिसे वे देख सकें. जानिए अब अगले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किन तारीखों को लगने जा रहे हैं.
आज का चंद्र ग्रहण साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है और इससे पहले 12 अगस्त 2026 को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगा था. यह सूर्य ग्रहण भी भारत में नजर नहीं आया था. अब अगले सूर्य ग्रहण साल 2027 में ही लगेंगे और इसके लिए लोगों को फरवरी 2027 तक का इंतजार करना होगा.
आमतौर पर साल में 4 ग्रहण ही लगते हैं लेकिन कभी-कभार ग्रहण की संख्या इससे ज्यादा हो सकती है. लेकिन ऐसा दुर्लभ ही होता है. साल 2027 में ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है कि इस साल में कुल 5 सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण लगेंगे. इससे पहले 1935 में 5 सूर्य ग्रहण लगे थे. वहीं अब साल 2206 में 5 ग्रहण लगेंगे.
यह वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा यानी कि रिंग ऑफ फायर (सूर्य पूरी तरह नहीं ढकेगा और चारों तरफ आग का घेरा दिखेगा) बनेगा.
भारत में स्थिति: यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, लिहाजा इसका सूतक काल नहीं माना जाएगा.
यह उपच्छाया चंद्र ग्रहण होगा यानी कि चंद्रमा पर पृथ्वी की गहरी छाया नहीं पड़ेगी. लिहाजा इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकेगा.
भारत में स्थिति : यह भी भारत में नजर नहीं आएगा और सूतक काल नहीं माना जाएगा.
यह भी उपच्छाया चंद्र ग्रहण होगा.
भारत में स्थिति: भारत में यह चंद्र ग्रहण भी दिखाई नहीं देगा इसलिए सूतक काल नहीं माना जाएगा.
यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा और सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण होगा. यानी कि धरती के कई हिस्सों पर 6 मिनट 23 सेकंड के लिए अंधेरा छा जाएगा. इस ग्रहण की सबसे ज्यादा चर्चा लंबे समय से सोशल मीडिया पर हो रही है.
भारत में स्थिति: सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा. यह मुख्य रूप से स्पेन, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के देशों में दिखेगा.
यह साल 2027 का आखिरी ग्रहण होगा और यह भी उपच्छाया चंद्र ग्रहण होगा.
भारत में स्थिति: भारत में यह ग्रहण भी दृश्यमान नहीं होगा और इसका सूतक नहीं माना जाएगा.
(Disclaimer- ग्रहण एक खगोलीय घटना है और इससे जुड़ी धार्मिक मान्यताएं अलग-अलग परंपराओं और विश्वासों पर आधारित हो सकती हैं. इस लेख में दी गई जानकारी खगोलीय आंकड़ों और प्रचलित धार्मिक मान्यताओं के आधार पर है. आज यानी 28 अगस्त 2026 का चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा.)