Chandra Mahadasha: चंद्रमा की महादशा में इस 1 ग्रह की अंतर्दशा व्यक्ति को देती है अपार धन और ऐश्वर्य, जातक जीता है राजा जैसा जीवन

Chandra mahadasha Antardasha: वैदिक ज्योतिष में चन्द्रमा को हमारे मन का कारक माना गया है. जब किसी व्यक्ति के जीवन में चन्द्रमा की महादशा आती है, तो उसका पूरा ध्यान अपनी भावनाओं, परिवार और मानसिक सुख-शांति पर केंद्रित हो जाता है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, चंद्रमा की महादशा 10 वर्षों की होती है. इस दौरान जातक में बड़े मानसिक मानसिक और आर्थिक बदलाव लेकर आती है. वैसे तो शुक्र महादशी की पूरी अवधि हर किसी के लिए अच्छी नहीं होती. लेकिन इस दौरान जब गुरु की अंतर्दशा आती है, तो गजकेसरी नामक राजयोग बनता है. इस राजयोग के शुभ प्रभाव से जातक तमाम भौतिक सुख, ऐश्वर्य धन और मान-सम्मान की प्राप्ति होती है. आइए, जानते हैं कि शुक्र की महादशा क्या होती है, इसके लक्षण, शुभ-अभुभ फल और किन 3 ग्रहों की अंतर्दशा शुभ होती है.

ग्रहों की रानी है चन्द्रमा

ग्रहों की परिषद में चन्द्रमा को माता और रानी का स्थान प्राप्त है. यह कर्क राशि का स्वामी है. वृषभ राशि में यह उच्च का होकर अत्यंत शुभ फल देता है. जबकि, वृश्चिक राशि में होने पर यह नीच का माना जाता है, जिससे मानसिक संघर्ष बढ़ सकते हैं. चन्द्रमा मुख्य रूप से हमारी कल्पनाशक्ति, माता के सुख, शरीर में जल तत्व, और हमारी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करता है.

चन्द्रमा की महादशा के शुभ फल

चन्द्रमा की स्थिति के अनुसार ये 10 साल आपके लिए वरदान भी हो सकते हैं और चुनौती भी. अगर आपकी कुंडली में चन्द्रमा शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो कठिन समय में भी आपका मन स्थिर और प्रसन्न रहेगा. चांदी, डेयरी उत्पाद (दूध-दही) या जल से जुड़े व्यवसायों में अप्रत्याशित तरक्की. माता के साथ संबंधों में मधुरता आती है और उनके आशीर्वाद से भाग्य उदय होता है.

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जब चन्द्रमा हो पीड़ित

अगर चन्द्रमा पर शनि, राहु या केतु की दृष्टि हो (जैसे कि विष योग), तो जीवन में बेवजह का डर, घबराहट और रात में नींद न आने (अनिद्रा) की समस्या रहेगी. माता का गिरता स्वास्थ्य या उनसे वैचारिक मतभेद चिंता का कारण बन सकते हैं. सही समय पर निर्णय न ले पाना और आत्मविश्वास की कमी महसूस होना

चन्द्रमा में चन्द्रमा की अंतर्दशा

यह महादशा की शुरुआती दस्तक है. इस दौरान व्यक्ति का झुकाव विलासिता और सौंदर्य की ओर बढ़ता है। अच्छे खान-पान, नए वस्त्रों और सुख- सुविधाओं का आनंद मिलता है.

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चन्द्रमा में गुरु की अंतर्दशा

यह इस महादशा का 'गोल्डन पीरियड' है. कुंडली में गजकेसरी योग जैसा प्रभाव मिलता है. इस समय घर में मांगलिक कार्य होते हैं, ज्ञान बढ़ता है और समाज में मान-सम्मान की प्राप्ति होती है.

चन्द्रमा में बुध की अंतर्दशा

भावनाओं के साथ जब बुद्धि (बुध) का मेल होता है, तो व्यापार में चमत्कारिक सफलता मिलती है. जो लोग मीडिया, राइटिंग या मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं, उनके लिए यह समय नई ऊंचाइयों को छूने वाला होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)