चंद्रमा की महादशा में बढ़ जाती है मन की चंचलता, चंद्रदेव शुभ हुए तो डिप्रेशन खत्म और अशुभ हुए तो होती हैं ये दिक्कतें

Chandra Mahadasha Effect: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा का मन और जल पर विशेष प्रभाव होता है और माता का कारक होता है. चंद्रमा का शुभ अशुभ दोनों ही तरह का प्रभाव जातकों पर पड़ता है. चंद्रमा की अलग-अलग दशा में जातक सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम पाते हैं. एक निश्चित अंतराल पर चंद्रमा की दशाएं चलती है. इसी तरह चंद्रमा की महादशा के बारे में हम इस कड़ी में जानेंगे.

चंद्र की महादशा

चंद्रमा की महादशा 10 सालों की अवधि तक होता है. ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा मानसिक स्थिति, मनोबल, द्रव्य पदार्थ, यात्रा, सुख, धन आदि का कारक माना जाता है. चंद्र महादशा में जातक कलात्मक गतिविधियों की ओर आकर्षित होता है और उसकी रचनात्मकता बढ़ने लगती है. स्वप्न और कल्पनाएं बड़ जाती है. आध्यात्मिकता और उच्च ज्ञान की ओर जातक बढ़ने लगते हैं.

कुंडली में चंद्रमा की अशुभ स्थिति

ज्योतिष अनुसार चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच स्थिति में होते हैं और जब कुंडली में चंद्रमा नीच के हो या अशुभ स्थिति में हों तो जातक को मानसिक रोग हो सकता है. यादाश्त प्रभावित हो सकता है. मां से अनबन या मां स्वास्थ्य खराब हो सकता है. सिरदर्द, डिप्रेशन, मन में भय, घबराहट बना रहना, दमा की शिकायत और रक्त संबंधी दिक्कते हो सकती हैं. जब किसी जातक के जन्मकुंडली में चंद्रमा कमजोर हो या अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से अशांत रहता है, सोच में नकारात्मकता आती है और धन संचय नहीं हो पाता है.

चंद्र अगर शुभ विराजमान हों तो

वहीं अगर चंद्रमा कुंडली में शुभ स्थिति में हों, वृष राशि में उच्च के हों, अपनी ही राशि कर्क में तो जातक पर इसका अति शुभ प्रभाव पड़ता है. मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ होता है. सोच दूरदर्शी और सकारात्मक होती है. मन शांत होता है और कल्पना शक्ति अच्छी हो जाती है. माता के साथ संबंध सुधरने लगते हैं माता का रोग मुक्त होने लगती हैं. चंद्रमा की महादशा में व्यक्ति शुभ फलों की प्राप्ति करता है. चंद्रमा की शुभ स्थिति में जब व्यक्ति का विवाह होता है तो जीवनसाथी सुंदर मिलता है.

चंद्र दोष को दूर करने के उपाय

घर में चावल, गंगाजल और चांदी के सिक्के जरूर रखें.

मंदिर में मिश्री का दान करें.

भगवान शिव की उपासना करें और सोमवार को शिवलिंग पर अभिषेक करें.

कुछ बूंद गंगाजल स्नान के पानी में मिलाएं और उसी से नहाएं.

घर में नियमित रूप से घर में सुबह शाम कपूर जलाएं.

घर में गौमूत्र का छिड़काव कर सकते हैं.

माता का सम्मान करें. माता के पैर छूकर घर से निकलें.

विधवा स्त्री से बुरा व्यवहार न करें.

दूध में शहद मिलाकर सेवन करें. रोज देशी घी का सेवन करें.

