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Chandra Ke Mantra: चंद्र देव के इन शक्तिशाली मंत्रों का करें जाप, रुकेगी धन हानि और मन होगा शांत!

Monday Mantras To Chant: कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो कई परेशानियां शुरू हो सकती हैं. जैसे असंतुलित भावनाएं, मानसिक तनाव और आत्मविश्वास कम हो जाना. सोमवार के दिन चंद्रमा के विशेष मंत्रों का जाप करना अति शुभ होता है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 19, 2026, 08:41 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 08:41 PM IST
Chandra Ke Mantra: चंद्र देव के इन शक्तिशाली मंत्रों का करें जाप, रुकेगी धन हानि और मन होगा शांत!

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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