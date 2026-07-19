/Chandra Ke Mantra: चंद्र देव के इन शक्तिशाली मंत्रों का करें जाप, रुकेगी धन हानि और मन होगा शांत!

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा मन, माता, भावनाओं, मानसिक शांति का कारक है. किसी व्यक्ति के मन की स्थिति कैसी होगी यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कैसी है. चंद्रमा की स्थिति कमजोर होने पर मानसिक स्थिति खराब हो सकती और भावनाओं में उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है. आत्मविश्वास कम हो सकता है, मन अशांत हो सकता है.
सोमवार के दिन अगर कुछ सरल मंत्रों का जाप करें तो कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत हो सकती है. मन शांत होता है और जीवन की कठिनाइयों दूर होने लगती हैं.
कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर होने पर मन अशांत रहता है और धन हानि बढ़ सकती है. हर सोमवार नियमित रूप से अगर चंद्र देव के बीज मंत्र का जाप करें तो चंद्रमा मजबूत होता है. मंत्र है-'ओम श्रां श्रीं श्रौं सः चन्द्रमसे नमः'. इस मंत्र का जाप 108 बार करें.
नियमित रूप से अगर चंद्रमा गायत्री मंत्र का जाप करें तो सोच में सकारात्मकता आती है और जीवन में स्थिरता आती है. मंत्र है- 'ओम क्षीर पुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि, तन्नो चंद्र प्रचोदयात्'. इस मंत्र का जाप 108 बार करें तो इसका प्रभाव और अधिक बढ़ सकता है.
तन-मन को स्वच्छ करें और शांत स्थान पर बैठें जाएं. इसके बाद शांत मन से इस मंत्र का जाप करें. मंत्र है-'ओम चंद्राय नमः'. मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें. अगर इस मंत्र का जाप सोमवार के दिन करें तो यह और भी शुभ होगा. इच्छाओं की पूर्ति होगी और चंद्रमा की अनुकूलता कुंडली में बनी रहेगी.
अगर संभव हो तो सोमवार की शाम को चंद्रोदय के समय चंद्र देव को दूध से अर्घ्य दें और चंद्र स्तोत्र का पाठ करें. इस एक सरल उपाय को करने से मानसिक शांति मिलेगी और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होगी. जीवन में सुख बढ़ेगा और सकारात्मकता आएगी.
(डिस्क्लेमर-यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)