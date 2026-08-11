/सावन शिवरात्रि पर कर्क में 4 ग्रहों की चौकड़ी, 5 राशियों को धन और करियर में मिल सकता है बड़ा फायदा

Lucky Zodiac Sign Today: इस साल सावन शिवरात्रि आज 11 अगस्त 2026, मंगलवार को है. ज्योतिष की नजर से भी यह दिन बेहद खास है क्योंकि आज कर्क राशि में सूर्य, चंद्रमा, बुध और गुरु की युति हो रही है. जिससे 3 राजयोग समेत 4 शुभ योग बन रहे हैं. सूर्य-गुरु की युति से गुरु आदित्य योग, सूर्य-बुध की युति से बुधादित्य राजयोग, चंद्र-गुरु के मिलन से गजकेसरी राजयोग और चारों ग्रहों के मिलन से चतुर्ग्रही योग बन रहा है. इन सभी योगों के निर्माण का असर सभी 12 राशियों पर होगा, जिनमें से 5 राशियों पर शुभ प्रभाव पड़ेगा. जयपुर के ज्योतिषाचार्य दिलीप गुप्ता से जानिए ये भाग्यशाली राशियां कौन-कौनसी हैं.
सावन शिवरात्रि पर बन रहा चतुर्ग्रही योग मेष राशि वालों की मटेरियलिस्टिक लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों के लिए अच्छा साबित हो सकता है. एक ओर आपको रुका हुआ धन मिल सकता है, तो दूसरी ओर आपकी धर्म-कर्म में रुचि रहेगी. धार्मिक यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है.
कर्क राशि में ही चारों ग्रहों- सूर्य, चंद्रमा, गुरु और बुध का मिलन हो रहा है. जो कि इस राशि वालों को बहुत लाभ देगा. कर्क राशि वालों को प्रमोशन मिल सकता है. जो लोग सामाजिक जीवन या राजनीति में हैं, उन्हें बड़ा पद मिल सकता है. मान-सम्मान बढ़ेगा.
सिंह राशि वालों के लिए यह समय धन कमाने के नए मौके ला रहा है. जैसे- आपकी इनकम का नया सोर्स बन सकता है. पुराने निवेश से लाभ हो सकता है या ऐसा कोई फायदेमंद इंवेस्टमेंट कर सकते हैं जिसकी योजना आप लंबे समय से बना रहे थे. कारोबार का विस्तार कर सकते हैं. घर में माहौल खुशनुमा रहेगा.
तुला राशि वाले लोगों के लिए कह सकते हैं कि आपका गोल्डन पीरियड शुरू हो सकता है. आपको करियर में बड़े मौके मिल सकते हैं. आपको पहचान मिल सकती है. धार्मिक-आध्यात्मिक एक्टिविटीज में रुचि बढ़ेगी. आपके उच्च पद पर बैठे लोगों से पहचान बढ़ेगी. कोई बड़ा सपना पूरा हो सकता है.
मकर राशि वालों के लिए यह समय नए संपर्क बनाने के लिए बहुत अच्छा है. फिर चाहे वह प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हों या सोशल लाइफ से जुड़े हों. सीनियर्स से भी अच्छी बनेगी और आपकी बात को महत्व दिया जाएगा. परिवार के साथ बाहर जाने की योजना बन सकती है.
(Disclaimer-यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)