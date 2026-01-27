Advertisement
इस एक राशि के लिए सबसे ज्‍यादा शुभ है फरवरी 2026, मिलेगा इतना पैसा खुलवाना पड़ेगा नया बैंक अकाउंट

Kumbh Rashi February 2026 : साल 2026 के फरवरी महीने में कई महत्‍वपूर्ण ग्रह गोचर होने हैं, जिनका असर सभी राशियों पर होगा. इन 12 राशियों में से एक राशि ऐसी है, जिसके लिए फरवरी महीना सबसे ज्‍यादा शुभ साबित हो सकता है. 

Jan 27, 2026, 11:41 AM IST
Kumbh Rashifal February 2026 : फरवरी महीने में एक नहीं कई ग्रह गोचर हो रहे हैं और ये ग्रह शनि के घर में जाकर इकट्ठे हो रहे हैं. शनि की राशि कुंभ में कई ग्रहों का आना कई शुभ योग बनाएगा. जिसमें शुक्रादित्‍य योग, बुधादित्‍य योग, मंगलआदित्‍य योग, चतुर्ग्रही योग, पंचग्रही योग शामिल हैं. इतने सारे शुभ योगों का शनि की राशि कुंभ में बनना, कुंभ राशि के लोगों के लिए बेहद शुभ फल देगा. 

फरवरी महीने की सबसे सौभाग्‍यशाली राशि 

फरवरी महीने में कुंभ राशि में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ग्रह गोचर कर रहे हैं. जिससे इस राशि में चतुर्ग्रही योग बनेगा. इतना ही नहीं 17 फरवरी से 19 फरवरी 2026 के बीच चंद्रमा भी कुंभ राशि में आएंगे, जिससे पंचग्रही योग बनेगा. ये सारे योग कुंभ राशि के जातकों को कई लाभ देंगे. जिसके कारण इसे फरवरी की सबसे लकी राशि कहा जा सकता है. सबसे पहले कुंभ में 3 फरवरी को बुध गोचर, फिर 6 फरवरी को शुक्र गोचर, 13 फरवरी को सूर्य गोचर और 23 फरवरी को मंगल गोचर होगा. 

कुंभ राशि का करियर पकड़ेगा रफ्तार 
 
फरवरी से कुंभ राशि वालों का करियर तेज रफ्तार पकड़ सकता है. कई जातकों को प्रमोशन, नई नौकरी मिल सकती है. ऊंचा पद, बड़ी जिम्‍मेदारी या कोई सम्‍मान प्राप्‍त हो सकता है. अधीनस्‍थ हों या अधिकारी वर्ग, सभी आपका सम्‍मान करेंगे. वहीं कारोबारी लोगों के लिए भी समय शुभ है. नया कारोबार शुरू करने या कारोबार में विस्‍तार कर सकते हैं. 

धन के साथ बढ़ेगा प्‍यार 

फरवरी में कुंभ राशि वालों के जीवन में धन की आमद भी तेज रहेगी. कोई बड़ा काम सफल हो सकता है. इनकम में बढ़ोतरी होगी. विशेष तौर पर बैंकिंग, निवेश योजनाओं पर काम करने के लिए समय शुभ है. 

इसके अलावा निजी लाइफ भी अच्‍छी रहेगी. प्रेम बढ़ेगा. पार्टनर के साथ आपका भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. आप रोमांटिक पल बिता सकते हैं. घर में माहौल अच्‍छा रहेगा. जो लोग सेहत की बेहतरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्‍हें अच्‍छे नतीजे मिलेंगे. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

