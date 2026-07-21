/4 महीने मौज काटने के लिए तैयार हो जाएं 5 राशि वाले, चातुर्मास में मिलेगा सौभाग्य, धन और समृद्धि

चातुर्मास 25 जुलाई 2026 से प्रारंभ होकर 20 नवंबर 2026 तक रहेगा. 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी है और 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी है. इस बीच भगवान विष्णु योगनिद्रा में रहेंगे, लेकिन 5 राशि पर जमकर कृपा बरसाते रहेंगे. यानी कि धार्मिक दृष्टि से तो यह समय खास है ही इस समय ग्रहों की चाल ज्योतिष की नजर से भी इन 4 महीनों को विशेष बना रही है.
शनि, गुरु, सूर्य जैसे प्रमुख ग्रहों की शुभ स्थिति के चलते चातुर्मास की ये अवधि 5 राशि वालों के लिए शुभ फलदायी रह सकती है. इन लोगों के जीवन को नई दिशा मिल सकती है या नई शुरुआत हो सकती है. खुशियां, धन-समृद्धि बढ़ेंगी. बड़ी सफलता के योग बनेंगे.
वृष राशि : ज्योतिष के अनुसार वृषभ राशि वालों के लिए यह चातुर्मास आर्थिक स्थिरता और मजबूती देने वाला साबित हो सकता है. नई नौकरी मिल सकती है. कारोबारियों को व्यापार का विस्तार करने के बड़े मौके मिल सकते हैं. आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. परिवार में नया सदस्य शामिल हो सकता है. यादगार लम्हे बिताएंगे.
कर्क राशि : गुरु ग्रह कर्क राशि में ही रहेंगे और यह समय आपकी बुद्धिमत्ता व निर्णय क्षमता को बढ़ाएगा. आपकी योग्यता बढ़ेगी, जिसे देखकर आपको नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी. रुके हुए काम पूरे होंगे. स्टूडेंट्स को परीक्षा में सफलता मिल सकती है.
तुला राशि : तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह इन लोगों को रिश्तों और करियर दोनों में नए मौके देंगे. आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. एक से ज्यादा स्त्रोतों से कमाई होगी. पार्टनरशिप में किए गए कामों से लाभ होगा. लव लाइफ को शादी का नाम दे सकते हैं.
धनु राशि : धनु राशि के स्वामी गुरु उच्च राशि में हैं और यह शुभ स्थिति इस राशि वालों को भाग्य का साथ देगी. आपको करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे. नया काम शुरू कर सकते हैं, जिसकी योजना आप लंबे समय से बना रहे थे. कुछ लोग विदेश यात्रा का आनंद ले पाएंगे.
मीन राशि : मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है, लेकिन चातुर्मास के दौरान शनि वक्री रहेंगे जो आपके कष्ट कर करेंगे. करियर में नए मौके मिलने के योग बन रहे हैं. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. सीनियर्स का साथ बड़ी मुश्किल से उबार देगा. मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)