Aaj Ka Rashifal 28 october 2025: ज्‍योतिष के अनुसार 28 अक्‍टूबर 2025 को चंद्रमा धनु राशि में संचरण करेंगे और देर रात मकर में प्रवेश करेंगे. वहीं आज छठ महापर्व के आखिरी दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्‍य दिया जाएगा. जानिए सूर्य-चंद्रमा समेत अन्‍य ग्रहों का सभी 12 राशियों पर क्‍या प्रभाव रहेगा. पढ़ें आज का राशिफल.

मेष राशिफल 28 अक्‍टूबर 2025

आज चंद्रमा धनु में रहकर आपके लिए भाग्यवृद्धि का संकेत दे रहा है. आप किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेंगे. बच्चों का सहयोग उत्साह बढ़ाएगा. मंगल और बुध के वृश्चिक में संयोग से आत्मविश्वास और गहराई भरे विचार आपको सही निर्णय लेने में मदद करेंगे. प्रेम संबंधों में सौभाग्य रहेगा और व्यापारियों को नया कार्य प्रारंभ करने का अवसर मिल सकता है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

अतिरिक्त सुझाव: आज के दिन अपने पुराने मित्रों से संपर्क करना लाभकारी रहेगा. किसी रचनात्मक या कला से जुड़े कार्य में सफलता मिलेगी. शाम के समय ध्यान और योग से मानसिक शांति बढ़ेगी.

यह भी पढ़ें: 2026 में सूर्य की राशि में रहेंगे 'केतु', 4 राशि वालों को देंगे अचानक धन और प्रसिद्धि, रातों-रात बदल जाएगी जिंदगी

शुक्र के कन्या में होने से आज आपके मन में आलोचनात्मक भाव या असंतोष रह सकता है. काम में रुकावटें और मूड स्विंग्स संभव हैं. मंगल का वृश्चिक में होना जीवनसाथी से मतभेद बढ़ा सकता है - इसलिए वाणी में संयम रखें. सट्टे या निवेश में सोच-समझकर कदम उठाएं. वाहन चलाते समय सावधानी आवश्यक है. प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव रहेगा.

अतिरिक्त सुझाव: आज स्वास्थ्य और खान-पान पर विशेष ध्यान दें. घर में छोटे सुधार और सजावट से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी. मित्रों और सहकर्मियों के साथ संवाद लाभकारी रहेगा.

मिथुन राशिफल 28 अक्‍टूबर 2025

बुध-मंगल का वृश्चिक में योग आज कार्यक्षेत्र में गहरी सोच और रणनीति का लाभ देगा. अविवाहित जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव का योग बनेगा. कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत मिलेगी. चंद्रमा धनु में होने से साझेदारी और संबंधों में ऊर्जा आएगी. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और ससुराल पक्ष से लाभ संभव है. स्वास्थ्य पर ध्यान दें, विशेषकर थकान या मानसिक दबाव से बचें.

अतिरिक्त सुझाव: आज निवेश और नए प्रोजेक्ट में भागीदारी लाभकारी रहेगी. यात्रा और मित्रों के साथ समय बिताना मन को प्रसन्न करेगा. दिन का अंत परिवार के साथ सुखपूर्वक बिताएं.

कर्क राशिफल 28 अक्‍टूबर 2025

गुरु के कर्क में स्थित होने से आपको बौद्धिक और भावनात्मक शक्ति मिलेगी, परंतु चंद्रमा धनु में आज मानसिक विचलन और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की सलाह दे रहा है. अपने योजनाओं को गुप्त रखें. किसी प्रतियोगिता में भाग लेने वालों के लिए सफलता संघर्ष के बाद मिलेगी. आर्थिक मामलों में उधारी से बचें. स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें.

अतिरिक्त सुझाव: आज ध्यान और योग से मानसिक संतुलन बनाए रखें. पारिवारिक और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने से लाभ होगा. पुराने विवादों को हल करने का दिन अनुकूल है.

यह भी पढ़ें: पैदाइशी लकी होते हैं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, 'सूर्य' देते हैं ऊंचा पद, बेशुमार दौलत-शोहरत, लीडरशिप में होते हैं अव्‍वल

सिंह राशिफल 28 अक्‍टूबर 2025

चंद्रमा धनु में और सूर्य तुला में होने से रचनात्मकता, उत्साह और लोकप्रियता बढ़ेगी. प्रेमी युगलों के लिए शुभ समय है. व्यापारी अपने कार्यों में नए निर्णय लेकर लाभ प्राप्त करेंगे. मंगल वृश्चिक में आपको साहस देगा परंतु जल्दबाजी से बचें. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे. सट्टे में लाभ और स्वास्थ्य दोनों पक्ष में अनुकूलता रहेगी.

अतिरिक्त सुझाव: आज नई परियोजनाओं की योजना बनाना लाभकारी रहेगा. मित्रों और परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. छोटे आर्थिक निवेश सोच-समझकर करें.

कन्या राशिफल 28 अक्‍टूबर 2025

शुक्र के अपनी ही राशि कन्या में होने से आज घर-परिवार में आनंद और सुविधा का माहौल रहेगा. माता-पिता का सहयोग मिलेगा और संपत्ति संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी. चंद्रमा धनु से मकर की ओर बढ़ते हुए पारिवारिक उत्सव का संकेत दे रहा है. घर की साज-सज्जा, खरीदारी और मनोरंजन पर व्यय बढ़ सकता है. जीवनसाथी से प्रेम और सहयोग मिलेगा.

अतिरिक्त सुझाव: दिन की शुरुआत ध्यान या प्रार्थना से करें. स्वास्थ्य और खान-पान पर ध्यान दें. मित्रों या रिश्तेदारों के साथ संवाद लाभकारी रहेगा.

तुला राशिफल 28 अक्‍टूबर 2025

सूर्य के आपकी ही राशि में होने से आत्मविश्वास और पहचान बढ़ेगी. आज किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए समय अच्छा है. मंगल-बुध का वृश्चिक में संयोग आर्थिक क्षेत्र में लाभकारी योजनाएं लाएगा, परंतु अधिक थकान से बचें. पड़ोसियों या मित्रों से संबंधों में सुधार होगा. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें. भोजन में संयम रखें.

अतिरिक्त सुझाव: आज यात्रा और नई परियोजनाओं में भागीदारी लाभकारी रहेगी. सामाजिक संपर्क और नेटवर्किंग में सफलता मिलेगी. शाम के समय विश्राम और ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त होगी.

वृश्चिक राशिफल 28 अक्‍टूबर 2025

मंगल और बुध का आपकी ही राशि में संयोग आज आपको शक्ति, आत्मबल और कार्यकुशलता देगा. हालांकि यह ऊर्जा कुछ मानसिक दबाव भी ला सकती है. किसी कठिन कार्य को पूरा करने के लिए आप सक्षम रहेंगे. भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा. जीवनसाथी का साथ प्रेरणा देगा. धन प्राप्ति में थोड़ी देरी संभव है परंतु परिणाम संतोषजनक रहेंगे.

अतिरिक्त सुझाव: आज निवेश और साझेदारी में सतर्क रहें. स्वास्थ्य में हल्का व्यायाम और संतुलित आहार फायदेमंद रहेगा. मित्रों और परिवार के साथ समय बिताना मन को आनंद देगा.

धनु राशिफल 28 अक्‍टूबर 2025

चंद्रमा आपकी ही राशि में रहकर आज दिन भर आपको उत्साह और आत्मविश्वास देगा. पारिवारिक माहौल आनंददायक रहेगा. परिवार या समाज में सम्मान की प्राप्ति होगी. गुरु का कर्क में होना धनलाभ और स्थिरता का योग बना रहा है. दाहिनी आंख या सिर में हल्की तकलीफ संभव है. सायंकाल चंद्रमा मकर में जाते ही जिम्मेदारियों की भावना बढ़ेगी.

अतिरिक्त सुझाव: आज नए अवसर मिल सकते हैं, उन्हें समझदारी से अपनाएं. मित्रों और परिवार के साथ मधुर संबंध बनाए रखें. दिन का अंत आध्यात्मिक या ध्यान संबंधी गतिविधियों में करें.

यह भी पढ़ें: साल 2026 में शनि लुटाएंगे इन 4 राशियों पर पैसा, गिन-गिनकर सारी ख्‍वाहिशें होंगी पूरी, दुश्‍मन भी झुकाएंगे सिर

मकर राशिफल 28 अक्‍टूबर 2025

रात 10:15 पर चंद्रमा आपके राशि में प्रवेश कर मन में गंभीरता और एकाग्रता बढ़ाएगा. दिन के पहले भाग में उदासी रह सकती है, पर शाम तक परिस्थितियां सुधारेंगी. शनि मीन में रहकर कर्म को मजबूती दे रहा है - अतः धैर्य बनाए रखें. यात्राओं में सावधानी रखें. प्रेमी-प्रेमिका के लिए दिन शुभ रहेगा. ध्यान और शांति से कार्य करें.

अतिरिक्त सुझाव: आज आर्थिक निर्णय सोच-समझकर लें. स्वास्थ्य और खान-पान पर ध्यान दें. कार्यस्थल में अनुशासन बनाए रखना लाभकारी रहेगा.

कुंभ राशिफल 28 अक्‍टूबर 2025

राहु के आपकी राशि में रहने से आज अचानक निर्णयों से बचें. सूर्य तुला में भाग्य को बढ़ा रहा है, जिससे नए निवेश या योजनाएं लाभकारी सिद्ध होंगी. आपकी वाणी मधुर रहेगी और लोग आपके विचारों से प्रभावित होंगे. शुक्र कन्या में रहकर खर्च बढ़ा सकता है, अतः संयम आवश्यक है. स्वास्थ्य में हल्की थकान रह सकती है.

अतिरिक्त सुझाव: आज मित्रों और सामाजिक नेटवर्क से लाभ मिलेगा. यात्रा और संपत्ति से संबंधित निर्णय सोच-समझकर लें. ध्यान और योग से मानसिक संतुलन बनाए रखें.

मीन राशिफल 28 अक्‍टूबर 2025

शनि के आपकी राशि से स्थित (मीन में) होने से आज कर्म पर फोकस रहेगा. समाज में आपकी छवि मजबूत बनेगी. चंद्रमा धनु में कार्यक्षेत्र में पहचान दिलाएगा, जबकि मंगल का वृश्चिक में रहना यात्राओं और नए अवसरों का द्वार खोलेगा. व्यापारियों के लिए लाभकारी समय है. निर्णय सोच-समझकर लें. दिन प्रसन्नता और आत्मविश्वास से भरा रहेगा.

अतिरिक्त सुझाव: आज मित्रों और सहकर्मियों के साथ सहयोग लाभकारी रहेगा. शिक्षा और कौशल विकास में समय लगाना फायदेमंद होगा. शाम के समय पारिवारिक और व्यक्तिगत समय का आनंद लें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)