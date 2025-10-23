Advertisement
Chhath Puja 2025: छठ पूजा पर अर्घ्य देते समय सूर्यदेव के इन मंत्रों का करें जाप, व्यक्तित्व में आएगा निखार और मनोकामनाएं होंगी पूरी!

Chhath Puja 2025 Surya Mantra List: लोक आस्था का महापर्व छठ पर सूर्य देव को अर्घ्य देते समय किन मंत्रों का जाप करना अति शुभ होता है और सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है, आइए इस कड़ी में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 23, 2025, 06:35 PM IST
Surya Mantra
Chhath Puja 2025 Surya Mantra: लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा पर सूर्य देव की पूजा आराधना करने और अर्घ्य देने का विशेष विधान है. छठ पर्व पर चार दिनों का कठिन व्रत रखा जाता है और पूरी श्रद्धा और निष्ठा के विधि विधान से छठी मइया की पूजा की जाती है.  छठ पूजा पर डूबते और उगते हुए सूर्य की पूजा की जाती है. इस साल छठ पूजा 25 अक्टूबर 2025 को नहाय खाय से शुरू होकर 28 अक्टूबर 2025 को सुबह के अर्घ्य के साथ समाप्त होगा. इस कड़ी में हम जानेंगे कि सूर्य को अर्घ्य देते समय किन मंत्रों का जाप करें जिससे सूर्यदेव की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे.

सूर्य देव के विशेष मंत्र
सूर्य देव का बीज, इस मंत्र का जाप सूर्य देव की पूजा के समय करें. शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा और स्वास्थ्य बेहतर होगा.
मंत्र: ॐ ह्रीं सूर्याय नमः.

आदित्य हृदयम मंत्र का जाप करने से व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है और रूके काम बनते हैं.
नमस्कारं च देवेशं लोकनाथं जगतां पतिं
सूर्यमस्तकं बध्यं ब्राह्मणं बद्धमाश्रयेत्॥

सूर्य सिद्धि मंत्र, इस मंत्र का जाप कर सूर्य देव को सिद्ध किया जा सकता है. इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है और जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है.
ॐ सूर्याय सुर्याय नमः

सूर्य प्रार्थना मंत्र
सूर्य भगवान की प्रार्थना करते हुए इस मंत्र का जाप करें।
ग्रहाणामादिरादित्यो लोक लक्षण कारक:।
विषम स्थान संभूतां पीड़ां दहतु मे रवि।।

सू्र्यदेव का मंत्र- ॐ ऐहि सूर्य सहस्त्रांशों तेजो राशे जगत्पते, अनुकंपयेमां भक्त्या, गृहाणार्घय दिवाकर:।
सू्र्यदेव का मंत्र- ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्रकिरणाय मनोवांछित फलम् देहि देहि स्वाहा।।

सू्र्यदेव के अन्य मंत्र
ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः।
ॐ सूर्याय नम:।
ॐ घृणि सूर्याय नम:।

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

