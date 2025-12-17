आग के घोड़े पर सवार है साल 2026! चायनीज राशिफल से जानिए कैसा रहेगा आपके लिए अगला साल

Chinese Rashifal 2026 in Hindi : चीनी ज्‍योतिष में भी राशि के आधार पर व्‍यक्ति की पर्सनालिटी बताई जाती है, साथ ही उसका भविष्‍यफल बताया जाता है. भले ही दुनिया के लिए नया साल 1 जनवरी 2026 से शुरू हो रहा है लेकिन चीनी नववर्ष 17 फरवरी 2026 से शुरू होगा. चायनीज ऐस्‍ट्रोलॉजी के मुताबिक नया साल अग्नि घोड़े का साल है. इससे पहले साल 1966 में अग्नि घोड़े का वर्ष आया था. अपने जन्‍म के साल से जानिए अपनी चायनीज राशि और साल 2026 का चायनीज राशिफल.

चायनीज राशि और राशिफल

1. चूहा (Rat) - जिनका जन्‍म वर्ष 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 है.

यह साल आपको तरक्‍की करने के कई मौके देगा. यदि आप अवसरों का लाभ उठाने में सफल रहे तो खूब सफलता पाएंगे. लेकिन जोश में होश ना खोएं, सावधानी बरतें.

2. बैल (Ox) - जिनका जन्‍म वर्ष 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 है.

साल 2026 आपको आर्थिक और पेशेवर स्थिरता देगा. आपकी मेहनत का फल मिलेगा. इनकम में बढ़ोतरी होगी.

3. बाघ (Tiger) - जिनका जन्‍म वर्ष1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 है.

अग्नि घोड़े का साल 2026 आपका साहस बढ़ाएगा और आपके लिए नए रास्ते भी खुलेगा. जिस सफलता का आपको लंबे समय से इंतजार था, वो इस साल आपको मिल सकती है.

4. खरगोश (Rabbit) - जिनका जन्‍म वर्ष 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 है.

आपके लिए साल 2026 बेहद भाग्यशाली है. आपको ढेर सार पैसा भी मिलेगा. साथ ही प्रमोशन, तरक्‍की मिलेगी. आपका कद बढ़ेगा. मजबूत व्‍यक्ति के तौर पर उभरेंगे.

5. ड्रैगन (Dragon) - जिनका जन्‍म वर्ष 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 है.

इस साल आपके करियर में प्रगति की रफ्तार धीमी हो सकती है. लिहाजा धैर्य रखें. बिना डरे अपना काम ईमानदारी से करते रहें, फल जरूर मिलेगा.

6. सांप (Snake) - - जिनका जन्‍म वर्ष1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 है.

इस साल यदि आप अपनी समझदारी का परिचय दें और अच्‍छी रणनीति बनाकर अपने लक्ष्‍यों का पीछा करें तो सफलता निश्चित मिलेगी. आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी.

7. घोड़ा (Horse) - जिनका जन्‍म वर्ष 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 है.

इस साल आपकी ऊर्जा बढ़ी हुई रहेगी, जिससे आप तेज गति से अपने काम निपटाते जाएंगे. साथ ही इस साल आप बड़े फैसले ले सकते हैं. कुछ मिलाकर साल 2026 आपके लिए बेहद शुभ रह सकता है.

8. भेड़ (Sheep/Goat) - जिनका जन्‍म वर्ष 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 है.

यह साल आपको शांति और समृद्धि देगा. रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. गुजरते समय के साथ जिंदगी बेहतर होती जाएगी. इस शुभ समय का भरपूर फायदा लें.

9. बंदर (Monkey) - - जिनका जन्‍म वर्ष 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 है.

साल 2026 आपको रचनात्मकता और नए विचार देगा. यदि इनका अच्‍छे से उपयोग कर पाए तो आप कई उपलब्धियां अपने नाम कर सकते हैं.

10. मुर्गा (Rooster) - जिनका जन्‍म वर्ष 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029 है.

आपको कड़ी मेहनत का फल मिलेगा. साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी. जीवन स्‍तर बेहतर होगा.

11. कुत्ता (Dog) - जिनका जन्‍म वर्ष 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 है.

आपमें ईमानदारी और दृढ़ता की भावना बढ़ेगी, जो आपको पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में सफलता दिलाएगी.

12. सूअर (Pig) - जिनका जन्‍म वर्ष 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031 है.

यह साल आपके लिए बेहद शुभ है. ढेर सारी खुशियां, पैसा और उन्‍नति आपका इंतजार कर रही है. कई सपने पूरे होंगे.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)