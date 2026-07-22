कैसा होता है चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोगों का स्वभाव, ताकत और कमजोरी?

ज्योतिष शास्त्र में चित्रा को राशिचक्र का चौदहवां नक्षत्र माना जाता है, जो कन्या और तुला राशि के बीच समान रूप से बंटा हुआ है. मंगल ग्रह के प्रभाव और विश्वकर्मा देवता के आशीर्वाद वाले इस नक्षत्र के जातकों का जीवन कला, संघर्ष और आंतरिक शक्ति से भरा होता है. आइए जानते हैं चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोगों की ताकत, कमियां और उनके व्यक्तित्व से जुड़े खास पहलू क्या हैं.
चित्रा राशिचक्र का 14वां नक्षत्र है. यह नक्षत्र समूह कन्या और तुला राशियों में बराबर बंटा हुआ है. कन्या राशि का स्वामी बुध है और तुला राशि का स्वामी शुक्र है. चित्रा का शाब्दिक अर्थ बिंब, कलाकृति, चित्र या तस्वीर होता है. इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह मंगल है.
इस नक्षत्र समूह के अधिष्ठाता देवता त्वष्टा हैं, जिन्हें विश्वकर्मा भी कहा जाता है. जो इस ब्रह्मांड के खगोलीय वास्तुकार हैं.
चित्रा, मंगल, बुध और शुक्र का समन्वय यह दर्शाता है कि लक्ष्य हासिल करने से पहले व्यक्ति को कई तरह की अग्निपरीक्षाओं और तूफानों का सामना करना पड़ता है.
आपकी आंतरिक शक्ति बाहरी आवरण को तोड़कर बाहर निकलने के लिए व्याकुल रहती है, यही कारण है कि संघर्ष और बाधाएं आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाती हैं.
इस प्रक्रिया में कभी कभी व्यक्ति खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगता है. ये स्थिति समुद्र मंथन की तरह है, बिना कठिन परिश्रम और मंथन के जीवन का अमृत प्राप्त नहीं किया जा सकता.
जब जीवन के असली रहस्य का उद्घाटन होगा, तभी आपकी सफलता का असली चित्र प्रकट होगा.
आपकी अनेक चुनौतियों में से एक मुख्य चुनौती आपकी अति कामातुरता या सेक्स की प्रबल इच्छा हो सकती है, जिसे समझते हुए आपको सही दिशा में इस्तेमाल करना होगा.
अत्यधिक भोग विलास में डूबे रहने या जरूरत से ज्यादा जुनूनी होने से आपका पतन भी हो सकता है.
कभी कभी आपका तेज मिजाज भी आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है. आत्मकेंद्रित और अहंवादी प्रवृत्ति पर आपको समय रहते अंकुश लगाना होगा.
चंद्रशेखर (पूर्व प्रधानमंत्री) – चित्रा (तुला राशि)
डिंपल कपाड़िया – चित्रा (कन्या राशि)
अनिल कपूर – चित्रा (कन्या राशि)
बेनजीर भुट्टो – चित्रा (तुला राशि)
डिस्क्लेमर: यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.