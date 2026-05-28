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Hindi Newsऐस्ट्रोमोती जैसी चमक, सर्प जैसा रहस्य…कमाल के होते हैं चित्रा नक्षत्र में जन्‍मे लोग, एक कमी बनती है बर्बादी का कारण

मोती जैसी चमक, सर्प जैसा रहस्य…कमाल के होते हैं चित्रा नक्षत्र में जन्‍मे लोग, एक कमी बनती है बर्बादी का कारण

चित्रा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है, जिसमें मोती जैसी चमक और सर्प जैसी रहस्यमयी शक्ति दोनों छिपी होती हैं? यही वजह है कि चित्रा नक्षत्र वालों की जिंदगी बाहर से जितनी आकर्षक दिखती है, अंदर उतनी ही तूफानी होती है.

Written By  Dr. Ajay Bhambi |Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: May 28, 2026, 08:45 AM IST
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मोती जैसी चमक, सर्प जैसा रहस्य…कमाल के होते हैं चित्रा नक्षत्र में जन्‍मे लोग, एक कमी बनती है बर्बादी का कारण

जिस तरह हर व्‍यक्ति की जन्‍म राशि और लग्‍न होता है, वैसे ही जन्‍म का नक्षत्र भी होता है. व्‍यक्ति किस नक्षत्र में पैदा हुआ है इसका पता उसकी कुंडली से चलता है. ज्‍योतिष में 27 नक्षत्र बताए गए हैं, जिसमें चित्रा नक्षत्र 14वां तारा है. यह दो राशियों- कन्या और तुला में बराबर बंटा है. कन्या राशि का स्वामी बुध है और तुला का शुक्र. यानी इसमें बुध की बुद्धि और शुक्र का वैभव दोनों है!

अवसरों का सितारा है चित्रा नक्षत्र 

चित्रा नक्षत्र को 'अवसरों का सितारा' कहा जाता है, जिसका प्रतीक है 'चमकता मोती'. चित्रा का अर्थ ही है कलाकृति, चित्र या तस्वीर. इसके स्वामी ग्रह पराक्रमी मंगल हैं और देवता हैं त्वष्ट्रा यानी विश्वकर्मा- जो इस ब्रह्मांड के खगोलीय आर्किटेक्ट हैं.

यही वजह है कि चित्रा नक्षत्र वाले लोग भीड़ में सबसे अलग नजर आते हैं… लेकिन उनकी एक कमजोरी रिश्ते, करियर और सम्मान सब कुछ दांव पर लगा सकती है. 

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चित्रा का रहस्य: मोती और सर्प का विरोधाभास

चित्रा नक्षत्र सबसे रहस्यमयी है. मोती इसका प्रतीक है जो देखने में बेहद लुभावना लगता है, लेकिन इसमें सर्प यानी सांप की रहस्यमयी क्षमता भी छिपी होती है. इसमें खतरा और विवेक दोनों साथ चलते हैं. मोती को संस्कृत में 'मुक्ता' कहते हैं, जिसका अर्थ है मोक्ष. 

सुनने में सतही तौर पर इन लोगों की मुक्ति आसान लगती है, लेकिन इसका असली मर्म सिर्फ एक योगी समझ सकता है जो कठोर तप और तूफानों से गुजरता है. 

(यह भी पढ़ें: इन मूलांक वालों की दुश्मन भी करते हैं इज्जत! पीठ पीछे इन खूबियों की करते हैं तारीफ)

एक गलती कर देती है बर्बाद 

इस नक्षत्र की मूल प्रेरणा 'काम' यानी वासना है. जो अज्ञान के अंधेरे में धकेल सकती है, क्योंकि इसका गुण 'तमस' यानी अकर्मण्यता है. चित्रा नक्षत्र वाले लोग आकर्षण से भरी जिंदगी जीते हैं. लेकिन अगर इच्छाओं पर नियंत्रण न हो तो वही आकर्षण पतन का कारण भी बन सकता है. 

ऐसे में भगवान विश्वकर्मा की कृपा की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है. विश्वकर्मा का काम है  फालतू चीजों को काट-छांटकर अलग कर देना, जैसे कोई बागबान किसी बाग को काट-छांट कर और शिल्पकार किसी शिल्प को काट-छांटकर तराशता है. इससे आपकी जिंदगी का असली सुंदर चित्र उभर कर सामने आता है.

चित्रा नक्षत्र वालों की ताकत 

ये लोग अग्निपरीक्षा देकर बाहर निकल आते हैं. यानी कि इनमें तूफान को चीरकर बाहर आने और सफल होने की क्षमता होती है. इनके जीवन में कष्ट और बाधाएं अमृत मंथन की तरह आती हैं. वहीं आंतरिक शक्ति बाहरी आवरण को छेदकर बाहर निकलने के लिए व्याकुल रहती है. तूफानों के बाद ही इनकी असली सफलता का चित्र प्रकट होता है.

चित्रा नक्षत्र वालों की कमजोरी 

इन लोगों में सेक्स की प्रबल इच्छा होती है. ये बेहद जुनूनी और अहंकारी हो सकते हैं. जिसके कारण इनका जीवन कई बार बड़ी मुसीबतों में फंस जाता है. आज के युवाओं में एक बड़ी समस्‍या है फोकस की कमी और चित्रा नक्षत्र की सबसे बड़ी चुनौती भी यही है…भोग-विलास या सेक्स की प्रबल इच्छा पर नियंत्रण न रखने से पतन हो सकता है. बेहद आत्मकेंद्रित होना और 'मैं सबसे श्रेष्ठ हूं' वाला अहंकार नजदीकी रिश्तों को तोड़ सकता है. इस पर अंकुश लगाना चाहिए. 

(यह भी पढ़ें: साल गुजरने के साथ और हसीन हो जाती हैं ये बर्थडेट वाली महिलाएं, बढ़ती उम्र का नहीं पड़ता फर्क)

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dr. Ajay Bhambi

डॉ. अजय भाम्‍बी देश के मशहूर ज्‍योतिषाचार्य हैं. 

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