घर की किस दिशा में कौनसा रंग कराना शुभ, अपनाएं वास्‍तु के ये टिप्‍स, छू भी नहीं पाएगी तंगी और समस्‍याएं

Vastu Tips For Home Colour : दिवाली से पहले घरों में रंग-रोगन का काम शुरू हो गया है. इस दौरान वास्‍तु के नियमों का ध्‍यान रखना जरूरी है, ताकि घर में सकारात्‍मकता और सुख-समृद्धि बनी रहे. जानिए घर में किस जगह कौनसा कलर करवाना शुभ होता है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 09, 2025, 08:04 AM IST
घर की किस दिशा में कौनसा रंग कराना शुभ, अपनाएं वास्‍तु के ये टिप्‍स, छू भी नहीं पाएगी तंगी और समस्‍याएं

Colour Vastu Tips : वास्‍तु शास्‍त्र में रंगों को बहुत महत्‍व दिया गया है. हर रंग की अपनी ऊर्जा होती है और वो आसपास के माहौल पर बड़ा असर डालती है. साथ ही वास्‍तु में हर दिशा की भी ऊर्जा बताई है. लिहाजा घर में कलर या पेंट करवाते समय यह ध्‍यान रखना जरूरी है कि किस दिशा में किस जगह पर कौनसा कलर करवाना वास्‍तु के अनुसार सही है. ताकि हर जगह पर ऊर्जा का सही संतुलन बना रहे और घर में सकारात्‍मकता व सुख-समृद्धि बनी रहे. जानिए वास्तु के अनुसार किस कमरे में कौनसा रंग करवाना चाहिए?

घर में कलर करवाने के वास्तु नियम 

पूजा घर - वास्तु के अनुसार, पूजाघर का रंग पीला, हल्‍का नारंगी रंग कराना सबसे शुभ होता है. इसके अलावा हल्‍का नीला रंग भी करवा सकते हैं. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. लेकिन ध्‍यान रहे कि गलती से भी घर के मंदिर में काला या गहरा नीला रंग ना करवाएं. 

किचन - किचन में लाल, नारंगी या हरा रंग कराना शुभ माना गया है. यहां भी काला या गहरा नीला रंग ना करवाएं. 

बेडरूम - बेडरूम में पिंक, हल्‍का जामुनी, पेस्‍टल ब्‍लू या पेस्‍टल ग्रीन करवाना शुभ होता है. इससे पति-पत्‍नी का रिश्‍ता मजबूत होता है. दिमाग शांत रहता है और अच्‍छी नींद आती है. 

बाथरूम - वास्तु के मुताबिक, बाथरूम में सफेद रंग या आसमानी रंग का पेंट करवाना उचित होता है. यहां पीला या नारंगी रंग ना करवाएं, वरना भयंकर वास्‍तु दोष पैदा होगा. 

गेस्‍ट रूम - वास्तु के हिसाब से घर के गेस्ट रूम में सफेद या ऑफ-व्हाइट कलर करवाना शुभ होता है. 

स्‍टडी रूम - स्टडी रूम में लाल, गुलाबी, नीला या हरा रंग का पेंट कराने एकाग्रता और सकारात्‍मकता बढ़ती है. बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है.

डाइनिंग रूम - वास्तु के अनुसार डाइनिंग रूम में पेस्टल ग्रीन, नीला और गुलाबी रंग का इस्तेमाल करना शुभ होता है. 

ड्राइंगरूम - ड्राइंगरूम में सफेद, आइवेरी, हल्‍का भूरा रंग करवा सकते हैं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

