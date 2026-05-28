घर में बिना बात के होते हैं झगड़े तो कोनों में छिड़कें केसर का पानी, यहां बताए गए तरीकों से खिंची चली आएगी सुख-समृद्धि

Feng Shui Home Rejuvenation: अपने घर की ऊर्जा को ताजा और खुशनुमा रखना फेंग शुई में बहुत जरूरी है. घर सिर्फ दीवारों, फर्नीचर और सजावट से बना हुआ स्थान नहीं होता है. ये एक जीता-जागता स्थान होता है, जो उसमें रहने वाले लोगों की भावनाओं, विचारों, बातचीत और ऊर्जा को लगातार सोखता रहता है.

जैसे हमारा शरीर कभी-कभी थका हुआ, भारी या रुकावट भरा महसूस करता है, वैसे ही घर की ऊर्जा भी समय के साथ एक जगह थम या रुक सकती है. जब ऐसा होता है, तो नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है. घर साफ दिख सकता है, लेकिन फिर भी उसमें अधूरापन, भारीपन या बेचैनी महसूस हो सकती है. ऐसी रुकी हुई ऊर्जा की वजह से बिना बात के झगड़े, चिड़चिड़ापन, कामों में देरी, नींद में रुकावट, सेहत से जुड़ी परेशानियां, दुर्घटनाएं या यह भावना आ सकती है कि चीजें आसानी से आगे नहीं बढ़ रही हैं.

घर की ऊर्जा को ताजा और शुद्ध करें...

इसीलिए मैं हमेशा सलाह देती हूं कि महीने में कम से कम एक बार अपने घर की ऊर्जा को ताजा और शुद्ध जरूर करें. यह बीमारी, बहस, तनाव, घर की मरम्मत के काम, भावनात्मक परेशानी या परिवार के किसी मुश्किल दौर के बाद और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है. ये आसान फेंग शुई तरीके घर के माहौल को बिल्कुल नया कर देते हैं और घर में तालमेल, खुशियां और समृद्धि वापस लाने में मदद करते हैं.

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सबसे पहला कदम है अपने रहने की जगह से खराब तरंगों और असर को हटाना. जब आप घर साफ करें, तो यह मत सोचिए कि आप सिर्फ धूल हटा रहे हैं. यह भी सोचिए कि आप उस पुरानी, नकारात्मक और थकी हुई ऊर्जा को साफ कर रहे हैं, जो समय के साथ इकट्ठा हो गई है. धूल, कबाड़, टूटी हुई चीजें और बिना इस्तेमाल का सामान रुकी हुई नकारात्मक ऊर्जा को रोक कर रखते हैं. जैसे ही ये चीजें हटती हैं, घर तुरंत ही हल्का महसूस होने लगता है.

कमरों के कोनों को करें साफ-सुथरा

दूसरा कदम है कमरों के कोनों को साफ-सुथरा करना. कोने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा ऊर्जा सोखते हैं. अगर कोनों में गंदे कपड़े, पुरानी पत्रिकाएं, खिलौने, गत्ते के डिब्बे, टूटी चीजें या ऐसी चीजें पड़ी हैं जो सालों से इस्तेमाल नहीं हुईं, तो जीवन की सकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है. अपने घर में चारों तरफ घूमें और हर कोने को ध्यान से देखें बैठक, बेडरूम, रसोई, परिवार का कमरा और बालकनी भी, अगर कबाड़ दिखे, तो उसे हटा दें. या तो उन्हें अच्छे से संभालकर रखें या फिर घर से बाहर निकाल दें. जब आप अपने घर में खाली जगह बनाते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में भी नए अवसरों, आशीर्वादों और खुशहाली के लिए जगह बनाते हैं.

तीसरा कदम है दरवाजों और खिड़कियों के सामने से रुकावटें हटाना. फेंग शुई में दरवाजे और खिड़कियां बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ताजा और सकारात्मक ऊर्जा यहीं से घर में आती है. मुख्य दरवाजे को 'ऊर्जा का मुख' कहा जाता है. अगर घर के प्रवेश द्वार पर गत्ते के डिब्बे, जूते-चप्पल, सूखते हुए पौधे, धूल भरे नकली फूल, पुराने अखबार या गैर-जरूरी चीजें जमा हैं, तो ऊर्जा का बहाव कमजोर हो जाता है. प्रवेश द्वार पर लगी रुकावट जिंदगी में तरक्की को रोक सकती है. इसलिए मुख्य द्वार को साफ, चमकदार और स्वागत भरा रखें. खिड़कियां भी आसानी से खुलनी चाहिए और उनके सामने कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, ताकि ताजा ऊर्जा और सूरज की रोशनी बिना किसी बाधा के अंदर आ सके.

चौथा कदम है फर्श को धूप के पानी और सफेद सिरके से साफ करना. फर्श बहुत ज्यादा ऊर्जा सोखते हैं क्योंकि पूरे दिन सब लोग उन पर चलते हैं. नकारात्मक तरंगों को हटाने का एक बहुत असरदार तरीका है कि धूप के पानी में थोड़ा सफेद सिरका मिलाकर पोछा लगाएं. सफेद सिरका गंदगी और भारीपन को दूर करने में मदद करता है, और धूप का पानी घर में मजबूत सकारात्मक ऊर्जा लाता है. धूप का पानी बनाने के लिए साफ पानी को कुछ घंटों के लिए सूरज की तेज धूप में रख दें और फिर उससे पोछा लगाएं. पोछा लगाते समय मन में यह सोचें कि आपके घर से सारा सूनापन, नकारात्मकता और रुकावटें बहकर दूर जा रही हैं.

कुशन कवर, पर्दे, कालीन को साफ करना...

पांचवां कदम है कुशन कवर, पर्दे, कालीन और कपड़ों को लगातार साफ करना. ये रो जमर्रा की चीजें अक्सर अनदेखी रह जाती हैं, लेकिन ये बासी ऊर्जा, धूल और भारीपन को बहुत ज्यादा सोखती हैं. कुशन कवर को लगातार धोते रहें. पर्दों को कुछ महीनों में साफ और वॉश करें. कालीनों को वैक्यूम क्लीनर से साफ और ताजा करते रहें. जब भी संभव हो, तकिए, कुशन और कंबलों को धूप में रखें. धूप खिली होने पर इन चीजों को बाहर रखना सुस्ती भरे असर को हटाने और घर को सकारात्मक ऊर्जा से दोबारा भरने का प्राकृतिक और शक्तिशाली तरीका है.

कबाड़ को बाहर निकालें...

जब घर पूरी तरह से साफ और कबाड़ से मुक्त हो जाए, तब आप उस जगह को दोबारा ऊर्जावान बनाना शुरू कर सकते हैं. सुबह के समय दरवाजे और खिड़कियां खोलें. सबसे अच्छा होगा कि आप यह काम 'ड्रैगन आवर' यानी सुबह 7 से 9 बजे के बीच, या स्नेक आवर यानी सुबह 9 से 11 बजे के बीच किसी अच्छे धूप वाले दिन करें. ताजा हवा, सूरज की रोशनी और नई सकारात्मक ऊर्जा को अपने घर में आने दें. अगर बहुत बारिश हो रही हो या वह दिन ऊर्जा के लिहाज से सही न लगे, तो कोई और दिन चुन लें.

घर को शुद्ध करें

इसके बाद अगरबत्ती या धूपबत्ती से घर को शुद्ध करें. एक अच्छी अगरबत्ती जलाएं और मुख्य प्रवेश द्वार से शुरू करके घड़ी की सुई की दिशा में (क्लॉकवाइज) पूरे घर में घूमें. हर कमरे में शांत मन और साफ इच्छा के साथ जाएं. जैसे-जैसे अगरबत्ती का धुआँ फैलता है, मन में सोचें कि सारी नकारात्मक, बासी और भारी ऊर्जा खत्म हो रही है. सोचें कि आपका घर आशीर्वाद, सुरक्षा, तालमेल और समृद्धि से भर रहा है.

आप इस दौरान इस मंत्र का जाप कर सकते हैं- नमः सर्व तथागत अवलोकिते ओम सम्भर सम्भर हूं

इसे 21 बार जपें और इस महक को अपने घर के रक्षक और धन के देवताओं को समर्पित करें. यह तरीका लगातार आजमाया जा सकता है ताकि घर का माहौल अच्छा बना रहे. यह विशेष रूप से तब बहुत काम आता है जब घर भारी महसूस हो, घर में झगड़े हुए हों, या मेहमानों के आने-जाने के बाद घर की शांति थोड़ी बिगड़ गई हो.

एक और बहुत सुंदर तरीका है केसर का पानी छिड़कना. थोड़ी सी केसर को गुनगुने पानी में भिगो दें और उसका सुनहरा रंग आने दें. जब पानी ठंडा हो जाए, तो उस पर 'ओम आः हूं' तीन बार बोलें ताकि पानी शुद्ध और पवित्र हो जाए. फिर इस केसर के पानी को मुख्य दरवाजों, खिड़कियों और कोनों पर छिड़कें. आप किसी फल के पेड़ की छोटी टहनी का इस्तेमाल कर सकते हैं या बस अपनी उंगलियों से भी छिड़क सकते हैं. घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ें और मन में अच्छे विचार रखें.

छिड़कते समय आप ये कह सकते हैं

"मेरे घर में समृद्धि आ रही है. मेरा घर शांतिपूर्ण, सुरक्षित और तालमेल से भरा है." शब्दों की अपनी एक ताकत होती है. जब इन्हें पूरे भरोसे और साफ मन के साथ बोला जाता है, तो ये घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाने में मदद करते हैं.

आखिर में, आवा ज के जरिए घर को ऊर्जावान बनाएं. मुख्य प्रवेश द्वार से 'सिंगिंग बाउल' या पवित्र घंटी बजाना शुरू करें और घड़ी की सुई की दिशा में हर कमरे में जाएं. आवाज का कंपन बहुत शक्तिशाली होता है. यह थमी हुई ऊर्जा को तोड़ता है और हर कोने को ता जा, सकारात्मक तरंगों से भर देता है. कोनों में थोड़ा ज्यादा समय दें और उन हिस्सों में भी जहां ज्योतिष के अनुसार नकारात्मक या बीमारी फैलाने वाले ग्रह का असर हो, क्योंकि इन हिस्सों को ज्यादा सफाई और संतुलन की जरूरत होती है.

जब ये आसान फेंग शुई तरीके पूरी ईमानदारी, ध्यान और सकारात्मक इच्छा के साथ किए जाते हैं, तो ये आपके घर के पूरे माहौल को बदल सकते हैं. घर बिल्कुल हल्का, खुशहाल, शांत और सुरक्षित महसूस होने लगता है. एक अच्छी तरह साफ और ऊर्जा से भरा हुआ घर बेहतर सेहत, शांतिपूर्ण रिश्तों, मानसिक स्पष्टता, समृद्धि और अच्छे भाग्य को बढ़ावा देता है.

याद रखें, आपका घर आपका एक पवित्र स्थान है. जब आप उसकी ऊर्जा का ध्यान रखते हैं, तो वह भी आपका ध्यान रखता है.

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Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.