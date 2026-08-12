पैसा टिकता नहीं या बार-बार होते हैं बीमार? घर में इस जगह रख लें क्रिस्टल ट्री

आजकल घर चमकाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते. लेकिन फेंगशुई की मानें तो सिर्फ सजावट से काम नहीं चलता, सही जगह सामान रखना सबसे ज्यादा मायने रखता है. अगर सही चीज सही कोने में रखी हो, तो घर में खुशहाली अपने आप खिंची चली आती है. इन्हीं में से एक बेहद काम की चीज क्रिस्टल ट्री है.
माना जाता है कि इसे अगर सही दिशा में रख दिया जाए, तो जेब में रुका हुआ पैसा टिकने लगता है और तंगी दूर होती है. शाष्त्रों के मुताबिक इसे कहीं भी उठाकर रख देने से फायदा नहीं होगा, सही दिशा जानना बहुत जरूरी है.
जब जेब में न टिके पैसा तो करें यह काम
अगर आपके हाथ में पैसा रुक ही नहीं रहा है या सिर पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, तो यह छोटा सा उपाय आपके बहुत काम आ सकता है. इसके लिए क्रिस्टल ट्री को अपने घर के उत्तर-पश्चिम कोने में रख दें.
ऐसा माना जाता है कि इस दिशा में इसे लगाते ही घर में पैसे आने के नए रास्ते खुलने लगते हैं और नौकरी या बिजनेस में अटकी हुई तरक्की मिलने लगती है.
अगर आपके घर में कोई न कोई अक्सर बीमार पड़ा रहता है और दवाइयों का पीछा नहीं छूट रहा, तो क्रिस्टल ट्री की जगह बदलकर देखिए. इसे घर की पूर्व दिशा में रखना बहुत शुभ माना जाता है.
फेंगशुई में पूर्व दिशा को अच्छी सेहत, ताजगी और नई ऊर्जा का प्रतीक माना गया है. इस कोने में इसे रखने से घर के माहौल में पॉजिटिविटी आती है और लोगों की सेहत सुधरने लगती है.
सावन का महीना वैसे भी पूजा-पाठ और भक्ति का माहौल लेकर आता है. इस दौरान लोग घर में सुख-शांति के लिए कई तरह के जतन करते हैं.
सावन के सोमवार पर सही तरीके से शिवजी की पूजा करने से घर में शांति आती ही है. ऐसे में अगर आप सही दिशा देखकर घर में क्रिस्टल ट्री भी सजा लेते हैं, तो घर की पॉजिटिव एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है.
घर में सही तरीके से क्रिस्टल ट्री रखने से घर का माहौल एकदम बदल जाता है. रोज-रोज की किचकिच और छोटे-मोटे झगड़े खत्म होने लगते हैं और घर में शांति का माहौल बनता है.
सिर्फ घर ही नहीं, अगर आप इसे अपनी दुकान या ऑफिस में रखते हैं, तो लोगों के बीच आपका मान-सम्मान बढ़ता है. नौकरी करने वालों के लिए प्रमोशन के योग बनते हैं और व्यापारियों को मुनाफा होने लगता है.
पंडित कौशल पांडेय बताते हैं कि सही दिशा में रखा क्रिस्टल ट्री पूरे घर के वातावरण को काफी हल्का और खुशनुमा बना देता है. आप इसे अपने लिविंग रूम या बेडरूम में किसी टेबल पर सजाकर रख सकते हैं.
यह देखने में जितना सुंदर लगता है, घर की एनर्जी को भी उतना ही बेहतर बनाता है. हालांकि, इस बात का ध्यान रखें कि ये सभी बातें पुरानी फेंगशुई मान्यताओं और लोक-विश्वासों पर आधारित हैं, इनका कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है.
Disclaimer: यह लेख फेंगशुई की पारंपरिक मान्यताओं और ज्योतिषाचार्य की राय पर आधारित है. इसे पाठकों की जानकारी के लिए साधारण भाषा में लिखा गया है. किसी भी उपाय को आजमाने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल करें और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें.