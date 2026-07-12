Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /ऐस्ट्रो
  • /बच्चों की मोबाइल की लत और पढ़ाई का स्ट्रेस चुटकियों में भगाएंगे ये 3 सस्ते क्रिस्टल, कंप्यूटर जैसी तेज हो जाएगी याददाश्त!

बच्चों की मोबाइल की लत और पढ़ाई का स्ट्रेस चुटकियों में भगाएंगे ये 3 सस्ते क्रिस्टल, कंप्यूटर जैसी तेज हो जाएगी याददाश्त!

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए महंगे रत्नों के बजाय एमेथिस्ट और फ्लोराइट जैसे बजट फ्रेंडली क्रिस्टल फोकस बढ़ाने, डिप्रेशन दूर करने और स्क्रीन एडिक्शन छुड़ाने में बेहद कारगर साबित होते हैं.

Written Byharsh singh
Published: Jul 12, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 01:13 PM IST
बच्चों की मोबाइल की लत और पढ़ाई का स्ट्रेस चुटकियों में भगाएंगे ये 3 सस्ते क्रिस्टल, कंप्यूटर जैसी तेज हो जाएगी याददाश्त!

About the Author

harsh singh

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
होर्मुज बंद तो भारत के लिए सस्ता हुआ रूसी तेल,ट्रंप के 500% टैरिफ का भी डर नहीं
russia oil6 min ago
2
Sunil Gavaskar13 min ago
3
crystals16 min ago
4
Oman Vessel Attack25 min ago
5
friendship story26 min ago