/बच्चों की मोबाइल की लत और पढ़ाई का स्ट्रेस चुटकियों में भगाएंगे ये 3 सस्ते क्रिस्टल, कंप्यूटर जैसी तेज हो जाएगी याददाश्त!

आजकल का सबसे बड़ा सिरदर्द बच्चों का दिन रात मोबाइल से चिपके रहना और ऊपर से पढ़ाई का वो भारी भरकम प्रेशर है. बच्चे चाहे स्कूल में हों या किसी बड़े कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हों, उनके दिमाग पर हर वक्त एक अजीब सा तनाव रहता है.
इस चक्कर में न तो उनका पढ़ाई में मन लगता है और न ही पढ़ी हुई चीजें याद रहती हैं. बहुत से लोग इस समस्या के लिए महंगे महंगे रत्न ढूंढने लगते हैं, लेकिन सच मानिए, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है.
बाजार में कुछ ऐसे सस्ते और जादुई क्रिस्टल मिलते हैं, जो बहुत ही कम दाम में बच्चों का दिमाग एकदम कंप्यूटर जैसा तेज कर सकते हैं. ये पत्थर न सिर्फ बच्चों का मानसिक तनाव दूर करते हैं, बल्कि उनकी मोबाइल की गंदी लत को भी चुटकियों में छुड़ा सकते हैं.
आइए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि ये कौन से क्रिस्टल हैं और ये कैसे काम करते हैं.
चलो सबसे पहले बात करते हैं एमेथिस्ट क्रिस्टल की, जिसे हमारे यहां लोग जामुनिया पत्थर भी कहते हैं. ये बैंगनी रंग का बड़ा ही खूबसूरत सा पत्थर होता है, जो दिमाग को शांत करने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है.
आजकल के बच्चे जो देर देर रात तक जागकर पढ़ाई करते हैं, उन्हें अक्सर चिड़चिड़ापन या डिप्रेशन होने लगता है. ऐसे में ये जामुनिया क्रिस्टल उनके लिए एक ढाल की तरह काम करता है.
ये पत्थर आसपास की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, उसे अपने अंदर सोख लेता है. जब बच्चे का दिमाग शांत रहेगा, तो उसका फोकस खुद ब खुद बढ़ने लगेगा.
अगर आपका बच्चा पढ़ते समय बहुत जल्दी भटक जाता है या उसका मन घबराने लगता है, तो उसकी स्टडी टेबल पर यह क्रिस्टल रख कर देखिए. इससे उसका मन एकदम स्थिर हो जाएगा और वह पूरे ध्यान से अपनी पढ़ाई कर पाएगा.
अब आते हैं दूसरे कमाल के क्रिस्टल पर, जिसका नाम है फ्लोराइट. इसे बहुत से लोग जीनियस स्टोन यानी बुद्धिमानों का पत्थर भी कहते हैं. जो बच्चे किसी बड़े एग्जाम की तैयारी में दिन रात एक कर रहे हैं, उनके लिए यह पत्थर बड़े काम की चीज है.
अक्सर बच्चों की ये शिकायत होती है कि यार, हम जो भी पढ़ते हैं, वो दो दिन बाद दिमाग से उड़ जाता है. फ्लोराइट क्रिस्टल इसी भूलने की बीमारी का पक्का इलाज है.
ये दिमाग की नसों को एकदम एक्टिव कर देता है, जिससे चीजों को लंबे समय तक याद रखने की ताकत बढ़ जाती है. इसे पास रखने से दिमाग का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाता है और बच्चा नई नई जानकारियों को बहुत जल्दी कैच करने लगता है.
अगर बच्चे को मुश्किल सब्जेक्ट्स याद करने में दिक्कत आ रही है, तो यह क्रिस्टल उसकी याद रखने की क्षमता को गजब का बूस्ट देगा.
आजकल हर घर में माता पिता का एक ही रोना है कि बच्चा किताब खोलने के नाम पर दिनभर फोन या लैपटॉप में घुसा रहता है. इस मोबाइल की लत को छुड़ाने में भी ये सस्ते क्रिस्टल बहुत जादुई असर दिखाते हैं.
जब आप बच्चे के कमरे में एमेथिस्ट या क्लियर क्वार्ट्ज जैसे क्रिस्टल रखते हैं, तो इनसे बड़ी ही पॉजिटिव तरंगें निकलती हैं. ये तरंगें बच्चों के मूड को ठीक करती हैं और उनके भीतर की बेचैनी को कम करती हैं, जो उन्हें बार बार फोन छूने पर मजबूर करती है.
इतना ही नहीं, मोबाइल और स्क्रीन से जो खतरनाक रेडिएशन निकलता है, ये पत्थर उसके बुरे असर को भी काफी हद तक कम कर देते हैं.
धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि बच्चे का चिड़चिड़ापन कम हो रहा है और उसका मन अपने आप स्क्रीन से हटकर किताबों और दूसरी क्रिएटिव चीजों में लगने लगा है.
इन क्रिस्टल्स की सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है, इनके लिए आपको अपनी जेब ढीली करने की या हजारों रुपये फूंकने की कोई जरूरत नहीं है.
ये बेहद सस्ते होते हैं और इन्हें ऑनलाइन या किसी भी लोकल स्टोर से आसानी से खरीदा जा सकता है. इन्हें इस्तेमाल करने का कोई कठिन नियम या पूजा पाठ भी नहीं होता है.
आप बस इन्हें लाकर बच्चे की पढ़ाई वाली मेज पर सजा सकते हैं. या फिर रात को सोते समय इसे बच्चे के तकिये के नीचे भी रख सकते हैं, जिससे उन्हें नींद भी बहुत अच्छी आएगी.
हां, बस एक बात का ध्यान रखना है कि हर हफ्ते या दस दिन में इन पत्थरों को साफ पानी या नमक के पानी से धो लें. धोने के बाद इन्हें थोड़ी देर के लिए सुबह की धूप में रख दें, ताकि ये फिर से चार्ज हो जाएं और अपनी पूरी ताकत से बच्चे के दिमाग को तेज बनाने में जुटे रहें.