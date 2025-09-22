Vastu Tips: दरिया में धन बह जाएगा अगर कर दिया इन चीजों का दान, ये रही सामानों की लिस्ट!
Vastu Tips: दरिया में धन बह जाएगा अगर कर दिया इन चीजों का दान, ये रही सामानों की लिस्ट!

Vastu Tips For Daan: यह बहुत कम लोगों को पता होता है कि किन वास्तुओं का दान वास्तु अनुसार न करें. आइए इस बारे में विस्तार से जानें कि कौन सी चीजों के दान के बुरे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 22, 2025, 10:18 PM IST
Daan Vastu Tips: हिंदू धर्म में दान का बहुत  महत्व बताया गया है. किसी त्योहार के बाद या व्रत पूरा होने पर दान करने का विधान है. दान के बाद ही कोई शुभ और मांगलिक अनुष्ठान को संपन्न माना जाता है और पुण्यफल की प्राप्ति होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर दान करते समय कुछ गलतियां करें तो उसके बुरे परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं. इस कड़ी में हम जानेंगे कि वास्तु अनुसार आखिर किन चीजों का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए, ताकि आर्थिक तंगी, दुख और बुरे परिणामों से बचा जा सके.

वास्तु अनुसार किन चीजों का दान न करें
तेल और नमक का दान न करें
व्रत करने के बाद दान देने विधान है ऐसे में वास्तु के अनुसार किसी भी व्रत को करने के बाद तेल या नमक का दान नहीं करना चाहिए, इन चीजों का दान करने से व्रत का पुण्य भी दान के साथ ही चला जाता है.

खराब खाने का दान न करें
वास्तु के अनुसार, द्वार पर आए किसी भी भूखे को या जरूरतमंद को खराब खाना दान में नहीं देना चाहिए. ऐसा करने से घर का धन धान्य घर में नहीं रुकता. पूरे परिवार को गरीबी और बीमारी घेर लेती है.

झाड़ू का दान न करें
वास्तु के अनुसार, कभी भी झाड़ू दान में किसी को भी न दें. झाड़ू मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है ऐसे में जैसे ही झाड़ू हम किसी दान में देते हैं तो अपने घर की लक्ष्मी भी दान में दे देते ही. ऐसा करने से आर्थिक हानि होने लगती है.

धर्मग्रंथ या पुस्तक का दान न करें
वास्तु के अनुसार किसी भी घर आए व्यक्ति को धार्मिक पुस्तकें दान में नहीं देना चाहिए क्योंकि दान लेने वाला व्यक्ति अगर पुस्तक को पवित्रता से नहीं रखता है या पढ़ता है तो इसका पाप दान करने वाले को लगता है. धर्म ग्रंथ या धार्मिक पुस्तक का दान करने वाले व्यक्ति के सभी काम में बाधा आने लगती है.

धारदार चीजों का दान न करें
वास्तु के अनुसार, स्टील के बर्तन दान करने से बचना चाहिए. इसके साथ की किसी को भी चाकू, कैंची या हथियार जैसी कोई चीज दान में नहीं देना चाहिए. ऐसे दान से परिवार की सुख-शांति खत्म हो जाती है और घर की आय भी रूक जाती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शनििया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

;