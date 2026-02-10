Advertisement
Aaj Ka Rashifal 10 February 2026 : राशिफल के अनुसार आज का दिन सिंह और धनु राशि वालों को उत्‍साह से लबरेज रखेगा. आप तेजी से काम निपटाएंगे और सफलता भी पाएंगे. पढ़ें सभी राशियों का आज का राशिफल 10 फरवरी 2026. 

Dr. Arun Bansal|Last Updated: Feb 10, 2026, 06:00 AM IST
Daily Horoscope 10 February 2026 : आज चंद्रमा गोचर करके वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. वहीं शुक्र और शनि ग्रह एक-दूसरे से 30 डिग्री पर रहेंगे. इससे बने योग सभी राशियों पर गहरा असर डालेंगे. जानिए मेष से मीन राशि वालों के लिए 10 जनवरी 2026, मंगलवार का दिन कैसा रहेगा. 

आज का राशिफल 10 फरवरी 2026 

मेष
आज आपके कार्यक्षेत्र में नए अवसर उभरेंगे. किसी पुराने प्रोजेक्ट में सुधार करने का मौका मिलेगा. परिवार में किसी सदस्य की मदद से मन को संतोष मिलेगा. प्रेम जीवन में साथी के साथ रोमांचक पल आएंगे. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, हल्की वॉक लाभकारी रहेगी.

वृष
आज धैर्य और संयम आपकी ताकत रहेंगे. कार्यस्थल पर आपके निर्णय और जिम्मेदारी सराही जाएगी. परिवार में पुराने मतभेद हल होंगे. प्रेम जीवन में साथी की भावनाओं को समझना आवश्यक रहेगा. अनावश्यक खर्च से बचें. मानसिक शांति के लिए ध्यान या हल्का योग करें.
मिथुन
आज संवाद और तालमेल आपके दिन की कुंजी रहेंगे. कार्यक्षेत्र में टीमवर्क से लाभ मिलेगा. परिवार में किसी सदस्य की सलाह महत्वपूर्ण साबित होगी. प्रेम जीवन में खुलकर बातचीत रिश्ते मजबूत करेगी. आर्थिक मामलों में योजनाबद्ध खर्च लाभकारी रहेगा.
कर्क
आज भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी है. कार्यक्षेत्र में किसी चुनौतीपूर्ण काम में समझदारी से कदम उठाएँ. परिवार का सहयोग आपको मानसिक शांति देगा. प्रेम जीवन में भरोसा और अपनापन बनाए रखें. खर्च नियंत्रित रखें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
सिंह
आज आपका आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता प्रमुख रहेंगे. कार्यक्षेत्र में चुनौतीपूर्ण कार्य को संभालने से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. परिवार में आपकी सलाह को महत्व मिलेगा. प्रेम जीवन में आकर्षण और सम्मान बना रहेगा. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निवेश करें.

कन्या
आज व्यावहारिक दृष्टिकोण से निर्णय लेने का दिन है. कार्यक्षेत्र में बारीकियों पर ध्यान दें. परिवार में किसी की मदद करना मन को संतोष देगा. प्रेम जीवन में अपेक्षाओं को संतुलित रखें. आर्थिक मामलों में अचानक खर्च से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
तुला
आज संतुलन बनाए रखना आवश्यक रहेगा. कार्यक्षेत्र में सहयोग और समझ से काम पूरा होगा. परिवार में सामंजस्य बनाए रखें. प्रेम जीवन में खुला संवाद रिश्तों को मजबूत करेगा. आर्थिक मामलों में संयम रखें. मानसिक तनाव कम करने के लिए हल्की सैर करें.
वृश्चिक
आज आत्मविश्लेषण और रणनीति बनाने का दिन है. कार्यक्षेत्र में किसी जटिल मुद्दे को हल करें. परिवार में पुराने अनुभव काम आएंगे. प्रेम जीवन में भावनाओं को स्पष्ट करना जरूरी रहेगा. आर्थिक निर्णय सोच-समझकर लें. अकेले समय से मानसिक स्पष्टता मिलेगी.

धनु
आज आपका मन उत्साही और प्रेरित रहेगा. कार्यक्षेत्र में नए विचारों को लागू करने की योजना बनाएं. परिवार में सहयोग और अपनापन रहेगा. प्रेम जीवन में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा. आर्थिक मामलों में सतर्क रहें. मित्रों से हुई बातचीत नई दिशा दे सकती है.
मकर
आज जिम्मेदारी और मेहनत आपके दिन की मुख्य विशेषता रहेगी. कार्यक्षेत्र में परिणाम धीरे नजर आएंगे, लेकिन निरंतर प्रयास रंग लाएंगे. परिवार में वरिष्ठों का मार्गदर्शन उपयोगी रहेगा. प्रेम जीवन में स्थिरता बनाए रखें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
कुंभ
आज आप नए दृष्टिकोण और रचनात्मकता के लिए तैयार रहेंगे. कार्यक्षेत्र में चुनौतीपूर्ण कार्यों में अपनी सूझबूझ दिखाएं. परिवार में आपकी राय को महत्व मिलेगा. प्रेम जीवन में स्वतंत्रता और समझ का संतुलन बनाए रखें. आर्थिक मामलों में सतर्क रहें. सामाजिक संपर्क बढ़ेंगे.
मीन
आज आपकी संवेदनशीलता और कल्पनाशीलता अधिक रहेगी. कार्यक्षेत्र में सूझबूझ से कठिन काम सुलझेंगे. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक संतुलन मिलेगा. प्रेम जीवन में नजदीकियां बढ़ेंगी. खर्च नियंत्रित रखें. रचनात्मक या कला संबंधी कार्यों में मन लगेगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

