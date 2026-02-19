Horoscope in Hindi : धर्म और ज्‍योतिष दोनों के लिहाज से 19 फरवरी 2026 बहुत खास है. आज फाल्‍गुन मास के शुक्‍ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, जिसे फुलैरा दूज कहते हैं. वहीं चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण करेंगे. इसके अलावा इस्‍लाम का पवित्र महीना रमजान भी शुरू हो रहा है. पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

दैनिक राशिफल 19 फरवरी 2026

मेष

आज का दिन आपके लिए आत्मनियंत्रण और साहस की परीक्षा लेकर आया है. मन में कई योजनाएं एक साथ चलेंगी, लेकिन हर योजना पर तुरंत कार्य करना आवश्यक नहीं है. स्वास्थ्य की दृष्टि से सिर, आंख या रक्तचाप संबंधी हल्की परेशानी हो सकती है, इसलिए क्रोध से बचें और पर्याप्त जल ग्रहण करें. आर्थिक मामलों में अचानक लाभ का संकेत है, विशेषकर यदि आपने पहले से कोई प्रयास किया है. परिवार में आपकी भूमिका निर्णायक रहेगी, परंतु कठोर शब्दों से बचना आवश्यक है. करियर में वरिष्ठ आपके आत्मविश्वास को नोटिस करेंगे और कोई नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं. प्रेम जीवन में पुराने मतभेद दूर होने के योग हैं, बशर्ते आप पहल करें. संतान के भविष्य को लेकर सकारात्मक चर्चा होगी.

वृषभ

आज स्थिरता और व्यवहारिकता आपका सबसे बड़ा बल होगी. आप हर निर्णय सोचसमझकर लेंगे, जिससे भविष्य में लाभ होगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर गले या पेट से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी और किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. परिवार में शांति और स्नेह का वातावरण रहेगा, जीवनसाथी का सहयोग विशेष रहेगा. करियर में आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी और बॉस आप पर भरोसा दिखा सकते हैं. प्रेम जीवन में गहराई आएगी और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. संतान की शिक्षा से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है.

मिथुन

आज आपका मन विचारों से भरा रहेगा और रचनात्मकता बढ़ेगी. कई नए संपर्क बन सकते हैं जो आगे चलकर लाभ देंगे. स्वास्थ्य में मानसिक तनाव और अनिद्रा से बचना आवश्यक है, योग या ध्यान करें. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें, विशेषकर ऑनलाइन लेनदेन में सावधानी रखें. परिवार में भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और कोई पारिवारिक योजना बन सकती है. करियर में नए अवसर सामने आएंगे, लेकिन चयन सोचसमझकर करें. प्रेम जीवन में संवाद महत्वपूर्ण रहेगा, खुलकर बात करने से संबंध मजबूत होंगे. संतान की पढ़ाई में सुधार के संकेत हैं.

कर्क

आज भावनाएं थोड़ी प्रबल रहेंगी और आप संवेदनशील रह सकते हैं. स्वास्थ्य में पेट या छाती से जुड़ी परेशानी हो सकती है, ठंडे पदार्थों से बचें. धन की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रखें. परिवार में माता या किसी बड़े का मार्गदर्शन लाभ देगा. करियर में धैर्य आवश्यक है, जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है. प्रेम जीवन में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी, लेकिन अपेक्षाएं कम रखें. यात्रा टालना बेहतर रहेगा. संतान की सेहत या पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें.

सिंह

आज आपका व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता चमकेगी. लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और सलाह मांगेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पर अधिक परिश्रम से थकान हो सकती है. आर्थिक मामलों में आपको लाभ मिलने की संभावना है, विशेषकर व्यापारियों के लिए दिन अनुकूल है. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और कोई शुभ समाचार मिल सकता है. करियर में पदोन्नति या सम्मान की चर्चा संभव है. प्रेम जीवन में रोमांस और आकर्षण बढ़ेगा. संतान की रचनात्मक प्रतिभा सामने आ सकती है.

कन्या

आज का दिन योजनाओं को व्यवस्थित करने का है. आपकी सूक्ष्म दृष्टि आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाएगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर नसों या कंधे में दर्द हो सकता है. धन के मामले में बचत पर ध्यान दें, नहीं तो बजट बिगड़ सकता है. परिवार में मेल-जोल बना रहेगा, जीवनसाथी का समर्थन मिलेगा. करियर में आपकी मेहनत रंग लाएगी और कोई रुका कार्य पूरा होगा. प्रेम जीवन में ईमानदारी और स्पष्टता से संबंध मजबूत होेगे. संतान पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है.

तुला

आज संतुलन और समझदारी से कार्य करने का दिन है. स्वास्थ्य में कमर या त्वचा संबंधी परेशानी हो सकती है. धन की स्थिति साझेदारी से बेहतर होगी. परिवार में किसी शुभ काम करने की योजना बन सकती है. करियर में नया प्रस्ताव या इंटरव्यू का अवसर मिल सकता है. प्रेम जीवन में रोमांटिक वातावरण रहेगा और साथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. संतान को आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है.

वृश्चिक

आज रहस्यमय सोच और गहराई आपके निर्णयों में झलकेगी. स्वास्थ्य में रक्तचाप या तनाव का ध्यान रखें. आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचें. परिवार में विश्वास बनाए रखना जरूरी है. करियर में आपकी रणनीति सफल हो सकती है. प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई और आकर्षण रहेगा. संतान की जिद को धैर्य से संभालें.

धनु

आज उत्साह और भाग्य का साथ मिलेगा. आज आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आर्थिक लाभ के संकेत हैं, विशेषकर पुराने प्रयासों से फायदा होगा. परिवार में हंसीखुशी का वातावरण रहेगा. करियर में नई दिशा मिल सकती है. प्रेम जीवन में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी. लंबी यात्रा की योजना बन सकती है. संतान से गर्व का अनुभव होगा.

मकर

आज जिम्मेदारियों का बोझ अधिक रहेगा, लेकिन सफलता भी मिलेगी. जो भी काम करें योजना बनाकर करें. स्वास्थ्य में जोड़ों या घुटनों का ध्यान रखें. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और बचत बढ़ेगी. परिवार में बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा. करियर में मेहनत का फल मिल सकता है बशर्ते कि आप अपने कार्य को मन लगाकर करें. प्रेम जीवन में संवाद की कमी दूरी ला सकती है. संतान पढ़ाई में ध्यान देगी.

कुंभ

आज नए विचार और योजनाएं लाभ देंगी. किसी से राय लेकर कार्य करें. स्वास्थ्य में त्वचा या एलर्जी से सावधान रहें. खान-पान में लापरवाही स्वास्थ्य बिगाड़ सकती है. धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं. परिवार और मित्रों का सहयोग रहेगा. करियर में टीमवर्क से सफलता मिलेगी. प्रेम जीवन में नई शुरुआत संभव है. अचानक यात्रा का योग है. संतान की उपलब्धि से मन प्रसन्न होगा.

मीन

आज आध्यात्मिक ऊर्जा प्रबल रहेगी. किसी तीर्थ स्थान की यात्रा हो सकती है. स्वास्थ्य में ध्यान और प्राणायाम लाभ देंगे. धन खर्च बढ़ सकता है, इसलिए संयम आवश्यक है. परिवार में भावनात्मक सहयोग मिलेगा. करियर में रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी. प्रेम जीवन में दिल की बात साझा करने का अवसर है. कोई भी बात अपने प्रेमी से न छूपाएं. अतः बाद में मतभेद हो सकता है. संतान के साथ समय बिताना सुख देगा.

